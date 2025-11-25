(GMT+7)

Bạn đã từng nghe về Giải thưởng Puskas nhưng chưa hiểu rõ Giải Puskas là gì và cách thức lựa chọn bàn thắng như thế nào? Hãy cùng blog bóng đá tìm hiểu chi tiết về giải puskas các năm dành cho những pha lập công tuyệt mỹ trong bóng đá.

Giải Puskas là gì?

Giải Puskas là một trong những giải thưởng bóng đá uy tín do Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tổ chức để tôn vinh bàn thắng đẹp nhất trong năm. Giải được đặt theo tên của huyền thoại Ferenc Puskas – chân sút lừng danh người Hungary, với hơn 500 bàn thắng trong sự nghiệp thi đấu.

Ra đời từ năm 2009, giải thưởng nhằm vinh danh những pha làm bàn không chỉ mang giá trị về mặt kỹ thuật mà còn mang lại cảm xúc mãnh liệt cho người hâm mộ 7m trên toàn thế giới.

Tiêu chí lựa chọn bàn thắng đẹp nhận giải thưởng Puskas

Để một bàn thắng được đề cử và có cơ hội giành giải Puskas, FIFA đưa ra các tiêu chuẩn cụ thể như sau:

Kỹ thuật và phẩm chất cá nhân: Bàn thắng phải thể hiện kỹ năng điêu luyện như sút xa, sút phạt, đánh đầu, đi bóng qua nhiều cầu thủ…

Loại trừ bàn thắng may rủi: Những bàn thắng có yếu tố tình cờ, chẳng hạn như bóng chạm đồng đội rồi vào lưới, bàn phản lưới nhà hoặc ghi bàn nhờ lỗi đối phương không được tính.

Ý nghĩa trận đấu: Một bàn thắng có vai trò quan trọng trong kết quả trận đấu sẽ được đánh giá cao hơn.

Công bằng và minh bạch: Người ghi bàn không được có hành vi vi phạm đạo đức, luật lệ hoặc sử dụng doping trong trận đấu.

Ngoài ra, FIFA đôi khi trao giải cho những bàn thắng đặc biệt nhằm khích lệ tinh thần cầu thủ vượt khó khăn, như trường hợp Marcin Oleksy – cầu thủ khuyết tật đoạt giải năm 2022.

Quy trình chấm điểm bàn thắng tại giải Puskas là gì?

Giải Puskas được xác định dựa trên sự bình chọn từ hai nhóm chính:

Người hâm mộ: Được phép tham gia bỏ phiếu cho bàn thắng yêu thích.

Hội đồng chuyên gia: Gồm các chuyên gia bóng đá đánh giá chuyên môn.

Từ danh sách 11 bàn thắng xuất sắc nhất được tuyển chọn, mỗi nhóm sẽ bầu chọn 3 bàn thắng ưu tiên. Điểm số được phân bổ như sau:

Bàn thắng được chọn đầu tiên: 5 điểm

Bàn thắng thứ hai: 3 điểm

Bàn thắng thứ ba: 1 điểm

Mỗi nhóm chiếm 50% tổng số điểm và bàn thắng nào có tổng điểm cao nhất sẽ là người chiến thắng. Quá trình này được giám sát nghiêm ngặt nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch.

Những cầu thủ từng nhận giải puskas các năm

Từ khi ra mắt vào năm 2009, giải Puskas là gì đã trở thành một trong những giải thưởng danh giá nhất thế giới bóng đá, vinh danh những bàn thắng đẹp mắt và đầy cảm hứng. Dưới đây là những cầu thủ và bàn thắng đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người yêu bóng đá qua các mùa giải Puskas.

Cristiano Ronaldo (2009): Bàn thắng từ cú sút xa sấm sét.

Neymar (2011): Pha solo qua nhiều cầu thủ đối phương.

Zlatan Ibrahimovic (2013): Pha tung người móc bóng ngoạn mục.

Mohamed Salah (2018): Cú xoay người rồi dứt điểm điệu nghệ.

Son Heung-min (2020): Pha solo từ sân nhà qua 6 cầu thủ.

Marcin Oleksy (2022): Cầu thủ khuyết tật với pha dứt điểm ngẫu hứng.

Và còn nhiều tên tuổi khác nữa đã góp phần làm nên lịch sử giải thưởng.

Giải thưởng Puskas không chỉ là sự tôn vinh dành cho những bàn thắng đẹp mắt, mà còn truyền cảm hứng cho người hâm mộ và cầu thủ trên toàn thế giới. Qua từng năm, giải thưởng góp phần làm nổi bật vẻ đẹp nghệ thuật trong bóng đá, nâng cao tinh thần thể thao.Hãy cùng 7m.co.bz dõi theo và bình chọn cho những bàn thắng mà bạn yêu thích nhất trong các mùa giải Puskas tiếp theo!