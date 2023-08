(GMT+7)

Với sự phát triển của trò chơi điện tử trên toàn thế giới, những tựa game online nước ngoài đáng chơi không chỉ tiến nhập vào thị trường nội địa mà còn gây nên một làn sóng biến đổi đầy sôi động trong cộng đồng game thủ Việt. Cùng livefooball.net liệt kê 5 game online nước ngoài hay nhất nhé.

Game nước ngoài đáng chơi: Counter-Strike: Global Offensive

Counter-Strike: Global Offensive, thường được gọi tắt là CS:GO, là một trong những tựa game bắn súng đỉnh cao mọi thời đại, và được các game thủ Việt thân thương gọi tên một cách thân quen.

Trong CS:GO, người chơi sẽ được tham gia vào cuộc đấu súng chặt chẽ 5-5 giữa biệt đội đặc nhiệm và các tay khủng bố.

Tựa game này đặc biệt nhấn mạnh vào khả năng sử dụng súng thông minh, nơi mọi chiến thắng và thất bại dựa vào kỹ năng và sự phối hợp tốt của đồng đội. Mặc dù chỉ có hai yếu tố chính, nhưng CS:GO vẫn giữ vững sức hấp dẫn từ ngày ra mắt cho đến thời điểm hiện tại.

Trong thế giới CS:GO, bạn sẽ có cơ hội khám phá nhiều loại súng khác nhau, tất cả đều được thiết kế chân thực với hình dáng và tên gọi giống hệt như trong đời thực. Sự

Hearthstone – Game online nước ngoài đáng chơi nhất

Hearthstone ra mắt vào năm 2014, là một tựa game thể loại sưu tập thẻ bài và chiến đấu giữa chúng. Nếu bạn đã từng chơi trò chơi thẻ bài Yu Gi Oh, bạn sẽ dễ dàng thấy sự tương đồng, bởi vì Hearthstone chia sẻ cách chơi tương tự.

Trong Hearthstone, người chơi sẽ tham gia vào những trận đấu dựa trên bộ bài của mình. Trò chơi này thực hiện theo lượt đánh, và mục tiêu cuối cùng là hạ gục đối thủ bằng cách giảm điểm số của họ về không.

Hearthstone sử dụng bốn loại thẻ bài khác nhau: Lính, Phép, Vũ Khí và Tộc Hệ. Ngoài ra, trò chơi cũng có mười lớp nhân vật khác nhau: Demon, Hunter, Shaman, Rogue, Warrior, Paladin, Druid, Warlock, Mage và cuối cùng là Priest.

Khi tham gia vào một trận đấu, người chơi sẽ có một bộ bài riêng mà họ đã sưu tập trước đó. Thông qua những thẻ bài này, người chơi trải nghiệm các chiến thuật trong việc đối đầu với những người chơi khác trên toàn thế giới.

Game online nước ngoài đáng chơi: Dota 2

Xuất phát từ một bản mod trong trò chơi Warcraft III: Reign of Chaos, được gọi là Defense of the Ancients (viết tắt là DotA), Valve đã mang tới sự đột phá về đồ họa và trải nghiệm người chơi để tạo nên tựa game Dota 2. Được cải tiến về mặt đồ họa và các yếu tố khác, Dota 2 đã trở thành một tựa game độc đáo.

Trải qua quá trình phát triển, Dota 2 đã mang đến trải nghiệm đồ họa 3D độc đáo và chân thật, với sự thay đổi thú vị giữa ban ngày và ban đêm trên bản đồ.

Đặc biệt, tựa game này sở hữu một bộ sưu tập tướng phong phú, mỗi tướng đều có những kỹ năng sáng tạo và đa dạng.

Về lối chơi, Dota 2 đòi hỏi người chơi phải nắm vững bộ kỹ năng đa dạng của từng tướng, vì mỗi tướng đều có cách thức chiến đấu riêng.

Minecraft là game online nước ngoài đáng chơi

Đến thời điểm hiện tại, Minecraft đã trở thành một trong những tựa game thu hút lượng lớn người chơi trên toàn thế giới. Trong một thế giới mở 3D rộng lớn, người chơi được tự do sáng tạo bằng cách sử dụng các khối lập phương để xây dựng theo ý muốn.

Minecraft đã đạt được sự thành công vượt trội nhờ vào “chế độ sáng tạo” độc đáo mà nó mang lại.

Chế độ này cho phép người chơi tận hưởng quyền tự do tối đa trong việc thiết kế và xây dựng bất cứ thứ gì mà họ tưởng tượng.

Game Path of Exile

Với hơn 8 năm tồn tại, Path of Exile là một tựa game nhập vai có cốt truyện độc đáo và đồ họa đẹp mắt. Được thiết lập trong một thế giới tưởng tượng u ám, người chơi sẽ nhập vai vào các nhân vật của quốc đảo Oriath, bị đày ra hòn đảo Wraeclast bị tha hóa, nơi trú ngụ của những vị thần cổ xưa.

Trong trò chơi, người chơi có thể lựa chọn một trong 7 hệ nhân vật khác nhau, bao gồm Duelist, Marauder, Ranger, Scion, Shadow, Templar và Witch. Mỗi hệ nhân vật sở hữu những kỹ năng độc đáo từ pháp thuật, sử dụng cung, và nhiều loại vũ khí khác để đối phó với quái vật và vị thần, và từ đó trở về vùng đất Oriath.

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về game online nước ngoài đáng chơi, bạn yêu thích tựa game nào nhất?