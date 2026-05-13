Brazil bước vào World Cup 2022 với kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ toàn cầu. Dưới sự dẫn dắt của HLV Tite, Brazil sở hữu đội hình chất lượng trải đều ở cả ba tuyến cùng nhiều ngôi sao đang đạt phong độ cao tại châu Âu. Cụ thể hơn cùng tham khảo bài viết dưới của blog bóng đá nhé.

Đội hình Brazil World Cup 2022 ở hàng thủ

Thủ môn đẳng cấp thế giới

Alisson Becker là lựa chọn số một trong khung gỗ của Brazil. Thủ thành thuộc biên chế Liverpool F.C. nổi bật nhờ phản xạ nhanh, khả năng chơi chân hiện đại và sự ổn định.

Ngoài Alisson, Brazil còn có Ederson – thủ môn sở hữu kỹ năng phát động tấn công cực tốt. Đây là một trong những vị trí có chiều sâu mạnh nhất của Selecao.

Bộ đôi trung vệ giàu kinh nghiệm

Thiago Silva và Marquinhos tạo thành cặp trung vệ chắc chắn của Brazil. Thiago Silva mang đến kinh nghiệm và khả năng chỉ huy hàng thủ, trong khi Marquinhos sở hữu tốc độ và sự linh hoạt. Bộ đôi này giúp Brazil duy trì khả năng phòng ngự ổn định trước nhiều đối thủ mạnh.

Tuy nhiên, điểm hạn chế là tốc độ của Thiago Silva giảm sút do tuổi tác, khiến Brazil gặp khó trước các pha phản công nhanh.

Hai biên chưa thực sự bùng nổ

Ở hai cánh, Danilo và Alex Sandro thi đấu khá an toàn nhưng thiếu sự đột biến trong tấn công. Brazil từng nổi tiếng với những hậu vệ biên giàu sáng tạo như Roberto Carlos hay Cafu, nhưng tại World Cup 2022, khả năng hỗ trợ tấn công từ hai cánh chưa thực sự nổi bật.

Tuyến giữa của đội hình Brazil WC 2022

Casemiro – lá chắn thép tuyến giữa

Casemiro là nhân tố quan trọng nhất nơi hàng tiền vệ Brazil. Khả năng đánh chặn, thu hồi bóng và hỗ trợ phòng ngự giúp anh đóng vai trò cân bằng đội hình.

Ngoài nhiệm vụ phòng ngự, Casemiro còn có khả năng tung ra những cú sút xa nguy hiểm và phát động phản công nhanh.

Khả năng sáng tạo phụ thuộc Neymar

Brazil sở hữu nhiều tiền vệ kỹ thuật như Lucas Paquetá hay Bruno Guimarães, nhưng khả năng sáng tạo của đội bóng vẫn phụ thuộc khá nhiều vào Neymar.

Khi Neymar bị phong tỏa hoặc chấn thương, Brazil gặp khó trong việc tạo ra các cơ hội rõ rệt trước hàng thủ số đông.

Chiều sâu đội hình cực mạnh

Một trong những ưu điểm lớn nhất của Brazil tại World Cup 2022 là chiều sâu tuyến giữa. HLV Tite có nhiều lựa chọn chất lượng như: Fred, Fabinho, Bruno Guimarães.

Điều này giúp Brazil có thể thay đổi chiến thuật linh hoạt tùy từng trận đấu.

Hàng công đội hình World Cup 2022 Brazil

Neymar – trung tâm của hệ thống tấn công

Neymar vẫn là ngôi sao quan trọng nhất của Brazil. Anh sở hữu kỹ thuật cá nhân, khả năng rê bóng và tạo đột biến hàng đầu thế giới.

Tại World Cup 2022, Neymar đóng vai trò kết nối lối chơi và thường xuyên lùi sâu để hỗ trợ triển khai bóng. Tuy nhiên, việc phụ thuộc quá nhiều vào Neymar khiến Brazil gặp khó khi anh không đạt thể trạng tốt nhất.

Dàn tiền đạo tốc độ và giàu kỹ thuật

Brazil sở hữu hàng loạt cầu thủ tấn công chất lượng như:

Vinícius Júnior

Richarlison

Raphinha

Gabriel Jesus

Antony

Các cầu thủ này giúp Brazil trở thành đội bóng có khả năng phản công và rê bóng cực kỳ nguy hiểm. Đặc biệt, Richarlison gây ấn tượng mạnh với những bàn thắng đẹp mắt, trong đó có siêu phẩm móc bóng vào lưới Serbia.

Điểm yếu ở khả năng dứt điểm

Dù tạo ra nhiều cơ hội, Brazil đôi lúc thiếu sự sắc bén trong các trận đấu lớn. Trước Croatia tại tứ kết, Selecao kiểm soát thế trận nhưng không tận dụng tốt cơ hội để kết liễu đối thủ. Đây được xem là nguyên nhân khiến Brazil phải trả giá bằng thất bại trên chấm luân lưu.

Dù hành trình kết thúc đáng tiếc trước Croatia, đội hình Brazil World Cup 2022 vẫn được đánh giá cao nhờ lối chơi tấn công đẹp mắt, kỹ thuật và giàu cảm xúc – đúng với bản sắc truyền thống của bóng đá Brazil.