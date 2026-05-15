Trận đấu Osasuna gặp Espanyol vào lúc 0h ngày 18/5 tại vòng 37 La Liga đang thu hút nhiều sự chú ý từ người hâm mộ. Với lợi thế sân nhà cùng thành tích đối đầu tốt hơn, Osasuna đang được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút trước Espanyol.

Kết quả đối đầu Osasuna vs Espanyol

Osasuna chiếm ưu thế trong những lần gặp gần đây

Trong 10 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Osasuna cho thấy sự vượt trội với nhiều kết quả tích cực trước Espanyol. Đội bóng này giành được 5 chiến thắng, hòa 4 và chỉ thua đúng 1 trận trước đối thủ.

Ở lần gặp nhau gần nhất hồi tháng 9/2025, Espanyol giành chiến thắng 1-0 trên sân nhà. Tuy nhiên trước đó, Osasuna từng đánh bại Espanyol với tỷ số 2-0 và 1-0 tại La Liga. Những kết quả này cho thấy đội bóng xứ Navarra luôn biết cách gây khó khăn cho Espanyol mỗi khi đối đầu.

Các cuộc đối đầu thường có ít bàn thắng

Một điểm đáng chú ý là phần lớn các trận đấu giữa Osasuna và Espanyol đều diễn ra khá chặt chẽ. Trong nhiều lần đối đầu gần đây, hai đội thường tạo ra thế trận cân bằng và không có quá nhiều bàn thắng được ghi.

Các tỷ số như 1-0, 0-0 hay 1-1 xuất hiện khá thường xuyên. Điều này cho thấy cả Osasuna lẫn Espanyol đều ưu tiên sự chắc chắn trong cách vận hành lối chơi khi chạm trán nhau.

Lực lượng, đội hình dự kiến Osasuna vs Espanyol

Thống kê lực lượng Osasuna gặp Espanyol

Dù thiếu vắng Víctor Muñoz vì chấn thương, Osasuna vẫn sở hữu đội hình có chiều sâu và khả năng kiểm soát thế trận khá tốt.

Espanyol đang gặp khó khăn về lực lượng khi thiếu hai cầu thủ quan trọng là Cyril Ngonge và Javi Puado do chấn thương. Đây có thể là tổn thất lớn ảnh hưởng đến sức mạnh tấn công của đội bóng này.

Đội hình dự kiến Osasuna vs Espanyol

Osasuna (4-2-3-1): Aitor Fernández – Valentin Rosier, Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Javi Galán – Jon Moncayola, Lucas Torró – Rubén Garcia, Moi Gómez, Iker Benito – Ante Budimir

Espanyol (4-4-2): Marko Dmitrovic – Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero – Rubén Sánchez, Urko González, Pol Lozano, Antoniu Roca – Edu Expósito, Roberto Fernández

Dự đoán kết quả Osasuna gặp Espanyol, 0h ngày 18/5

Với lợi thế sân nhà cùng thành tích đối đầu tốt hơn, Osasuna rõ ràng đang nắm nhiều ưu thế trước Espanyol. Đội bóng này sở hữu lối chơi kỷ luật, hàng thủ chắc chắn và khả năng tận dụng cơ hội khá hiệu quả. Trong khi đó, Espanyol lại gặp nhiều khó khăn về lực lượng khi thiếu vắng một số trụ cột quan trọng. Điều này có thể khiến đội khách gặp bất lợi trong việc triển khai thế trận tấn công.

Dù Osasuna được đánh giá cao hơn, nhưng Espanyol vẫn là đội bóng có khả năng phòng ngự khó chịu. Chính vì vậy, trận đấu tới nhiều khả năng sẽ diễn ra giằng co với ít cơ hội rõ rệt được tạo ra. Khả năng xuất hiện nhiều bàn thắng không được đánh giá quá cao khi cả hai đội đều ưu tiên sự an toàn trong giai đoạn cuối mùa giải.

Dự đoán tỷ số: Osasuna 1-0 Espanyol

Nhìn chung, trận đấu Osasuna gặp Espanyol vào lúc 0h ngày 18/5 hứa hẹn sẽ diễn ra hấp dẫn và căng thẳng. Với lợi thế sân nhà, phong độ ổn định cùng lịch sử đối đầu nhỉnh hơn, Osasuna đang có nhiều cơ hội giành trọn 3 điểm trước Espanyol ở vòng 37 La Liga.