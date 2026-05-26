Trận đối đầu Đức gặp Phần Lan lúc 1h45 ngày 1/6 đang nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá châu Âu. Cuộc đối đầu này hứa hẹn sẽ mang đến nhiều diễn biến hấp dẫn khi cả hai đội đều muốn cải thiện phong độ trước các giải đấu quan trọng sắp tới.

Số liệu phong độ Đức vs Phần Lan

Phong độ thời gian gần đây của hai đội có sự khác biệt khá rõ. Đức cho thấy sức mạnh tấn công ấn tượng, còn Phần Lan thường chơi khó chịu trước những đối thủ ngang tầm.

Đức sở hữu hàng công rất mạnh

Trong 10 trận gần nhất, đội tuyển Đức thắng 6 và thua 4 trận. Dù có một vài thất bại đáng tiếc trước Pháp hay Bồ Đào Nha, “Cỗ xe tăng” vẫn cho thấy khả năng ghi bàn cực kỳ ấn tượng.

Một số kết quả nổi bật của Đức:

Đức 6-0 Slovakia

Đức 4-0 Luxembourg

Thụy Sỹ 3-4 Đức

Đức 3-1 Bắc Ireland

Hàng công của Đức đang đạt hiệu suất rất cao khi ghi tới 23 bàn trong 10 trận gần nhất. Những cầu thủ tấn công tốc độ cùng khả năng phối hợp nhóm tốt giúp đội bóng này luôn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Người hâm mộ theo dõi hạng 2 đức cũng dành sự chú ý cho trận đấu này bởi lối chơi pressing và tốc độ của tuyển Đức hiện mang nhiều nét tương đồng với phong cách bóng đá hiện đại tại quốc gia này.

Phần Lan thi đấu khá thất thường

Phần Lan thắng 4, hòa 1 và thua 5 trong 10 trận gần đây. Đội bóng Bắc Âu có thể tạo ra bất ngờ trước các đối thủ vừa tầm, nhưng thường gặp khó trước những đội tuyển sở hữu hàng công mạnh.

Một số kết quả đáng chú ý của Phần Lan:

Phần Lan 4-0 Andorra

New Zealand 0-2 Phần Lan

Phần Lan 2-1 Ba Lan

Tuy nhiên, Phần Lan cũng từng thua đậm Hà Lan và Ba Lan. Điều đó cho thấy khả năng phòng ngự của đội bóng này vẫn còn khá nhiều hạn chế khi chịu áp lực lớn.

Số liệu thống kê lịch sử đối đầu Đức vs Phần Lan

Trong lịch sử đối đầu, Đức vẫn là đội chiếm ưu thế rõ rệt khi gặp Phần Lan. Những lần gặp nhau giữa hai đội thường chứng kiến thế trận áp đảo từ đại diện Tây Âu.

Ba cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội:

01/09/2016: Đức 2-0 Phần Lan

14/10/2009: Đức 1-1 Phần Lan

11/09/2008: Phần Lan 3-3 Đức

Đức bất bại trong cả 3 lần chạm trán gần nhất trước Phần Lan. Dù từng bị cầm hòa ở một số trận đấu, đội tuyển Đức vẫn luôn cho thấy khả năng kiểm soát thế trận tốt hơn.

Các cuộc đối đầu giữa Đức và Phần Lan thường diễn ra khá cởi mở. Trong 3 lần gặp gần nhất, có tới 10 bàn thắng được ghi, đạt trung bình hơn 3 bàn mỗi trận.

Điều này cho thấy cả hai đội đều sẵn sàng chơi tấn công thay vì lựa chọn lối đá quá thận trọng. Với phong độ hiện tại của hàng công Đức, trận đấu tới nhiều khả năng tiếp tục xuất hiện khá nhiều cơ hội nguy hiểm.

Nhận định kết quả Đức gặp Phần Lan, 1h45 ngày 1/6

Dựa trên thông tin hiện tại, Đức được đánh giá vượt trội hoàn toàn so với Phần Lan. Với phong độ ghi bàn ấn tượng cùng lợi thế sân nhà, Đức được dự đoán sẽ kiểm soát hoàn toàn thế trận trước Phần Lan.

Dự đoán: Đức 3-1 Phần Lan

Trận đấu Đức gặp Phần Lan lúc 1h45 ngày 1/6 hứa hẹn sẽ mang đến thế trận hấp dẫn với nhiều cơ hội được tạo ra. Đức có lợi thế lớn về chất lượng đội hình, phong độ cũng như kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Trong khi đó, Phần Lan sẽ cần chơi với sự tập trung tối đa nếu muốn tạo nên bất ngờ. Người hâm mộ hoàn toàn có thể chờ đợi một màn so tài giàu tốc độ và xuất hiện nhiều bàn thắng.