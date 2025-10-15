(GMT+7)

Tin Liverpool: Cody Gakpo lý giải lý do đội bóng sa sút qua đó vẫn tin rằng đội bóng sẽ sớm trở lại đúng hướng.

Liverpool sa sút tạm thời dưới thời HLV Arne Slot

Sau khởi đầu mùa giải đầy kỳ vọng, Liverpool đang phải trải qua giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi HLV Arne Slot tiếp quản đội bóng. Ba thất bại liên tiếp tại ltd bd hôm nay trước Crystal Palace, Galatasaray và Chelsea ngay trước kỳ nghỉ quốc tế đã khiến tinh thần toàn đội suy giảm rõ rệt.

Tuy nhiên, tiền đạo người Hà Lan Cody Gakpo dự đoán bóng đá rằng đây là điều không thể tránh khỏi khi đội bóng đang trong quá trình chuyển giao và tái thiết:

“Việc có nhiều cầu thủ mới đến luôn là một thử thách vì họ cần thời gian để thích nghi. Chúng tôi đang trong quá trình thay đổi đội hình, và khi có quá nhiều sự luân chuyển, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn,” Gakpo chia sẻ.

Thay đổi lớn trong đội hình Liverpool

Theo Gakpo, đội hình The Reds mùa này đã có nhiều biến động đáng kể so với mùa giải bóng đá trước:

“Chúng tôi mất nhiều cầu thủ gắn bó lâu năm, những người đã cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm. Giờ đây, Luis Díaz đã ra đi, Darwin Núñez, Jarell Quansah và Harvey Elliott cũng không còn ở đây. Vì thế, đội phải tìm cách lấp khoảng trống đó và khiến mọi thứ hòa hợp trở lại.”

Sự ra đi của những cái tên quan trọng khiến Liverpool buộc phải làm mới lối chơi, đồng thời tạo điều kiện cho các tân binh hòa nhập. Dù khó khăn, Gakpo khẳng định quá trình chuyển giao này đang “tiến triển tích cực”.

Gakpo: “Liverpool sẽ sớm tìm lại đúng hướng”

Tiền đạo người Hà Lan cũng cho rằng việc nhiều trụ cột chưa có phong độ tốt hoặc dính chấn thương đã khiến Liverpool gặp khó:

“Chúng tôi đang học cách hiểu nhau hơn qua từng ngày. Cũng có chút thiếu may mắn khi Alexander Isak chưa thể có một giai đoạn tiền mùa giải trọn vẹn. Tất cả những điều đó cộng lại khiến mọi thứ trở nên khó khăn, nhưng tôi tin chúng tôi sẽ tìm ra hướng đi đúng.”

Dưới thời HLV Arne Slot, Liverpool đang hướng đến phong cách thi đấu tấn công trực diện và giàu năng lượng nhưng để thích nghi hoàn toàn, đội bóng cần thêm thời gian và sự kiên nhẫn.

Mục tiêu rõ ràng: Bảo vệ danh hiệu và chinh phục Champions League

Dù đang đối mặt với áp lực, Cody Gakpo vẫn thể hiện tinh thần lạc quan và niềm tin mạnh mẽ vào đội bóng:

“Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ danh hiệu mùa này. Chúng tôi có đội hình đủ mạnh, sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng. Ngoài Ngoại hạng Anh, chúng tôi cũng muốn thể hiện tốt hơn ở Champions League so với năm ngoái. Hiện tại, Liverpool đang thi đấu ở bốn đấu trường và mục tiêu là chinh phục tất cả.”

Liverpool – thời điểm bản lĩnh được thử thách

Hiện tại, Liverpool đang đứng thứ hai tại Ngoại hạng Anh và chuẩn bị bước vào trận đại chiến với Manchester United cuối tuần này một cơ hội để Arne Slot và các học trò chứng minh rằng The Reds vẫn đủ bản lĩnh để cạnh tranh danh hiệu.

Nếu vượt qua giai đoạn thử thách này, Liverpool có thể sẽ trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết, với một diện mạo mới trẻ trung, gắn kết và quyết tâm hơn.

