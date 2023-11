(GMT+7)

Trong lịch sử bóng đá, một số cặp đội tuyển luôn tạo nên những cuộc đối đầu đầy hấp dẫn và căng thẳng. Và trong số đó, cuộc chạm trán giữa Croatia vs Tây Ban Nha luôn là một trong những trận cầu đáng xem. Hãy cùng điểm qua về lịch sử đối đầu Croatia vs Tây Ban Nha để xem đội bóng nào đang thắng thế hơn so với đối thủ bạn nhé!

Đôi nét về đội tuyển Croatia và Tây Ban Nha

Trước khi tìm hiểu về lịch sử đối đầu, bạn đọc nên nắm được những thông tin sơ lược về 2 đội bóng này.

Đội tuyển bóng đá Croatia: Biểu tượng của đội tuyển là hình vuông đỏ trắng có chữ “HRVATSKA” viết bằng tiếng Croatia. Croatia trở thành một quốc gia độc lập vào năm 1991 và nhanh chóng gây dựng, phát triển đội tuyển bóng đá kể từ đó. Thành tích nổi bật nhất của Croatia là khi họ vào tới trận chung kết World Cup 2018, nhưng sau đó chịu thua trước tuyển Pháp. Croatia có nhiều cầu thủ xuất sắc như Luka Modrić, Ivan Rakitić và Ivan Perišić.

Đội tuyển bóng đá Tây Ban Nha: Biểu tượng của đội tuyển là con bò vàng, còn được gọi là “El Torito”. Đội tuyển bóng đá Tây Ban Nha là một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới với nhiều thành tích xuất sắc, bao gồm chức vô địch World Cup năm 2010 và 3 chức vô địch châu Âu vào các năm 1964, 2008 và 2012. Đội tuyển Tây Ban Nha nổi tiếng với lối chơi sở hữu bóng và kiểm soát trận đấu, với nhiều cầu thủ tài năng như Sergio Ramos, Sergio Busquets và Gerard Piqué.

Lịch sử đối đầu Croatia vs Tây Ban Nha

Kể từ khi Croatia tái gia nhập FIFA như một đội tuyển độc lập, những trận đối đầu giữa họ và Tây Ban Nha luôn đầy kịch tính và mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ trong lịch sử bóng đá. Theo thống kê đối đầu giữa Croatia vs Tây Ban Nha trong 10 trận so tài thì kết quả là:

Croatia đã thắng 3 trận.

Tây Ban Nha đã thắng 6 trận.

Hai đội hòa nhau 1 trận còn lại.

Như vậy, có thể thấy dù Croatia mới quật khởi gần đây nhưng Tây Ban Nha vẫn là đội bóng có nền tảng kinh nghiệm, thành tích dày dặn hơn nên đang thắng thế. Tuy nhiên, trong tương lai, kết quả giữa những trận so tài của 2 đội như thế nào thì rất khó dự đoán. Bởi ở cuộc so tài gần nhất, 2 đội đã hòa nhau trong thời gian thi đấu chính thức, buộc phải phân định thắng bại bằng loạt sút luân lưu. Trong loạt sút này, Tây Ban Nha thắng hiểm.

Dưới đây là danh sách các trận đấu lịch sử đối đầu Croatia vs Tây Ban Nha:

Trận đấu ngày 23/03/1994: Tây Ban Nha vs. Croatia (0-2) – Giải đấu: Giao hữu

Trận đấu ngày 05/05/1999: Tây Ban Nha vs. Croatia (3-1) – Giải đấu: Giao hữu

Trận đấu ngày 23/02/2000: Croatia vs. Tây Ban Nha (0-0) – Giải đấu: Giao hữu

Trận đấu ngày 07/06/2006: Tây Ban Nha vs. Croatia (2-1) – Giải đấu: Giao hữu

Trận đấu ngày 18/06/2012: Croatia vs. Tây Ban Nha (0-1) – Giải đấu: EURO

Trận đấu ngày 21/06/2016: Croatia vs. Tây Ban Nha (2-1) – Giải đấu: EURO

Trận đấu ngày 11/09/2018: Tây Ban Nha vs. Croatia (6-0) – Giải đấu: Nations League

Trận đấu ngày 15/11/2018: Croatia vs. Tây Ban Nha (3-2) – Giải đấu: Nations League

Trận đấu ngày 28/06/2021: Croatia vs. Tây Ban Nha (2-5) – Giải đấu: EURO

Trận đấu ngày 19/06/2023: Croatia vs. Tây Ban Nha (0-0, luân lưu 4-5) – Giải đấu: Nations League

Trên đây là thông tin khái quát về lịch sử đối đầu Croatia vs Tây Ban Nha. Cả hai đội tuyển Croatia và Tây Ban Nha đều có một lịch sử đáng kể trong bóng đá. Họ thường tham dự các giải đấu quốc tế với đội hình mạnh mẽ. Hứa hẹn trong tương lai 2 đội sẽ có nhiều trận so tài đáng nhớ hơn, mang đến cảm xúc phấn khích cho người hâm mộ bóng đá.