Liên tục trúng số, lần cuối cùng bất ngờ trúng giải độc đắc

Thật khó có thể tin nổi, nhưng có một người chơi xổ số đã liên tiếp trúng giải trong vòng hai tuần, và kết thúc bằng việc giành được giải thưởng lớn nhất.

Tại North Carolina (Mỹ), một người đàn ông tên Frank Drum Jr. đã trải qua chuỗi vận may liên tiếp không tưởng. Trong suốt hai tuần ngắn ngủi, anh liên tục nhận được những giải thưởng từ các vé số cào, từ những giải thưởng nhỏ cho đến giải thưởng độc đắc.

Câu chuyện của Frank bắt đầu với một tấm vé số cào chỉ có giá 2 đôla (46.000 đồng). Sau khi mua về và cào ra, anh đã nhận thấy mình đã trúng giải 100 đôla (hơn 2,3 triệu đồng) ngay lần đầu tiên.

Cào trúng ngay lần mua đầu tiên.

Frank chưa nhận ra rằng vận may đang đến với mình. Với số tiền trúng thưởng ban đầu, anh tiếp tục sử dụng một phần để mua một tấm vé số khác, lần này với mệnh giá 25 đôla (580.000 đồng). Kết quả là số tiền thưởng lần này lớn hơn gấp nhiều lần, với giải thưởng 1.000 đôla (hơn 23 triệu đồng).

Cảm thấy hào hứng và đầy hy vọng, Frank quyết định mua thêm một tấm vé số trị giá 25 đôla khác. Và bất ngờ chưa dừng lại, anh lại tiếp tục trúng thêm 1.000 đôla lần nữa!

Đến lúc này, cảm giác may mắn thật sự lan tỏa khắp người Frank. Anh quyết định thử vận may lần cuối bằng cách mua một tấm vé số cào trị giá 20 đôla (463.000 đồng). Và lần này, kết quả thật sự gây sốc khi anh giành được giải thưởng lớn nhất, trị giá lên đến 100.000 đôla (hơn 2,3 tỷ đồng). Ngay cả Frank cũng không thể tin vào mắt mình khi thấy con số này.

Frank nhớ lại khoảnh khắc đáng nhớ ấy, anh vừa nhìn thấy kết quả xổ số thì nhận được cuộc gọi từ vợ. Vợ anh yêu cầu anh làm một số việc vặt, nhưng anh liền đáp lại: “Anh phải về ngay, vì anh vừa trúng giải thưởng 100.000 đôla rồi!”. Nhưng vợ anh không tin lời, nghĩ rằng anh đang viện cớ để thoát việc, nên cô chỉ nói: “Chuyện này không thể xảy ra đâu!” rồi cúp máy ngay lập tức.

Frank cũng không dám chắc rằng mình có thể may mắn đến mức trúng số liên tục trong thời gian ngắn như vậy!

Hiện tại, Frank đã có kế hoạch rõ ràng cho số tiền khổng lồ này. Anh dự định sẽ tiết kiệm phần lớn để bảo đảm tương lai tài chính. Bên cạnh đó, anh cũng chia sẻ mong muốn tổ chức một chuyến du lịch kéo dài một tuần khi dịch COVID-19 qua đi.

Dù trải qua chuỗi may mắn hiếm có, Frank vẫn tỏ ra rất cẩn trọng. Sau khi trúng giải độc đắc, anh quyết định dừng chơi xổ số để bảo toàn vận may của mình, không muốn thử thách may mắn thêm lần nào nữa, vì anh tin rằng với giải thưởng lớn như vậy, vận may của anh có lẽ đã kết thúc.

"Chú ý: Thông tin chia sẻ trong bài mang tính chất giải trí và tham khảo. Khuyến nghị bạn đọc nên tự cân nhắc, có phán đoán và quyết định của riêng mình."