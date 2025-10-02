(GMT+7)

Mỗi huấn luyện viên Tottenham đều để lại những dấu ấn riêng, từ các chức vô địch quốc nội đến những bước tiến ở đấu trường châu Âu. Cùng điểm lại những HLV nổi bật nhất đã góp phần tạo nên lịch sử hào hùng của Gà trống thành London trong bài viết blog bóng đá sau đây.

Những huấn luyện viên Tottenham nổi bật

Bill Nicholson – Huyền thoại vĩ đại nhất của Spurs

Bill Nicholson là cái tên không thể thiếu khi nhắc đến lịch sử Tottenham. Ông gắn bó trọn sự nghiệp cầm quân với Spurs và được xem là vị HLV vĩ đại nhất của CLB. Thành tích đáng nhớ nhất chính là cú đúp danh hiệu VĐQG và FA Cup mùa 1960/61.

Ngoài ra, Nicholson còn giúp Tottenham giành nhiều cúp quốc nội và đặc biệt là UEFA Cup Winners’ Cup 1963. Ông đã đặt nền móng cho triết lý bóng đá tấn công đẹp mắt, trở thành biểu tượng bất diệt trong lòng người hâm mộ.

Keith Burkinshaw – Người đưa Spurs ra châu Âu

Sau thời Bill Nicholson, Keith Burkinshaw tiếp nối di sản và nâng tầm Tottenham ở đấu trường quốc tế. Ông dẫn dắt Spurs trong giai đoạn 1976–1984, giúp CLB giành liên tiếp hai FA Cup (1981, 1982) và đặc biệt là UEFA Cup 1984. Dưới sự chỉ đạo của Burkinshaw, Tottenham trở thành một thế lực đáng gờm tại châu Âu, ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử bóng đá Anh.

Terry Venables – Chiến lược gia tài năng

Terry Venables nổi tiếng với tư duy chiến thuật sáng tạo và triết lý bóng đá tấn công. Dẫn dắt Tottenham từ cuối thập niên 1980, ông đưa CLB đến chức vô địch FA Cup năm 1991, một trong những khoảnh khắc lịch sử đáng nhớ của Spurs. Không chỉ mang về danh hiệu, Venables còn góp phần phát triển nhiều tài năng trẻ cho bóng đá Anh, để lại dấu ấn lớn trong lịch sử đội bóng.

Martin Jol – Dấu ấn thời Premier League

Ở kỷ nguyên Premier League, Martin Jol (2004–2007) được nhận định bóng đá là một trong những HLV để lại nhiều ấn tượng. Dưới sự dẫn dắt của ông, Tottenham cạnh tranh quyết liệt ở nhóm dẫn đầu Ngoại hạng Anh, tiến gần đến tấm vé Champions League. Lối chơi tấn công máu lửa, tinh thần chiến đấu quả cảm và hình ảnh gần gũi giúp Jol trở thành một trong những HLV được các CĐV Spurs yêu mến.

Harry Redknapp – Người hùng Champions League

Harry Redknapp tiếp quản Tottenham năm 2008 trong bối cảnh CLB gặp nhiều khó khăn. Với tài năng và kinh nghiệm, ông nhanh chóng đưa Spurs trở lại quỹ đạo chiến thắng. Đặc biệt, Redknapp đã viết nên trang sử mới khi giúp Tottenham lần đầu tiên giành vé dự Champions League mùa 2010/11 và lọt vào tới tứ kết. Đây được xem là một trong những cột mốc lịch sử quan trọng nhất của CLB ở kỷ nguyên hiện đại.

Mauricio Pochettino – Người truyền cảm hứng hiện đại

Không thể không nhắc tới Mauricio Pochettino, chiến lược gia người Argentina đã thổi luồng sinh khí mới vào Tottenham trong giai đoạn 2014–2019. Dưới tay Pochettino, Spurs trở thành một tập thể gắn kết, giàu khát vọng, sở hữu lối chơi pressing mạnh mẽ.

Thành tích ấn tượng nhất là việc Tottenham lần đầu tiên lọt vào chung kết Champions League năm 2019. Dù không có danh hiệu, Pochettino đã đưa Spurs trở lại hàng ngũ những CLB hàng đầu châu Âu và phát triển nhiều ngôi sao như Harry Kane, Son Heung-min, Dele Alli.

Tầm ảnh hưởng của các huấn luyện viên Tottenham

Trong suốt chiều dài lịch sử, các huấn luyện viên Tottenham đã đóng vai trò then chốt trong việc định hình nên bản sắc riêng biệt của CLB. Mỗi thế hệ HLV đều để lại những dấu ấn khác nhau, nhưng tất cả cùng góp phần xây dựng nên một Tottenham giàu bản lĩnh và cá tính.

Không chỉ dừng lại ở những chiếc cúp danh giá, các chiến lược gia còn mang đến một di sản quý báu: phát triển tài năng trẻ, nâng tầm nhiều ngôi sao thành biểu tượng toàn cầu. Harry Kane, Son Heung-min hay Gareth Bale đều trưởng thành dưới sự dẫn dắt và định hướng chiến lược của những HLV tận tâm.

Tầm ảnh hưởng của các huấn luyện viên cũng vượt ra ngoài khuôn khổ sân cỏ. Họ góp phần xây dựng hình ảnh Tottenham như một thương hiệu mang tầm vóc quốc tế, một đội bóng có lối chơi đặc trưng, luôn hướng đến sự cống hiến và niềm vui cho người hâm mộ.

Những huấn luyện viên Tottenham kể trên không chỉ mang đến những danh hiệu đáng tự hào, mà còn truyền lại di sản về lối chơi, tinh thần và văn hóa CLB.