Cầu thủ Phạm Xuân Mạnh là một trong những người hùng của U23 Việt Nam trong trận lịch sửThường Châu – Trung Quốc. Để tìm hiểu rõ hơn về cầu thủ này mời bạn tham khảo bài viết của livefootball.net nhé.

Tiểu sử cầu thủ Phạm Xuân Mạnh

Phạm Xuân Mạnh, một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, sinh năm 1996 tại xóm 3, xã Minh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, là một hậu vệ xuất sắc của Đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An.

Từ khi còn nhỏ, Xuân Mạnh đã thể hiện niềm đam mê bóng đá và ước mơ của mình là giúp gia đình thoát khỏi khó khăn thông qua việc chơi bóng đá chuyên nghiệp. Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Sông Lam Nghệ An và dù xuất phát từ một hoàn cảnh khó khăn, Xuân Mạnh đã không ngừng cố gắng để vươn lên. Ban đầu, anh chỉ có cơ hội hạn chế, nhưng qua sự nỗ lực không ngừng, anh đã khẳng định được giá trị và khả năng của mình, và dần dần tạo được chỗ đứng vững chắc trong đội bóng.

Với thể lực vượt trội và khả năng chiến thuật linh hoạt ở mọi vị trí, Phạm Xuân Mạnh đã trở thành nguồn an tâm cho người huấn luyện và tạo sự tin tưởng cho người hâm mộ về khả năng anh đảm nhận vị trí một cách xuất sắc. Anh mang đến sự ổn định và an toàn cho đội bóng, và luôn sẵn sàng đóng góp vào công việc và mục tiêu chung của đội.

Sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của Phạm Xuân Mạnh

Vào năm 2012, Phạm Xuân Mạnh đã tham gia giải vô địch U17 quốc gia cùng với đội U17 Sông Lam Nghệ An. Đội bóng của anh đã xuất sắc giành chức vô địch trong giải đấu này. Tiếp sau đó, Xuân Mạnh tiếp tục tiến bộ và gia nhập đội U19 Sông Lam Nghệ An, cùng với đội này anh đã đạt được thành tích ấn tượng với 2 lần về nhì trong giải U19 quốc gia.

Sau khi gặt hái thành công với đội trẻ, cầu thủ phạm Xuân Mạnh được CLB Sông Lam Nghệ An gửi cho CLB Công An Nhân Dân theo dạng cho mượn vào năm 2015, để bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp của mình. Sau đó, anh được triệu tập trở lại đội Sông Lam Nghệ An để thi đấu trong vòng loại giải U21 quốc gia, mặc dù không thể tham dự vòng chung kết. Tuy vậy, với những màn trình diễn ấn tượng trong đội U21 Việt Nam tại giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên, Xuân Mạnh đã được HLV Toshiya Miura triệu tập vào ĐT U23 Việt Nam.

Tham gia giải giao hữu M-150 Cup, Xuân Mạnh đã được triệu tập bổ sung vào ĐT U23 Việt Nam sau những màn trình diễn ấn tượng ở giải U21 quốc gia 2017. Anh trở thành sự lựa chọn thay thế cho Đoàn Văn Hậu, người gặp chấn thương trước trận tứ kết U23 châu Á gặp U23 Iraq.

Trong trận đấu đầu tiên tại giải U23 châu Á 2018, cầu thủ phạm Xuân Mạnh đã thể hiện sự xuất sắc và đóng vai trò quan trọng giúp U23 Việt Nam tiến vào trận chung kết của giải đấu. Từ đó, anh đã trở thành một trong những anh hùng của đội U23 Việt Nam trong cuộc hành trình đến lứa Thường Châu.

Trong năm 2018, sau thành công ở giải U23 châu Á, Xuân Mạnh cùng U23 Việt Nam giành chức vô địch giải giao hữu Vinaphone Cup và là thành viên đội Olympic Việt Nam lọt vào bán kết Asiad lần đầu tiên. Anh cũng thường xuyên ra sân trong những trận đấu quan trọng của Olympic Việt Nam tranh huy chương.

Rất tiếc là trong phần lớn thời gian sau những thành công ở cấp độ U23, Xuân Mạnh đã phải vắng mặt do chấn thương. Vì vậy, tại đội tuyển quốc gia, anh chỉ được triệu tập một lần duy nhất và thi đấu trong trận hòa 1-1 trước Jordan tại vòng loại Asian Cup 2019 diễn ra vào ngày 27/3/2018.

Thành tích thi đấu của cầu thủ Phạm Xuân Mạnh

Thành tích của anh tại Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An

Vô địch U17 quốc gia năm 2012

Á quân U19 quốc gia năm 2013

Á quân U19 quốc gia năm 2014

Thành tích của anh tại U23/Olympic Việt Nam

Hạng 3 M-150 Cup năm 2017

Á quân U23 Châu Á năm 2018

