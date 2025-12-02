(GMT+7)

Man City vừa trải qua một đêm thi đấu đáng quên khi bất ngờ để thua đội bóng đang xếp cuối bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Trong bối cảnh phải giữ khoảng cách với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, trận thua này khiến họ đánh mất lợi thế và bộc lộ nhiều vấn đề đáng báo động. Mặc dù được đánh giá cao hơn hoàn toàn, nhà đương kim vô địch lại gục ngã theo cách ít ai ngờ tới.

Trận đấu gây sốc tại vòng 14 Ngoại hạng Anh

Cuộc đối đầu giữa Man City và đội cuối bảng Sheffield United trong khuôn khổ vòng 14 Ngoại hạng Anh đã khiến giới chuyên môn và người hâm mộ không khỏi bàng hoàng. Trận đấu diễn ra vào rạng sáng ngày 3/12 (giờ Việt Nam) trên sân khách Bramall Lane. Dù kiểm soát bóng vượt trội (74%) và tung ra tới 17 cú dứt điểm, đoàn quân của Pep Guardiola vẫn thất bại 0-1.

Bàn thắng duy nhất được ghi ở phút 81 nhờ pha dứt điểm cận thành của James McAtee sau một tình huống phạt góc lộn xộn. Thua sốc trước đội bóng mới giành 1 chiến thắng kể từ đầu mùa, Man City tiếp tục cho thấy dấu hiệu hụt hơi trong cuộc đua vô địch. Sau 14 vòng, họ chỉ xếp thứ 4 với 29 điểm, kém đội đầu bảng Arsenal tới 6 điểm.

Diễn biến chính và sai lầm khiến Man City mất điểm

Dù áp đảo hoàn toàn về thời lượng cầm bóng và số cơ hội tạo ra, Man City lại tỏ ra kém hiệu quả ở những tình huống quyết định. Trận đấu cho thấy sự sa sút cả về chiến thuật lẫn thể lực của các trụ cột.

Haaland bị phong tỏa

Tiền đạo người Na Uy trải qua một trong những trận đấu im tiếng hiếm hoi mùa này. Trong suốt 90 phút, Erling Haaland chỉ tung ra đúng 2 cú sút và đều không trúng đích. Các trung vệ đội chủ nhà thi đấu cực kỳ quyết liệt, không ngại va chạm và phong tỏa tốt những pha di chuyển quen thuộc của số 9 bên phía Man City.

Điều đáng nói là các vệ tinh xung quanh Haaland như Julian Alvarez hay Bernardo Silva không cung cấp đủ bóng chất lượng để anh có thể tạo đột biến. Tình trạng đó khiến hàng công gần như tê liệt, không tạo được bất kỳ tình huống đáng kể nào trong vòng cấm đối thủ.

Thủ môn mắc lỗi nghiêm trọng

Stefan Ortega, người bắt thay Ederson trong trận này, đã mắc sai lầm trong tình huống phạt góc dẫn đến bàn thua. Thủ thành người Đức chọn vị trí không hợp lý, phản xạ chậm và để bóng lọt qua tay trong tình huống hỗn loạn phút 81.

Hàng công bế tắc hoàn toàn

Không thể phủ nhận đội chủ nhà đã chơi phòng ngự chủ động với đội hình thấp, nhưng chính Man City cũng thiếu đi sự sáng tạo thường thấy. Những đường lên bóng tấn công biên hay xẻ nách gần như bị vô hiệu hóa. Các tình huống cố định cũng không được tận dụng hiệu quả.

Phát biểu của HLV Pep Guardiola sau trận thua

Sau trận thua gây sốc này, HLV Pep Guardiola đã dành hơn 10 phút trả lời họp báo với nhiều cảm xúc. Dù thất bại đầy bất ngờ, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn thể hiện sự bình tĩnh, không né tránh các câu hỏi xoay quanh màn trình diễn kém cỏi của đội bóng.

Thừa nhận mất tập trung

Theo lời Pep, các học trò của ông đã tỏ ra thiếu quyết tâm và không duy trì sự tập trung cao độ như thường lệ. Dù kiểm soát bóng tốt, họ không làm chủ được các tình huống cố định và để đối phương khai thác đúng điểm yếu.

Ông cũng thừa nhận bản thân chưa đưa ra giải pháp thay đổi phù hợp trong hiệp hai. Việc luân chuyển nhân sự không tạo nên đột biến, thậm chí còn khiến thế trận thêm rối rắm khi bị dẫn bàn.

Không đổ lỗi cho học trò

Trước câu hỏi về sai lầm của thủ môn, Pep Guardiola từ chối đổ lỗi cho bất kỳ cá nhân nào. Ông cho rằng bóng đá là trò chơi tập thể và mọi sai sót đều là kết quả của chuỗi mắt xích trong hệ thống vận hành.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh đội bóng thắng cùng nhau và thua cũng phải cùng nhau chịu trách nhiệm. Ông sẽ phân tích lại toàn bộ trận đấu và đưa ra hướng điều chỉnh phù hợp trong các buổi tập kế tiếp.

Khen ngợi tinh thần đối thủ

Không quên dành lời tán dương cho Sheffield, Pep đánh giá cao sự quả cảm, tinh thần chiến đấu và chiến thuật hợp lý của đối thủ. Dù bị đánh giá thấp hơn, đội chủ nhà đã thể hiện khát khao chiến thắng vượt trội, đặc biệt là trong khâu phòng ngự.

Ông cho rằng đây là ví dụ điển hình cho việc bóng đá không phải lúc nào cũng tuân theo logic. Chỉ cần một khoảnh khắc xuất thần hoặc sai lầm cá nhân cũng đủ làm thay đổi cục diện cả trận.

Man City đã trải qua một cú vấp đầy bất ngờ trước đội cuối bảng, để lộ nhiều điểm yếu cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Sai lầm cá nhân cùng sự thiếu sắc sảo đã khiến họ trả giá đắt tại vòng 14. Trận thua này là hồi chuông cảnh tỉnh cho đoàn quân của Pep Guardiola trong chặng đường còn lại.