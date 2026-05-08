Lịch sử đối đầu Cagliari vs Udinese 20h00 ngày 9/5. Lợi thế sân nhà có lẽ không giúp Cagliari làm nên khác biệt.

Cagliari trở lại Sardegna Arena trong tình cảnh vẫn chưa thể yên tâm về cuộc đua trụ hạng. Suốt mùa giải, đội bóng đảo Sardinia thi đấu thiếu ổn định và đang chịu áp lực lớn khi Serie A chỉ còn vài vòng cuối.

Dù vừa có trận hòa 0-0 trước Bologna, phong độ chung của Cagliari vẫn khá đáng lo khi họ chỉ thắng 2/6 trận gần nhất. Hạn chế lớn của đội bóng này nằm ở khả năng kiểm soát thế trận và khâu tấn công, khi thường xuyên lép vế về thời lượng cầm bóng và tạo cơ hội.

Tuy nhiên, điểm tựa sân nhà vẫn mang lại hy vọng nhất định. Cagliari thắng 2/3 trận gần nhất tại Sardegna Arena, cho thấy sự cải thiện khi thi đấu trước khán giả nhà. Hàng thủ với Yerry Mina đem lại sự chắc chắn cần thiết, trong khi Sebastiano Esposito vẫn là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công.

Ở chiều ngược lại, Udinese bước vào giai đoạn cuối mùa với tâm lý khá thoải mái nhờ phong độ ổn định, chỉ thua 1 trong 6 trận gần nhất. Chiến thắng 2-0 trước Torino ở vòng trước tiếp tục khẳng định sự hiệu quả trong lối chơi phòng ngự phản công của họ.

Udinese không kiểm soát bóng nhiều nhưng rất nguy hiểm trong các pha chuyển trạng thái nhanh, đồng thời ghi trung bình gần 1,7 bàn/trận trong 6 vòng gần đây. Khả năng pressing tầm trung và tận dụng sai lầm đối thủ giúp họ thường xuyên tạo ra lợi thế trước các đội ngang cơ.

Phong độ sân khách của Udinese cũng khá tích cực với việc thắng một nửa số trận xa nhà gần nhất. Những cái tên như Nicolò Zaniolo hay Jurgen Ekkelenkamp được kỳ vọng sẽ tạo đột biến nhờ tốc độ và kỹ thuật cá nhân.

Phong độ & Lịch sử đối đầu

Phong độ Cagliari: Trong 5 trận gần nhất của chủ nhà, họ thắng 2, hòa 1 và thua 2, ghi 5 bàn và nhận 7 bàn thua.

Phong độ Udinese: Trong 5 trận gần nhất, Udinese thắng 2, hòa 2 và thua 1, ghi 8 bàn và nhận 4 bàn thua.

Lịch sử đối đầu: 5 lần đối đầu gần nhất, Udinese thắng 2, hòa 2 và thua 1.

Thông tin lực lượng Cagliari vs Udinese

Cagliari: đang có 7 ca chấn thương.

Udinese: có 5 ca chấn thương.

Đội hình dự kiến Cagliari vs Udinese

Cagliari: Caprile; Ze Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Deiola, Gaetano, Adopo, Obert; Folorunsho; Esposito.

Udinese: Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Miller, Kamara; Zaniolo, Gueye.

Dự đoán tỷ số Cagliari vs Udinese: 0-1