(GMT+7)

New York Knicks đã tạo nên màn ngược dòng đáng nhớ trong ngày Giáng Sinh khi đánh bại Cleveland Cavaliers với tỷ số 126-124. Bị dẫn tới 17 điểm, đội chủ nhà bùng nổ trong hiệp 4 để đảo chiều thế trận tại Madison Square Garden. Lần này, Jalen Brunson cùng dàn dự bị đóng vai trò quyết định, trực tiếp tạo nên bước ngoặt của trận đấu.

Knicks ngược dòng từ 17 điểm lệch để đánh bại Cavaliers 126-124

Khi mọi thứ tưởng như đã an bài khi Cleveland Cavaliers kiểm soát hoàn toàn thế trận trong ba hiệp đầu. Lối chơi chắc chắn, nhịp độ hợp lý và khả năng ghi điểm ổn định giúp đội khách duy trì lợi thế an toàn.goal6.co.com cho hay Đầu hiệp 4, Cavaliers vươn lên dẫn 103-86, tạo ra khoảng cách 17 điểm ngay tại “thánh địa” Madison Square Garden.

Tuy nhiên, NBA chưa bao giờ là câu chuyện kết thúc sớm. Khi áp lực lên đến đỉnh điểm, Knicks bất ngờ thay đổi bộ mặt. NY Knicks tăng tốc, phòng ngự quyết liệt hơn và đẩy cao cường độ tấn công. Những pha lên bóng nhanh, các cú ném ba điểm táo bạo và khả năng giành bóng hai đã giúp đội chủ nhà từng bước thu hẹp cách biệt.

Trong 12 phút cuối, Knicks ghi tới 42 điểm – con số cho thấy một hiệp đấu gần như hoàn hảo. Madison Square Garden bùng nổ theo từng pha bóng, tạo nên bầu không khí nghẹt thở và tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các cầu thủ áo xanh – cam.

Jalen Brunson tỏa sáng với 34 điểm – Lãnh đạo đoàn quay về

Theo blog bóng đá ở thời khắc đội bóng cần một người dẫn đường, Jalen Brunson đã đứng lên đúng lúc. Hậu vệ sinh năm 1996 không chỉ ghi 34 điểm mà còn thể hiện trọn vẹn phẩm chất thủ lĩnh của Knicks. Riêng trong 7 phút 15 giây cuối trận, Brunson ghi tới 13 điểm, liên tiếp trừng phạt hàng phòng ngự Cavaliers bằng những pha xử lý lạnh lùng.

Khoảnh khắc mang tính bước ngoặt đến khi đồng hồ chỉ còn 1 phút 05 giây. Brunson nhận bóng ngoài vòng ba điểm, bình tĩnh quan sát rồi tung cú ném quyết đoán, đưa Knicks vượt lên trong sự vỡ òa của khán giả MSG. Đó không chỉ là cú ném ghi điểm, mà là lời khẳng định đẳng cấp của một ngôi sao đang ở phong độ đỉnh cao.

Sau trận, Brunson chia sẻ rằng chính bầu không khí cuồng nhiệt tại Madison Square Garden đã tiếp thêm cho anh niềm tin trong thời khắc khó khăn nhất. Màn trình diễn mang hơi hướng MVP ấy đã khắc tên anh vào trái tim người hâm mộ Knicks trong một đêm Giáng Sinh không thể quên.

Dự bị Knicks – Clarkson, Kolek và Robinson góp sức lớn cho chiến thắng

Nếu Brunson là ngọn hải đăng dẫn lối, thì băng ghế dự bị chính là động cơ đẩy con tàu Knicks vượt qua cơn bão. Jordan Clarkson mang đến nguồn năng lượng bùng nổ với 25 điểm, liên tục khuấy đảo hàng thủ Cavaliers bằng những pha đột phá táo bạo và các cú ném tầm trung đầy tự tin.

Tyler Kolek cũng để lại dấu ấn đậm nét với 16 điểm và 9 kiến tạo. Khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu của Kolek giúp Knicks duy trì thế trận ổn định trong giai đoạn căng thẳng nhất. Đặc biệt, chuỗi run 13-2 cuối trận mang đậm dấu ấn của anh, khi mỗi pha xử lý đều hướng tới mục tiêu tối ưu hóa cơ hội ghi điểm.

Ở khu vực dưới rổ, Mitchell Robinson âm thầm nhưng vô cùng hiệu quả. Với 13 rebounds, trong đó có nhiều offensive rebounds quan trọng, Robinson giúp Knicks giữ quyền kiểm soát bóng và tạo thêm những cơ hội quý giá. Chính những đóng góp tưởng chừng lặng lẽ như vậy đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.

Cavaliers không bỏ cuộc – Mitchell và Garland cũng ghi dấu ấn

Dù phải nhận thất bại cay đắng, Cleveland Cavaliers vẫn xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Donovan Mitchell tiếp tục chứng minh đẳng cấp ngôi sao với 34 điểm, 7 rebounds và 6 assists, dẫn dắt Cavaliers duy trì lợi thế lớn trong phần lớn thời gian trận đấu.

Darius Garland cũng có màn thể hiện đáng khen với double-double gồm 20 điểm và 10 kiến tạo. Khả năng tổ chức tấn công linh hoạt của Garland giúp Cavaliers khai thác hiệu quả những khoảng trống trong hàng phòng ngự Knicks.

Tuy nhiên, sự sa sút ở những phút cuối, cùng áp lực khủng khiếp từ khán đài Madison Square Garden, đã khiến Cavaliers không thể giữ vững lợi thế. Khi Knicks tăng tốc, đội khách phần nào lúng túng trong khâu phòng ngự, để rồi đánh mất trận đấu ngay trước ngưỡng cửa chiến thắng.

Chiến thắng mang ý nghĩa lớn với Knicks trong cuộc đua Playoff

Với chiến thắng nghẹt thở, New York Knicks nâng thành tích lên 21-9, tiếp tục củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu miền Đông. Quan trọng hơn, đây không chỉ là một trận thắng về mặt điểm số, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về bản lĩnh và chiều sâu đội hình của Knicks trong cuộc đua playoff đầy khắc nghiệt.

Đáng chú ý, đây đã là chiến thắng Christmas Day thứ ba liên tiếp của Knicks – một thành tích cho thấy đội bóng đặc biệt biết cách tỏa sáng ở những sân khấu lớn. Khả năng lội ngược dòng từ thế bất lợi cũng mang lại niềm tin lớn cho người hâm mộ rằng Knicks sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách trong phần còn lại của mùa giải.

Đêm Christmas Day tại Madison Square Garden đã khép lại với hình ảnh Knicks ăn mừng trong biển cảm xúc cuồng nhiệt. Từ thế bị dồn vào chân tường, NY Knicks vùng lên mạnh mẽ, viết nên câu chuyện comeback đầy cảm hứng. Đó không chỉ là một chiến thắng 126-124, mà còn là thông điệp rõ ràng rằng New York Knicks đã sẵn sàng cho những mục tiêu lớn hơn trong mùa giải NBA 2025.