(GMT+7)

Trận đấu đối đầu giữa Wrexham vs Sheffield United lúc 21h00 ngày 26/12 hứa hẹn sẽ là một trong những cặp đấu đáng chú ý tại EFL Championship mùa 2025/26.

Lịch sử đối đầu Wrexham vs Sheffield United

Theo nhận định bóng đá wap hai đội đã gặp nhau 4 lần trong quá khứ ở các giải đấu cúp và Championship. Trong 4 trận này, Sheffield United chiếm ưu thế, giành 3 chiến thắng, còn Wrexham chưa một lần đánh bại đối thủ và có 1 trận hòa.

Cụ thể, Sheffield United thường là đội giữ thế chủ động và tận dụng tốt những cơ hội ghi bàn, trong khi Wrexham mới chỉ tạo được một kết quả hòa ở một trận đối đầu trước đó.

Trong các lần chạm trán gần đây giữa Wrexham và Sheffield United, một số trận đáng chú ý bao gồm:

Sheffield United 4-2 Wrexham tại Carabao Cup mùa 2024/25, nơi đội khách cho thấy sự vượt trội về hiệu quả ghi bàn.

Sheffield United 3-1 Wrexham ở vòng FA Cup 2023 với mức kèo bóng đá hôm nay

Wrexham 3-3 Sheffield United tại FA Cup 2023, là trận đấu duy nhất hai đội hòa nhau và cho thấy Wrexham có thể gây khó khăn nếu tận dụng được cơ hội.

Những kết quả này phản ánh Sheffield United đang có lợi thế nhất định trong các cuộc đối đầu trực tiếp, nhất là ở những trận knock-out hay đấu cúp quan trọng.

Nhận định trận Wrexham vs Sheffield United

Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, Sheffield United thắng 2 trận và hòa 1 trận, chưa để thua trước Wrexham. Điều này cho thấy Sheffield United có thành tích đối đầu vượt trội và thường kiểm soát tốt thế trận khi gặp đối thủ này.

Bên cạnh đó, thống kê tổng số bàn thắng cho thấy các cuộc đối đầu giữa hai đội thường khá cởi mở với tỷ lệ bàn thắng trung bình cao hơn 3 bàn mỗi trận, phản ánh cả hai đội không ngại tấn công trong những dịp gặp nhau.

Tỷ lệ đối đầu nghiêng về Sheffield United cho thấy đội khách có nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh hơn ở những cuộc gặp với Wrexham. Điều này càng có ý nghĩa khi trận lượt đi mùa này diễn ra trên sân Racecourse Ground, nơi Wrexham sẽ tận dụng lợi thế sân nhà để phá dớp trước đối thủ.

Xem thêm: Lịch sử đối đầu Barca vs Real từ xưa tới nay – UPDATE 2023

Xem thêm: Lịch sử đối đầu MU vs Barca: Ngang sức ngang tài

Tuy nhiên, với lịch sử không mấy thuận lợi về kết quả trực tiếp, Wrexham sẽ cần thi đấu tập trung và tận dụng tối đa những cơ hội hiếm hoi để thay đổi cục diện đối đầu.

Dự đoán tỉ số: Wrexham 1-2 Sheffield United