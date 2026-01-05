(GMT+7)

Mercedes -AMG PETRONAS F1 phải tìm lối thoát mới giữa mùa giải 2025 khi những kế hoạch nâng cấp liên tục bị đảo chiều, chỉ số hiệu suất trên đường đua thất thường, dữ liệu biểu thị họ tụt lại phía sau đối thủ chính. Báo cáo kỹ thuật cũng cho thấy đội đua buộc phải thay đổi cấu trúc cơ bản của chiếc W16

Tình hình chung tại Silver Arrows

Mercedes-AMG PETRONAS F1, từng thống trị các mùa giải trước, hiện đối mặt với thử thách sâu sắc sau khi các tham số hiệu suất dần sụt giảm trong F1 2025. Những nỗ lực nhằm nâng cấp xe đua nhằm lấy lại đà tiến triển đã không mang đến sự ổn định mong muốn.

Nâng cấp gãy gọn phải rút lại

Mercedes kỳ vọng hệ thống treo sau mới tại chặng Imola sẽ nâng cao hiệu suất của W16, đặc biệt về độ bám và ổn định khi vào cua. Tuy nhiên, kết quả thử nghiệm thực tế cho thấy xe gặp mất cân bằng tốc độ, làm giảm lợi thế dự kiến trên đường đua.

Trước tình hình này, ban kỹ thuật quyết định rút lại bộ phận nâng cấp trong các chặng tiếp theo để tránh ảnh hưởng xấu tới kết quả thi đấu. Quyết định này phản ánh sự thận trọng khi thử nghiệm các cải tiến kỹ thuật giữa mùa giải.

Kết quả không ổn định ở trên đường đua

Mặc dù Mercedes có một vài màn trình diễn nổi bật, như dẫn đầu chặng hoặc giành podium tại Montreal, những kết quả này không phản ánh toàn bộ phong độ chung. Xe vẫn gặp khó khăn trong việc duy trì tốc độ ổn định qua các vòng đua khác.

Sự thiếu nhất quán khiến đội rơi xuống vị trí thấp hơn trên bảng xếp hạng, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi về chiến lược phát triển và hướng đi kỹ thuật hiện tại của W16. Các kỹ sư buộc phải xem xét lại phương pháp cải tiến giữa mùa giải.

Dữ liệu hiệu suất chỉ ra nhiều điểm yếu

Những thống kê tốc độ cho thấy khoảng cách giữa Mercedes và các đội dẫn đầu không hề nhỏ, đặc biệt ở các đường thẳng và góc cua nhanh. Nơi mà thiết kế khí động học và hệ treo đóng vai trò quyết định. Hiệu suất này khiến ban lãnh đạo kỹ thuật phải xét lại toàn bộ chiến lược phát triển xe.

Điểm số và vị trí xếp hạng

Kể từ sau mùa giải 2024, Mercedes liên tục gặp khó ở các vòng đua quan trọng, với số điểm trung bình thấp hơn nhiều so với đội dẫn đầu. Hiệu suất này làm lộ rõ những hạn chế trong chiến lược thi đấu và thiết kế xe.

Khoảng cách về điểm số buộc các kỹ sư phải phân tích kỹ lưỡng dữ liệu từ từng chặng, nhằm xác định nguyên nhân gây suy giảm hiệu suất và tìm ra giải pháp cải tiến bền vững cho các mùa tiếp theo.

Phân tích dữ liệu vòng chạy

Trong các buổi phân hạng, dữ liệu cho thấy Mercedes vẫn kém đối thủ chính ở nhiều chỉ số quan trọng. Thiết kế thân xe và khí động học chưa phát huy tối đa, dẫn tới mất lợi thế trong các góc cua và đoạn thẳng dài.

Những nâng cấp trước đó chưa tạo ra sự khác biệt rõ rệt trên nhiều loại đường đua. Điều này khiến đội kỹ thuật phải đánh giá lại toàn bộ chiến lược cải tiến để đạt hiệu suất ổn định hơn.

Phản ứng từ đội ngũ kỹ thuật

Đội ngũ kỹ thuật của Mercedes đã phải tổ chức nhiều buổi họp chuyên sâu để đánh giá các bản nâng cấp thất bại và tìm hướng đi mới nhằm khắc phục tình trạng tụt hậu này. Áp lực từ người hâm mộ lẫn ban lãnh đạo khiến mọi quyết định cần dựa trên dữ liệu chi tiết thay vì dựa theo cảm tính.

Thử nghiệm cấu hình khác biệt

Việc phải rút lại nâng cấp treo sau cho thấy đội đua chưa tìm ra điểm mạnh thật sự của thiết kế mới. Điều này buộc họ phải quay lại bản thiết kế gốc, đồng thời cân nhắc phương hướng mới nhằm tối ưu hóa khả năng cân bằng và độ bám trong mọi điều kiện thi đấu.

Góc nhìn từ bên ngoài nội bộ đội

Nhận định từ các chuyên gia F1 cho rằng những thất bại của Mercedes phần nào bắt nguồn từ việc mẫu xe hiện tại chưa phù hợp quy tắc kỹ thuật dẫn đến lợi thế không như mong đợi so với những đối thủ trực tiếp. Lối tiếp cận thiết kế ban đầu có vẻ phù hợp ở một số điều kiện nhất định.

So sánh với đội cạnh tranh

Các đội đối thủ trong mùa giải này dường như có phương pháp phát triển mẫu xe nhạy bén hơn, liên tục cập nhật và thử nghiệm dễ dàng hơn trước khi tung ra trên đường đua chính. Điều này khiến họ có thể tiếp cận tốc độ tối ưu nhanh hơn so với Mercedes.

Nhìn nhận từ truyền thông thể thao

Một số cây bút thể thao chuyên phân tích F1 đã đặt câu hỏi về khả năng thích ứng chiến lược của đội kỹ thuật Mercedes trước yêu cầu ngày càng cao của cuộc chơi. Những chỉ trích này thường tập trung vào việc thiếu sự linh hoạt khi gặp vấn đề nảy sinh trên đường đua.

Mercedes-AMG PETRONAS F1 đang phải đối mặt với thử thách khó giải khi các bản nâng cấp không mang lại hiệu quả mong muốn, buộc họ điều chỉnh thiết kế lẫn chiến lược giữa mùa 2025. Những nỗ lực này sẽ trở thành nền tảng quan trọng để hướng đến một sản phẩm cạnh tranh hơn ở mùa giải tiếp theo.