Tin bóng đá: MU tăng giá vé xem các trận đấu mùa tới

(GMT+7)

Tin bóng đá: CĐV MU đã lên tiếng chỉ trích câu lạc bộ sau khi đội bóng công bố tăng giá vé và các quy định mới cho mùa giải tới.

MU tăng giá vé xem các trận đấu mùa tới

MU đã tăng giá vé mùa lên 5% và giữ nguyên giá vé dành cho trẻ em dưới 16 tuổi. CLB cho rằng mức tăng khoảng 2,50 bảng mỗi trận phản ánh đúng chi phí vận hành ngày càng cao mà họ không thể tiếp tục gánh chịu.

Giá vé mùa dành cho người lớn sẽ dao động từ 608 bảng đến 1.121 bảng. Giá vé bongdaso cho thanh niên và người cao tuổi thấp hơn. MU cũng áp dụng mức giảm 25% cho tất cả các cổ động viên cao tuổi.

Tổ chức MUST đã bày tỏ lo ngại về kế hoạch di dời CĐV ngồi phía sau khu kỹ thuật tại Old Trafford để bán lại chỗ ngồi của họ với giá cao hơn. Ngoài ra, Man United còn áp dụng mô hình phân loại trận đấu để thu phí cao hơn dành cho những người không sở hữu vé mùa.

MUST cũng phản đối việc CLB yêu cầu chủ sở hữu vé mùa phải dự tối thiểu 16/19 trận sân nhà tại Premier League. Và áp đặt mức phí 10 bảng đối với những người bán lại vé cho CLB trong vòng chưa đầy hai tuần trước trận đấu, cùng với đó tăng 15% phí đỗ xe.

Tổ chức MUST cùng nhóm The 1958 đã tổ chức các cuộc biểu tình trong những tuần gần đây buộc CLB giữ nguyên giá vé. Sau thông báo hôm thứ Hai, MUST đã mở một cuộc khảo sát kéo dài 48 giờ để thu thập ý kiến người hâm mộ.

Cập nhật nhanh kèo bóng đá hôm nay, kèo bóng đá, keo bong da, tỷ lệ bóng đá hôm nay, tỷ lệ kèo hôm nay..… của tất cả các giải đấu trên thế giới tại website của chúng tôi.

Thành tích của MU thời gian gần đây

Trong thời gian gần đây, Manchester United đã có những kết quả thi đấu đáng chú ý trong khuôn khổ Giải Ngoại hạng Anh. Dưới đây là chi tiết các trận đấu gần nhất của họ:

Ngày 05/01/2025: Hòa Liverpool 2-2 trên sân khách.

Hòa Liverpool 2-2 trên sân khách. Ngày 16/01/2025: Thắng Southampton 3-1 trên sân nhà.

Thắng Southampton 3-1 trên sân nhà. Ngày 19/01/2025: Thua Brighton 1-3 trên sân khách.

Thua Brighton 1-3 trên sân khách. Ngày 26/01/2025: Thắng Fulham 1-0 trên sân khách.

Thắng Fulham 1-0 trên sân khách. Ngày 02/02/2025: Thua Crystal Palace 0-2 trên sân nhà.

Thua Crystal Palace 0-2 trên sân nhà. Ngày 16/02/2025: Thua Tottenham 0-1 trên sân khách.

Thua Tottenham 0-1 trên sân khách. Ngày 22/02/2025: Hòa Everton 2-2 trên sân khách.

Hòa Everton 2-2 trên sân khách. Ngày 26/02/2025: Thắng Ipswich Town 3-2 trên sân nhà.

Thắng Ipswich Town 3-2 trên sân nhà. Ngày 09/03/2025: Hòa Arsenal 1-1 trên sân nhà.

Hòa Arsenal 1-1 trên sân nhà. Ngày 16/03/2025: Thắng Leicester City 3-0 trên sân khách (các bàn thắng của Højlund, Garnacho, Fernandes).

Manchester United hiện đang đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng Premier League. Phong độ có phần thất thường nhưng họ vẫn có những trận đấu ấn tượng, đặc biệt là chiến thắng 3-0 trước Leicester City.

"Xin chú ý: Thông tin được cập nhật từ các trang báo chính thống. Tuy nhiên, với thông tin dự đoán bóng đá không đảm bảo chính xác 100% theo diễn biến trận đấu, mà chỉ mang tính tham khảo. Hy vọng bạn đọc có thể tự đưa ra quan điểm của riêng mình."