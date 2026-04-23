(GMT+7)

Cuộc đối đầu giữa Sunderland vs Nottingham Forest vào lúc 02h00 ngày 25/4 trong khuôn khổ vòng 34 Premier League 2025/26 mang ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đua trụ hạng. Dù không nằm trong nhóm cạnh tranh danh hiệu, nhưng cả hai đội đều cần điểm số để đảm bảo vị trí an toàn.

Phong độ đối đầu Sunderland vs Nottingham Forest

Nottingham Forest thăng hoa đúng thời điểm

Nottingham Forest đang thể hiện phong độ đầy ấn tượng trong giai đoạn nước rút của mùa giải. Dưới sự dẫn dắt của HLV Vítor Pereira, đội bóng này đã trải qua chuỗi 7 trận bất bại trên mọi đấu trường. Ở vòng đấu gần nhất, họ vùi dập Burnley với tỷ số 4-1, trong đó Morgan Gibbs-White tỏa sáng với cú đúp bàn thắng.

Đáng chú ý, phong độ sân khách của Nottingham Forest cũng rất tích cực. Họ bất bại trong 4 chuyến hành quân gần nhất, bao gồm chiến thắng đậm 3-0 ngay trên sân của Tottenham Hotspur. Với những gì đang thể hiện, giới chuyên môn đánh giá cao khả năng giành điểm của đội khách, đặc biệt khi các chỉ số ty le cuoc đang nghiêng về phía họ.

Sunderland thiếu ổn định trên sân nhà

Ở phía bên kia chiến tuyến, Sunderland lại đang gặp nhiều vấn đề về phong độ. Đội bóng này chỉ giành được 2 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, cho thấy sự thiếu ổn định trong lối chơi.

Đáng lo hơn, sân nhà Stadium of Light không còn là điểm tựa vững chắc khi “Mèo đen” đã thua tới 3 trong 4 trận gần đây tại đây. Việc liên tục đánh rơi điểm số trên sân nhà khiến Sunderland rơi vào thế khó, đặc biệt khi phải tiếp đón một đối thủ đang có phong độ cao như Nottingham Forest.

Thông tin lực lượng và đội hình dự kiến

Tình hình nhân sự hai đội

Sunderland chịu tổn thất lực lượng đáng kể khi Omar Alderete, Simon Moore và Romaine Mundle vắng mặt do chấn thương. Ngoài ra, khả năng ra sân của một số cầu thủ như Jocelin Ta Bi, Bertrand Traore và Nilson Angulo vẫn còn bỏ ngỏ.

Bên phía Nottingham Forest, đội khách cũng không có lực lượng mạnh nhất. Những cái tên như Murillo, Dan Ndoye, Willy Boly, Nicolo Savona, John Victor và Callum Hudson-Odoi đều đang trong quá trình điều trị chấn thương. Tuy nhiên, họ vẫn còn nhiều nhân tố đủ sức tạo đột biến, đặc biệt là trên hàng công.

Đội hình dự kiến

Roefs; Mukiele, O’Nien, Ballard, Hume; Xhaka, Sadiki; Rigg, Diarra, Le Fee; Brobbey Nottingham Forest (4-2-3-1): Sels; Aina, Milenkovic, Jair, Williams; Sangare, Anderson; Bakwa, Gibbs-White, Hutchinson; Jesus

Dự đoán kết quả đối đầu Sunderland vs Nottingham Forest

Nottingham Forest dưới thời HLV Vítor Pereira đang chơi thứ bóng đá kỷ luật, hiệu quả và tận dụng tốt các cơ hội phản công. Khả năng chuyển trạng thái nhanh giúp họ thường xuyên gây bất ngờ cho đối thủ, đặc biệt khi thi đấu sân khách.

Trong khi đó, Sunderland gặp khó trong việc kiểm soát thế trận và thường xuyên để lộ khoảng trống nơi hàng phòng ngự. Đây sẽ là điểm yếu chí mạng nếu họ không sớm cải thiện trước một Nottingham Forest đang có hàng công sắc bén.

Dựa trên phong độ hiện tại và tương quan lực lượng, Nottingham Forest được đánh giá nhỉnh hơn dù phải thi đấu xa nhà. Nếu chơi đúng phong độ, họ hoàn toàn có thể giành trọn 3 điểm.

Dự đoán: Sunderland 1-2 Nottingham Forest

Trận đối đầu giữa Sunderland vs Nottingham Forest hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn khi cả hai đều còn mục tiêu quan trọng ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, với phong độ ổn định hơn cùng sự tự tin cao, Nottingham Forest có nhiều cơ hội giành chiến thắng. Sunderland nếu không cải thiện phong độ sân nhà sẽ khó tránh khỏi một kết quả bất lợi.