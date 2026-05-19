Trận đối đầu Brighton gặp MU lúc 22h ngày 24/5 đang nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ Ngoại hạng Anh. Đây là cặp đấu thường xuyên mang đến những bất ngờ trong các mùa giải gần đây khi Brighton liên tục gây khó khăn cho MU bằng lối chơi tốc độ và giàu năng lượng.

Kết quả đối đầu Brighton vs MU

Thống kê đối đầu gần đây cho thấy Brighton đang là đối thủ rất khó chịu với Manchester United. Trong 10 lần gặp nhau gần nhất, Brighton thắng tới 6 trận, MU thắng 3 và hai đội hòa 1 trận.

Đáng chú ý, Brighton ghi tới 18 bàn trong 10 lần gặp MU gần nhất, trung bình gần 2 bàn/trận. Đây là con số cho thấy hàng thủ MU thường gặp rất nhiều khó khăn trước cách chơi tốc độ và pressing mạnh của Brighton.

Ngoài ra, phần lớn các trận đấu giữa hai đội đều xuất hiện khá nhiều bàn thắng. Có tới 7/10 lần đối đầu gần nhất nổ tài, điều khiến giới chuyên môn đánh giá tỷ lệ kèo bóng đá trận đấu này tiếp tục nghiêng về khả năng có nhiều pha lập công.

Dù lép vế hơn về thành tích đối đầu gần đây, MU vẫn sở hữu một số kết quả tích cực trước Brighton. Quỷ đỏ từng thắng 4-2 hồi tháng 10/2025 và thắng 2-0 trên sân Brighton vào tháng 5/2024.

Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của MU trong các trận gặp Brighton là khả năng phòng ngự trước những tình huống chuyển trạng thái nhanh. Hàng thủ của đội bóng này thường để lộ khoảng trống khá lớn khi dâng cao đội hình.

Đội hình dự kiến Brighton vs MU

Theo cập nhật mới nhất, Brighton sẽ không có sự phục vụ của Kaoru Mitoma, Mats Wieffer, Stefanos Tzimas và Adam Webster do chấn thương. Bên phía Manchester United, Matthijs de Ligt và Benjamin Sesko đều không thể ra sân do chấn thương. Đây là những tổn thất ảnh hưởng đáng kể tới sức mạnh của Quỷ đỏ.

Dù vậy, đội bóng này vẫn sở hữu nhiều nhân tố chất lượng như Welbeck, Baleba hay Rutter. Brighton nhiều khả năng ra sân với sơ đồ 4-4-2 quen thuộc.

Đội hình dự kiến:

Brighton (4-4-2): Verbruggen, Wieffer, Van Hecke, Dunk, Kadioglu, Minteh, Baleba, Ayari, Mitoma, Rutter, Welbeck

Verbruggen, Wieffer, Van Hecke, Dunk, Kadioglu, Minteh, Baleba, Ayari, Mitoma, Rutter, Welbeck MU (4-2-3-1): Lammens, Dalot, Yoro, Lisandro Martinez, Shaw, Ugarte, Casemiro, Amad Diallo, Bruno Fernandes, Mason Mount, Zirkzee

Nhận định kết quả Brighton gặp MU, 22h ngày 24/5

Brighton thường chơi rất tự tin mỗi khi tiếp đón MU trên sân nhà. Họ thắng 4 trong 5 lần gần nhất tiếp đón Quỷ đỏ tại Ngoại hạng Anh. Lối chơi pressing tốc độ của Brighton luôn khiến MU gặp nhiều khó khăn, đặc biệt khi hàng thủ đội khách chưa duy trì được sự ổn định cần thiết.

Dù thành tích đối đầu không quá tốt, MU vẫn là đội bóng có chất lượng đội hình cao hơn. Những cầu thủ như Bruno Fernandes hay Mount đủ khả năng tạo ra khác biệt ở các thời điểm quan trọng. Tuy nhiên, trước một Brighton chơi rất khó chịu trên sân nhà, MU nhiều khả năng sẽ gặp trận đấu không hề dễ dàng.

Dự đoán tỷ số: Brighton 2-2 MU

Cuộc đối đầu Brighton gặp Manchester United lúc 22h ngày 24/5 hứa hẹn sẽ diễn ra hấp dẫn với thế trận đôi công tốc độ cao. Brighton có lợi thế sân nhà cùng thành tích đối đầu khá tốt, trong khi MU sở hữu nhiều cá nhân giàu đột biến. Với phong độ hiện tại và lịch sử chạm trán nhiều bàn thắng, người hâm mộ hoàn toàn có thể chờ đợi một trận cầu sôi động và giàu cảm xúc.