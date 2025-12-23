(GMT+7)

Casemiro có nguy cơ rời MU vì đang trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp kể từ khi cập bến Manchester United. Sự tụt dốc về phong độ khiến anh dần đánh mất vị trí trong đội hình chính, làm dấy lên tin đồn về khả năng rời Old Trafford. Viễn cảnh chia tay Quỷ đỏ ngay trong hè này không còn là điều viển vông .

Casemiro có nguy cơ rời MU vì phong độ sa sút từ đầu mùa giải

Casemiro bắt đầu chiến dịch năm nay với phong độ khá chệch choạc. Ngay từ những vòng đấu đầu tiên, anh đã cho thấy dấu hiệu xuống sức rõ rệt. Khả năng kiểm soát tuyến giữa không còn vững chắc như trước, dẫn đến việc MU thường xuyên bị đánh vỗ mặt ở khu vực trung lộ.

Không ít lần cựu tiền vệ Real Madrid bị đối phương qua mặt dễ dàng trong các tình huống tranh chấp. Những thông số thống kê cũng phản ánh sự thật đáng buồn: tỷ lệ thắng tranh chấp tay đôi giảm, số lần mất bóng tăng, số pha đánh chặn thành công giảm mạnh so với mùa giải trước.

Điều đáng lo ngại là sự sa sút của Casemiro không mang tính nhất thời mà kéo dài liên tục suốt nhiều vòng đấu. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống phòng ngự và khiến HLV Ten Hag buộc phải tính đến những phương án thay thế.

Mất suất đá chính trong đội hình Ten Hag

Casemiro hiện chỉ sắm vai dự bị trong nhiều trận quan trọng. Từ vai trò nhạc trưởng phòng ngự, anh dần bị lấn át bởi các nhân tố trẻ trung hơn như Kobbie Mainoo hay Sofyan Amrabat. Ten Hag thậm chí ưu tiên sử dụng McTominay – người từng bị đánh giá thấp hơn rất nhiều.

Tốc độ và thể lực suy giảm rõ rệt

Tuổi tác bắt đầu tạo ra ảnh hưởng lớn tới màn trình diễn của Casemiro. Ở tuổi 31, thể lực không còn là điểm mạnh như khi còn khoác áo Real Madrid. Trong các pha tranh chấp tốc độ với đối phương, anh thường là người thất thế.

Tốc độ di chuyển chậm khiến anh không thể theo kịp nhịp độ của các trận đấu có cường độ cao. Sự trì trệ trong khâu pressing cũng khiến MU dễ bị chia cắt tuyến giữa, tạo cơ hội cho đối phương khai thác khoảng trống. So với mùa trước, quãng đường di chuyển trung bình mỗi trận của anh giảm đáng kể.

Hay mắc lỗi vị trí phòng ngự

Khả năng đọc tình huống và chọn vị trí từng là điểm mạnh nổi bật của Casemiro. Tuy nhiên ở mùa giải hiện tại, anh liên tục mắc sai lầm trong việc xác định khu vực cần bọc lót. Những pha dâng quá cao hoặc đứng sai vị trí khiến hàng thủ MU nhiều lần rơi vào thế bị động.

Không ít bàn thua của MU đến từ các tình huống mà Casemiro không lùi kịp về hỗ trợ hoặc để lộ khoảng trống ở giữa sân. Các đối thủ dễ dàng khai thác điểm yếu này để triển khai phản công, đặc biệt là trong những trận đấu gặp đối thủ mạnh.

Khả năng cắt bóng không còn hiệu quả

Một trong những dấu ấn lớn nhất của Casemiro khi còn thi đấu cho Real Madrid là những pha cắt bóng chuẩn xác, giúp phá vỡ ý đồ tấn công của đối thủ. Tuy nhiên, mùa giải này chứng kiến sự suy giảm rõ rệt ở khía cạnh này. Tỷ lệ cắt bóng thành công giảm xuống dưới 60%, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình trước đây của anh.

MU tính đến phương án chia tay sớm

Trước tình hình phong độ sa sút kéo dài, ban lãnh đạo Manchester United bắt đầu nghiêm túc xem xét phương án chia tay Casemiro. Với mức lương cao và đóng góp giảm sút, việc giữ anh trong đội hình không còn mang lại hiệu quả về mặt chuyên môn lẫn tài chính.

Mở đàm phán với các CLB Ả Rập

Trong bối cảnh khó tìm được đội bóng châu Âu đáp ứng mức lương khủng của Casemiro, MU được cho là đang tiếp cận các đội bóng tại Saudi Arabia. Đây là thị trường tiềm năng cho các cầu thủ đã qua thời đỉnh cao nhưng vẫn còn giá trị thương mại lớn.

Một số CLB hàng đầu tại giải VĐQG Ả Rập như Al Nassr, Al Hilal từng bày tỏ mong muốn chiêu mộ anh từ mùa hè trước. Với việc thị trường chuyển nhượng mùa tới vẫn rộng mở và ngân sách dồi dào từ các đội bóng Trung Đông, khả năng hoàn tất thương vụ này là hoàn toàn khả thi.

Ưu tiên bán trong kỳ chuyển nhượng hè

Để tránh mất giá hoặc để cầu thủ ngồi dự bị dài hạn, MU đang thúc đẩy kế hoạch đẩy Casemiro ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng hè. Mục tiêu là thu hồi một phần chi phí đã đầu tư, đồng thời giảm quỹ lương để tái đầu tư vào các vị trí cần thiết.

Tìm người thay thế trẻ trung hơn

Dù chưa công bố chính thức, nhưng nội bộ MU đã bắt đầu tìm kiếm phương án thay thế cho vị trí của Casemiro. Nhiều cái tên tiềm năng đã được liên hệ, trong đó có những tiền vệ trẻ nổi bật tại châu Âu và Nam Mỹ.

Từng là biểu tượng sức mạnh tuyến giữa của MU trong mùa giải đầu tiên, Casemiro giờ đây đang phải đối mặt với nguy cơ bị thanh lý sớm vì phong độ đi xuống rõ rệt. Từ mất suất đá chính đến việc lọt vào danh sách chuyển nhượng, tất cả đang chỉ ra một cái kết không mấy trọn vẹn giữa anh và đội chủ sân Old Trafford. Liệu sẽ có cuộc chia tay êm đẹp hay một màn hồi sinh bất ngờ trong những vòng đấu còn lại?

