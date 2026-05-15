Tìm hiểu đội hình Thụy Điển Euro 2021: Đánh giá sức mạnh

(GMT+7)

Phân tích đội hình Thụy Điển Euro 2021 với danh sách cầu thủ nổi bật, chiến thuật thi đấu, số liệu cụ thể và hành trình của tuyển Thụy Điển tại Euro 2021 cùng blog bóng đá tìm hiểu ở bài viết sau.

Đội tuyển Thụy Điển bước vào Euro 2021 với nhiều nghi ngờ khi thiếu vắng một số ngôi sao lớn. Tuy nhiên, đại diện Bắc Âu vẫn cho thấy sự khó chịu nhờ lối chơi kỷ luật, phòng ngự chắc chắn và tinh thần thi đấu cực kỳ quyết tâm.

Đội hình của Thụy Điển Euro 2021 mạnh như thế nào?

Tại Euro 2021, Thụy Điển nằm ở bảng E cùng Tây Ban Nha, Ba Lan và Slovakia. Dù không được đánh giá cao bằng Tây Ban Nha, đội bóng áo vàng xanh vẫn gây bất ngờ khi đứng đầu bảng sau 3 lượt trận.

Hàng thủ kỷ luật và giàu sức mạnh thể chất

Thống kê bongdaso, hệ thống phòng ngự là nền tảng quan trọng giúp Thụy Điển tạo ra nhiều bất ngờ tại giải đấu.

Đội hình phòng ngự chính:

Thủ môn: Robin Olsen

Trung vệ: Victor Lindelöf

Trung vệ: Marcus Danielson

Hậu vệ trái: Ludwig Augustinsson

Hậu vệ phải: Mikael Lustig

Thông số nổi bật:

Robin Olsen có hơn 10 pha cứu thua quan trọng

Lindelöf đạt tỷ lệ tắc bóng thành công gần 75%

Thụy Điển chỉ nhận 2 bàn thua ở vòng bảng

Điểm mạnh hàng thủ:

Tranh chấp tay đôi hiệu quả

Không chiến tốt

Giữ cự ly đội hình hợp lý

Phòng ngự khu vực chặt chẽ

Victor Lindelöf là thủ lĩnh hàng phòng ngự và đóng vai trò cực kỳ quan trọng ảnh hưởng kèo bóng đá trong lối chơi của Thụy Điển đội hình Euro 2021.

Tuyến giữa giàu năng lượng và hỗ trợ phòng ngự tốt

Khu trung tuyến của Thụy Điển không quá mạnh về kỹ thuật nhưng lại nổi bật nhờ thể lực và khả năng pressing.

Những tiền vệ nổi bật:

Emil Forsberg

Sebastian Larsson

Albin Ekdal

Thông số đáng chú ý:

Forsberg ghi 4 bàn tại Euro 2021

Larsson đạt tỷ lệ chuyền chính xác hơn 84%

Ekdal có trung bình gần 2 pha tắc bóng mỗi trận

Điểm mạnh tuyến giữa:

Di chuyển liên tục

Hỗ trợ phòng ngự hiệu quả

Chuyển trạng thái nhanh

Khả năng sút xa tốt

Emil Forsberg chính là ngôi sao nổi bật nhất đội hình Euro 2021 Thụy Điển với khả năng tạo đột biến cực cao.

Hàng công chơi phản công tốc độ

Dù không sở hữu quá nhiều ngôi sao tấn công lớn, Thụy Điển vẫn tạo được sự nguy hiểm nhờ lối chơi phản công tốc độ.

Những cầu thủ tấn công nổi bật:

Alexander Isak

Marcus Berg

Thông số nổi bật:

Isak tạo ra hơn 10 cơ hội nguy hiểm

Thụy Điển đạt hiệu suất phản công khá cao tại vòng bảng

Điểm mạnh hàng công:

Tốc độ tốt

Di chuyển linh hoạt

Chuyển đổi trạng thái nhanh

Khả năng khai thác khoảng trống hiệu quả

Alexander Isak được xem là nhân tố trẻ nổi bật nhất của đội hìnhThụy Điển Euro 2021.

Hành trình của đội tuyển Thụy Điển tại Euro 2021

Đội tuyển Thụy Điển đã tạo ra nhiều bất ngờ tại vòng bảng trước khi dừng bước ở vòng 16 đội.

Thành tích vòng bảng ấn tượng

Kết quả các trận đấu:

Hòa Tây Ban Nha 0-0

Thắng Slovakia 1-0

Thắng Ba Lan 3-2

Thống kê vòng bảng:

7 điểm sau 3 trận

Ghi 4 bàn thắng

Đứng đầu bảng E

Chỉ nhận 2 bàn thua

Chiến thắng 3-2 trước Ba Lan giúp Thụy Điển vượt qua Tây Ban Nha để dẫn đầu bảng đấu.

Trận thua đáng tiếc trước Ukraine

Tại vòng 16 đội, Thụy Điển gặp Đội tuyển Ukraine.

Kết quả:

Thụy Điển thua Ukraine 1-2 sau hiệp phụ

Những điểm đáng chú ý:

Emil Forsberg ghi bàn mở tỷ số

Marcus Danielson nhận thẻ đỏ ở phút 99

Ukraine ghi bàn quyết định ở phút 120+1

Dù bị loại sớm, màn trình diễn của Thụy Điển vẫn được đánh giá khá tích cực nhờ sự ổn định và tính kỷ luật cao.

Vì sao đội hình Euro 2021 Thụy Điển được đánh giá khó chịu?

Không sở hữu nhiều siêu sao hàng đầu châu Âu nhưng Thụy Điển luôn là đối thủ rất khó bị đánh bại.

Điểm mạnh nổi bật:

Xem thêm: Đội hình Tây Ban Nha 2012 xưng vương EURO có gì đặc biệt?

Xem thêm: Đội hình huyền thoại Barca cứ đánh đâu là thắng đó

Phòng ngự tổ chức tốt

Tinh thần thi đấu quyết tâm

Khả năng phản công hiệu quả

Kỷ luật chiến thuật cao

Thể lực sung mãn

Ngoài ra, đội hình của Thụy Điển euro 2021 còn có sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm của các cựu binh và sức trẻ từ những cầu thủ như Alexander Isak. Với lối chơi phòng ngự kỷ luật cùng khả năng phản công sắc bén, Thụy Điển đã chứng minh họ vẫn là một trong những đội tuyển khó chịu bậc nhất châu Âu.