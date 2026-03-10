(GMT+7)

Trong lịch sử đội bóng thành London, các cầu thủ đến từ Nhật Bản tuy không nhiều nhưng đều để lại những dấu ấn đáng chú ý. Dưới đây blog bóng đá chia sẻ đến bạn những cầu thủ Nhật Bản từng thi đấu cho Arsenal mà người hâm mộ không thể quên.

Những cầu thủ Nhật Bản đá cho Arsenal

Takehiro Tomiyasu – Hậu vệ đa năng của Arsenal

Takehiro Tomiyasu là cầu thủ Nhật Bản nổi bật nhất từng khoác áo Arsenal trong những năm gần đây. Anh gia nhập đội bóng vào năm 2021 từ Bologna FC và nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng trong hệ thống phòng ngự.

Tomiyasu gây ấn tượng với khả năng thi đấu đa năng khi có thể chơi tốt ở cả vị trí hậu vệ phải lẫn hậu vệ trái. Với thể hình tốt, lối chơi mạnh mẽ và khả năng đọc tình huống thông minh, cầu thủ sinh năm 1998 giúp hàng thủ Arsenal trở nên chắc chắn hơn.

Dưới thời HLV Mikel Arteta, Tomiyasu được đánh giá là một trong những hậu vệ đáng tin cậy nhất của đội bóng. Anh cũng là trụ cột của Japan national football team trong nhiều lịch thi đấu bóng đá giải đấu lớn.

Takuma Asano – Tài năng trẻ từng thuộc biên chế Arsenal

Một cầu thủ Nhật Bản khác từng thuộc biên chế Arsenal là Takuma Asano. Tiền đạo này gia nhập đội bóng thành London vào năm 2016 từ Sanfrecce Hiroshima.

Asano được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố mới trên hàng công Arsenal nhờ tốc độ và khả năng di chuyển thông minh. Tuy nhiên, do gặp khó khăn trong việc xin giấy phép lao động tại Anh, anh không có nhiều cơ hội thi đấu chính thức cho đội một.

Trong thời gian thuộc biên chế Arsenal, Asano chủ yếu được đem cho mượn tại các câu lạc bộ châu Âu như VfB Stuttgart và Hannover 96. Sau đó, anh rời Arsenal để tiếp tục phát triển sự nghiệp ở các giải đấu khác.

Tương lai của cầu thủ Nhật ở Arsenal

Tương lai của các cầu thủ Nhật Bản tại Arsenal FC đang nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ châu Á. Dù số lượng cầu thủ Nhật từng khoác áo “Pháo thủ” không nhiều, nhưng họ luôn mang lại những dấu ấn nhất định, đặc biệt là hậu vệ Takehiro Tomiyasu.

Tomiyasu từng là nhân tố quan trọng trong hệ thống phòng ngự của Arsenal nhờ khả năng chơi đa năng ở cả vị trí hậu vệ cánh lẫn trung vệ. Tuy nhiên, chấn thương liên miên đã ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của tuyển thủ Nhật Bản trong những mùa giải gần đây. Sau nhiều lần gặp vấn đề về đầu gối và bắp chân, anh gần như không thể thi đấu thường xuyên và cuối cùng đã chia tay Arsenal theo thỏa thuận chung vào năm 2025.

Việc Tomiyasu rời đội bóng London khiến Arsenal tạm thời không còn cầu thủ Nhật Bản nào trong đội hình chính. Điều này cũng đặt ra câu hỏi về khả năng xuất hiện thêm những ngôi sao đến từ xứ sở mặt trời mọc tại sân Emirates Stadium trong tương lai.

Tuy vậy, với sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá Nhật Bản và thành công của nhiều cầu thủ Nhật tại châu Âu, Arsenal hoàn toàn có thể tiếp tục để mắt đến thị trường này. Những cầu thủ Nhật thường được đánh giá cao nhờ nền tảng kỹ thuật tốt, tinh thần kỷ luật và khả năng thích nghi chiến thuật những yếu tố rất phù hợp với triết lý bóng đá của HLV Mikel Arteta.

