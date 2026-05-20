Celta Vigo gặp Sevilla lúc 2h00 ngày 24/5 trong trận đấu đáng chú ý tại vòng cuối La Liga. Đây là màn đối đầu hứa hẹn hấp dẫn khi cả hai đội đều đang cạnh tranh cho vị trí tốt hơn trên bảng xếp hạng. Celta Vigo có lợi thế sân nhà Balaídos, trong khi Sevilla lại cho thấy dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ ở giai đoạn cuối mùa.

Thống kê số liệu lịch sử đối đầu Celta Vigo vs Sevilla

Trong 10 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Sevilla giành 3 chiến thắng, Celta Vigo thắng 3 trận và có tới 4 trận kết thúc với tỷ số hòa. Điều này cho thấy sự cân bằng rất lớn trong cặp đấu này.

Tuy nhiên, ở các cuộc chạm trán gần đây, Celta Vigo lại là đội có thành tích tốt hơn. Họ từng đánh bại Sevilla với các tỷ số 2-1, 3-2 và mới nhất là chiến thắng 1-0 ngay trên sân khách hồi tháng 1/2026.

Ở nhiều thống kê tương tự, những đội bóng có khả năng chuyển trạng thái nhanh thường tạo ra nhiều khó khăn cho các CLB thiên về kiểm soát bóng. Celta Vigo cũng đang tận dụng khá tốt phong cách này trong thời gian gần đây.

Một điểm đáng chú ý là các trận đấu giữa Celta Vigo và Sevilla thường diễn ra rất cởi mở. Có tới 7/10 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội xuất hiện từ 3 bàn thắng trở lên.

Số liệu phong độ Celta Vigo vs Sevilla

Celta Vigo thi đấu thiếu ổn định

Phong độ của Celta Vigo trong thời gian gần đây khá thất thường. Trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, họ thắng 4 nhưng cũng để thua tới 5 trận.

Đội bóng này từng tạo bất ngờ khi đánh bại Atletico Madrid và Valencia trên sân khách. Tuy nhiên, họ cũng nhận những thất bại nặng nề trước Freiburg, Real Oviedo hay Barcelona.

Trên sân nhà Balaídos, Celta Vigo vẫn duy trì khả năng ghi bàn khá ổn định. Điều này giúp Celta Vigo có thêm sự tự tin khi gặp Sevilla.

Sevilla cho thấy dấu hiệu hồi sinh

Sau giai đoạn thi đấu thiếu ổn định, Sevilla đang cho thấy sự cải thiện đáng kể về phong độ. Họ thắng 4 trong 6 trận gần nhất tại La Liga, trong đó có các chiến thắng quan trọng trước Villarreal, Real Sociedad và Atletico Madrid.

Điểm tích cực nhất của Sevilla là khả năng tận dụng cơ hội ngày càng hiệu quả hơn. Hàng công của đội bóng này đã ghi 9 bàn trong 4 trận gần nhất.

Tuy nhiên, Sevilla vẫn tồn tại nhiều vấn đề khi thi đấu sân khách. Họ từng để thua Osasuna, Levante và Real Oviedo trong các chuyến hành quân gần đây.

Nhận định kết quả Celta Vigo gặp Sevilla, 2h ngày 24/5

Celta Vigo được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà Balaídos cùng thành tích đối đầu tốt trong thời gian gần đây. Nếu duy trì được tốc độ pressing cao, Celta Vigo hoàn toàn có thể gây sức ép lớn lên hàng thủ Sevilla.

Dù bị đánh giá thấp hơn, Sevilla vẫn là đội bóng giàu kinh nghiệm và đang có dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ ở giai đoạn cuối mùa. Khả năng phản công nhanh cùng sự hiệu quả trong khâu dứt điểm giúp Sevilla đủ khả năng tạo ra bất ngờ nếu tận dụng tốt các cơ hội phản công.

Dự đoán tỷ số: Celta Vigo 2-1 Sevilla

Với phong độ hiện tại cùng lịch sử đối đầu nhiều bàn thắng, trận đấu Celta Vigo gặp Sevilla, 2h ngày 24/5 nhiều khả năng sẽ diễn ra hấp dẫn và cởi mở. Celta Vigo có lợi thế sân nhà cùng phong độ đối đầu tốt hơn, nhưng Sevilla chắc chắn sẽ khiến đội chủ nhà trải qua 90 phút không hề dễ dàng.