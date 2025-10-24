Bóng đá Anh: Aston Villa bất ngờ để thua trước Go Ahead Eagles

(GMT+7)

Bóng đá Anh: Đại diện Ngoại hạng Anh thua ngược 1-2 trên sân Go Ahead Eagles ở lượt ba vòng bảng Europa League.

Aston Villa bất ngờ để thua trước Go Ahead Eagles

Dựa trên thông tin từ Transfermarkt, Go Ahead Eagles hiện xếp thứ 12 tại giải VĐQG Hà Lan chỉ đạt doanh thu 23 triệu USD trong mùa giải trước. Giá trị toàn đội của họ được ước tính 13,7 triệu USD, tức thấp hơn khoảng 25 lần so với giá trị đội hình xuất phát của Aston Villa ở trận đấu này, vốn vào khoảng 317 triệu USD.

Không dừng lại ở đó, Go Ahead Eagles còn sở hữu cán cân chuyển nhượng dương 4,6 triệu USD, cho thấy họ đang theo đuổi chiến lược chi tiêu hợp lý và mua bán hiệu quả. Điều này hoàn toàn đối lập với lối chi tiêu hào phóng và tốn kém thường thấy ở các CLB thuộc giải Ngoại hạng Anh.

Trên sân De Adelaarshorst, nhiều người cho rằng sự chênh lệch lớn về đẳng cấp và tiềm lực tài chính sẽ khiến trận đấu diễn ra một chiều. Aston Villa nhanh chóng chứng minh sức mạnh khi Evann Guessand ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 4 và đội khách liên tục tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, sự tự mãn và thiếu tập trung sau đó đã khiến đại diện nước Anh phải nhận cái giá đắt.

Trong suốt trận đấu, Go Ahead Eagles chỉ nắm 35% quyền kiểm soát bóng, tung ra ba cú sút trúng đích và có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) vỏn vẹn 0,83 nhưng lại ghi được tới hai bàn thắng. Bàn đầu tiên đến ở phút 42 khi cú dứt điểm của Mathis Suray chạm chân cầu thủ Aston Villa đổi hướng, khiến thủ môn vô địch World Cup Emiliano Martinez hoàn toàn bó tay. Sang phút 61, hàng thủ đội khách mắc sai lầm nghiêm trọng khi để hậu vệ Mats Deijl thoải mái băng vào dứt điểm hạ gục Martinez, giúp Go Ahead Eagles vượt lên dẫn 2-1.

Trong quãng thời gian cuối trận, Aston Villa dồn toàn lực tấn công và tưởng như đã có cơ hội gỡ hòa khi được hưởng quả phạt đền ở phút 79. Tuy nhiên, cú sút của Emiliano Buendia lại bay vọt xà ngang, khiến đội bóng nước Anh bỏ lỡ thời cơ quý giá và chấm dứt chuỗi năm chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường.

Sau thất bại bất ngờ, HLV Unai Emery thẳng thắn cho rằng các cầu thủ Aston Villa cần phải cải thiện khả năng thực hiện penalty yếu tố đã nhiều lần khiến đội bóng đánh mất kết quả có lợi trong suốt năm qua.

HLV Unai Emery cho biết trách nhiệm trong tình huống sút hỏng phạt đền thuộc về Emiliano Buendia, dù ông khẳng định cầu thủ này thường thực hiện rất tốt ở những lần trước. Chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh đội bóng cần rèn luyện sự bình tĩnh và chính xác hơn khi đối mặt với các quả 11m. Ông cũng tiết lộ danh sách những cầu thủ có thể đảm nhận nhiệm vụ này gồm Buendia, Jadon Sancho, John McGinn và Morgan Rogers, đồng thời khẳng định Buendia vẫn sẽ được trao thêm cơ hội trong tương lai.

Unai Emery nhận định bóng đá hôm nay rằng thất bại này là minh chứng rõ ràng cho sự khó lường của bóng đá châu Âu. Ông chia sẻ: “Đó chính là điều khiến tôi yêu môn thể thao này. Dù bạn có thể kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra vô số cơ hội, chỉ một vài sai sót nhỏ cũng đủ khiến bạn phải trả giá. Tôi không ngạc nhiên, bởi bóng đá vốn dĩ luôn chứa đựng yếu tố bất ngờ.”

Phong độ thi đấu gần đây của CLB Aston Villa

Ở mùa giải Premier League 2025-26, Aston Villa đang có thành tích 3 thắng, 3 hòa, 2 thua sau 8 trận, ghi 8 bàn và thủng lưới 8 bàn.

Họ đang có chỉ số kỳ vọng bàn thắng (xG) thấp hơn kỳ vọng thủng lưới (xGA) cụ thể xG là khoảng 6.3, trong khi xGA khoảng 10.5, dẫn tới hiệu số xG / xGA là -4.2.

Về mặt phong độ gần đây: trong 10 trận gần nhất ở Premier League, đội bóng có khoảng 4 thắng, 3 hòa, 3 thua.

Họ có dấu hiệu khởi đầu chưa tốt mùa này từng trải qua quãng thời gian dài không ghi bàn ở giải quốc nội, trước khi có được bàn thắng qua cú sút từ xa của Matty Cash ở trận hòa 1-1 với Sunderland.

Ở các trận đấu cúp/Europa League, Aston Villa có kết quả khả quan hơn trước khi vừa thất bại trước Go Ahead Eagles với tỷ số 2-1 trận đấu mà họ dẫn bàn rất sớm nhưng rồi để thua.

