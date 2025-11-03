(GMT+7)

Tottenham vs Arsenal, hai đội bóng hàng đầu Ngoại Hạng Anh, đại diện cho Bắc London, đã tạo ra một lịch sử đối đầu đầy gay gắt. Trận đấu giữa họ luôn hấp dẫn với những tình huống kịch tính. Hãy cùng livefootball.net tìm hiểu chi tiết hơn về cuộc đối đầu này trong tin bóng đá.

1. Lịch sử đối đầu giữa Tottenham vs Arsenal

Tottenham Hotspur và Arsenal, hai đội bóng lớn của Anh, đã gặp nhau tổng cộng 206 lần. Arsenal dẫn đầu với 85 trận thắng, Tottenham thắng 67 trận và 54 trận hòa.

Trong lịch sử đối đầu, có nhiều trận đấu đáng nhớ. Nổi bật là trận đấu năm 2005 kết thúc 2-2, nhưng Tottenham giành chức vô địch FA Cup trong loạt sút luân lưu. Trận đấu năm 2011 kết thúc 3-3, nhưng Arsenal giành chức vô địch League Cup trong loạt sút luân lưu.

Thống kê thành tích 10 trận gần nhất giữa Tottenham và Arsenal:

Trận đấu Ngày Kết quả Arsenal 3-1 Tottenham 15/01/2023 Arsenal thắng Tottenham 2-2 Arsenal 24/09/2022 Hòa Arsenal 2-0 Tottenham 26/02/2022 Arsenal thắng Tottenham 0-1 Arsenal 04/12/2021 Arsenal thắng Tottenham 2-2 Arsenal 01/05/2021 Hòa Arsenal 3-0 Tottenham 23/12/2020 Arsenal thắng Tottenham 2-1 Arsenal 06/02/2020 Tottenham thắng Arsenal 2-0 Tottenham 01/12/2019 Arsenal thắng Tottenham 2-1 Arsenal 23/02/2019 Tottenham thắng

2. Phong độ hiện tại của Tottenham và Arsenal

Tottenham: Tottenham đang thể hiện phong độ xuất sắc trong thời gian gần đây, giành chiến thắng trong 5 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Trong đó, họ đã đánh bại Arsenal với tỷ số 3-1 ở vòng 21 Premier League. Xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng, Tottenham chỉ kém đội đầu bảng Liverpool 2 điểm và đang rất quyết tâm giành vé dự Champions League mùa sau. Dù hàng công có Son Heung-min và Harry Kane đang thăng hoa, thì hàng thủ của đội bóng này vẫn chưa thể đạt đến sự ổn định mong muốn.

Arsenal đang thể hiện phong độ ấn tượng với 4 chiến thắng liên tiếp trong thời gian gần đây. Đặc biệt, họ đã có chiến thắng quan trọng 2-0 trước Man Utd ở vòng 22 Ngoại Hạng Anh. Với thành tích này, Arsenal đã leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, chỉ kém đội đầu bảng Liverpool 1 điểm và đối thủ Tottenham đang đuổi kịp phía sau. Điều đáng chú ý là hàng công của Arsenal đang thể hiện sự hiệu quả với Eddie Nketiah và Gabriel Jesus liên tục ghi bàn, tuy nhiên, vẫn có điểm yếu ở hàng tiền vệ chưa đạt đến sự ổn định mong muốn.

3. Những trận đấu hấp dẫn giữa Tottenham vs Arsenal

Tottenham 2-0 Arsenal (6 tháng 12 năm 2020): Trận đấu tại sân nhà của Tottenham chứng kiến đội chủ nhà giành chiến thắng 2-0 nhờ các bàn thắng của Son Heung-min và Harry Kane. Chiến thắng này giúp Tottenham tiếp tục chuỗi thành tích tích lũy điểm tích cực và được đánh giá cao theo mức tỷ lệ cược.

Arsenal 2-1 Tottenham (14 tháng 3 năm 2021): Trận đấu tại Emirates Stadium chứng kiến Arsenal lội ngược dòng để giành chiến thắng 2-1. Martin Odegaard và Alexandre Lacazette lập công cho Arsenal, trong khi Erik Lamela ghi bàn đẹp mắt cho Tottenham. Trận đấu đầy kịch tính, gia tăng căng thẳng trong cuộc đua vị trí trên bảng xếp hạng.

Tottenham 2-1 Arsenal (12 tháng 7 năm 2020): Trận đấu tại sân nhà của Tottenham chứng kiến Harry Kane ghi bàn từ chấm 11m ở phút 79, đảm bảo chiến thắng 2-1 cho đội nhà. Trận đấu này là một phần của kịch bản cuối cùng của Premier League mùa giải 2019-2020.

Tottenham 2-2 Arsenal (1 tháng 9 năm 2019): Cuộc đối đầu này kết thúc với tỷ số hòa 2-2 tại sân nhà của Tottenham. Arsenal đã có màn ngược dòng với bàn thắng của Alexandre Lacazette và Pierre-Emerick Aubameyang, trong khi Tottenham đã kịp gỡ hòa với bàn thắng của Harry Kane.

Hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp quý độc giả hiểu rõ hơn về cuộc đối đầu giữa Tottenham và Arsenal trong trận sắp tới.