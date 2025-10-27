(GMT+7)

Tương lai của Robert Lewandowski đang trở thành đề tài nóng trong giới bóng đá châu Âu. Khi hợp đồng của anh với Barcelona sắp đáo hạn, hàng loạt đội bóng lớn như Manchester United hay AC Milan đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt. Trong bối cảnh này, người đại diện của anh (“siêu cò” Pini Zahavi) đã bắt đầu tiến hành các cuộc đàm phán với AC Milan, mở ra nhiều khả năng mới cho chân sút người Ba Lan tới BĐ Italia.

Lewandowski trước lựa chọn đến AC Milan

Cuộc gặp giữa Pini Zahavi và AC Milan

Theo các nguồn tin từ kênh BĐ Sky Italia, siêu cò Pini Zahavi, người đại diện lâu năm của Robert Lewandowski, đã có buổi gặp gỡ trực tiếp với ban lãnh đạo AC Milan để thảo luận về tương lai của tiền đạo 37 tuổi. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hợp đồng giữa Lewandowski và Barcelona sẽ kết thúc vào cuối mùa giải, và đội bóng xứ Catalan chưa đưa ra quyết định gia hạn.

Barcelona do dự, Lewandowski muốn ở lại châu Âu

Nguồn tin từ Daily Star cho biết, Barcelona đang đánh giá lại toàn bộ đội hình trước khi quyết định tương lai của những ngôi sao lớn tuổi. Dù vậy, Lewandowski vẫn thể hiện mong muốn được ở lại Camp Nou thêm ít nhất một mùa giải nữa, thậm chí anh sẵn sàng giảm lương và chấp nhận vai trò dự bị.

Trong khi đó, AC Milan coi Lewandowski là lựa chọn tiềm năng để nâng tầm hàng công. Đội bóng áo đỏ-đen đang tìm kiếm một trung phong giàu kinh nghiệm, có khả năng dẫn dắt lối chơi, điều mà Lewandowski đã thể hiện suốt nhiều năm ở Bayern Munich và Barcelona.

Man United và những đối thủ cạnh tranh

Không chỉ Milan, Manchester United cũng là đội theo dõi sát sao tình hình. HLV Ruben Amorim tin rằng sự xuất hiện của Lewandowski sẽ giúp các cầu thủ trẻ như Rasmus Højlund hay Benjamin Sesko phát triển nhanh hơn. Dù Quỷ đỏ đã chi tới 76 triệu euro để chiêu mộ Sesko, ban huấn luyện vẫn muốn có thêm một “đầu tàu kinh nghiệm” nơi hàng công.

Lewandowski và hành trình huyền thoại

Từ Bayern Munich đến Barcelona: di sản khó phai

Lewandowski từng suýt gia nhập Manchester United dưới thời Sir Alex Ferguson, nhưng cuối cùng anh chọn Bayern Munich, nơi anh gặt hái vinh quang rực rỡ. Trong màu áo Hùm xám, tiền đạo người Ba Lan giành 8 chức vô địch Bundesliga và 1 Champions League, ghi hơn 340 bàn thắng.

Năm 2022, anh gia nhập Barcelona, hiện thực hóa giấc mơ được chơi cho đội bóng mà mình luôn ngưỡng mộ. Dù tuổi tác đã cao, Lewandowski vẫn thể hiện hiệu suất ghi bàn ấn tượng, giúp Barca vô địch La Liga 2022/23.

Lý do từ chối Ả Rập Xê Út

Dù nhận được nhiều lời mời hấp dẫn từ các CLB Ả Rập Xê Út, Lewandowski vẫn kiên định với mong muốn thi đấu ở châu Âu. Anh cho rằng bản thân còn đủ thể lực và khát khao để chinh phục những thử thách tại Champions League, đấu trường mà AC Milan đang hướng tới trong kế hoạch tái thiết.

Khả năng đến AC Milan

AC Milan là điểm đến phù hợp nếu Lewandowski quyết định rời Barcelona. Đội bóng Ý có lối chơi thiên về kiểm soát, tấn công biên và tận dụng tốt khả năng chọn vị trí, dứt điểm một chạm – điểm mạnh lớn nhất của Lewandowski. Ngoài ra, Serie A cũng là môi trường ít khắc nghiệt hơn Premier League, giúp anh kéo dài sự nghiệp đỉnh cao.

Tương lai của Robert Lewandowski vẫn là dấu hỏi lớn, nhưng việc người đại diện Pini Zahavi gặp gỡ AC Milan cho thấy khả năng chia tay Barcelona và đến với BĐ Italia đang dần trở nên rõ ràng. Dù điểm đến tiếp theo có là Milan hay Man United, Lewandowski vẫn được kỳ vọng sẽ tiếp tục để lại dấu ấn sâu đậm trong những năm cuối của sự nghiệp lẫy lừng như một trong những tiền đạo vĩ đại nhất thế hệ mình.

