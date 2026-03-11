(GMT+7)

Trận đối đầu giữa Ferencvaros vs Braga tại lượt đi vòng 1/8 Europa League 2025/26 diễn ra lúc 03h00 ngày 13/3 được đánh giá khá hấp dẫn. Ferencvaros có lợi thế sân nhà cùng tinh thần hưng phấn, trong khi Braga lại nổi bật nhờ kinh nghiệm thi đấu tại các giải đấu châu Âu.

Phân tích phong độ đối đầu Ferencvaros vs Braga

Ferencvaros đang có chuỗi trận ấn tượng

Ferencvaros bước vào trận đấu này với phong độ khá cao. Đội bóng của HLV Robbie Keane vừa vượt qua Ludogorets với tổng tỷ số 3-2 ở vòng play-off để giành quyền vào vòng 1/8 Europa League.

Không chỉ vậy, chiến thắng 3-1 trước Nyiregyhaza ở giải quốc nội cuối tuần qua đã giúp Ferencvaros kéo dài chuỗi thắng lên con số 5 trên mọi đấu trường. Đây là thành tích rất đáng khích lệ và giúp đội bóng Hungary có thêm sự tự tin trước cuộc đối đầu quan trọng.

Khi theo dõi lịch bóng đá hôm nay, nhiều người hâm mộ nhận định Ferencvaros vs Braga là một trong những cặp đấu đáng chú ý tại vòng 1/8 Europa League. Với phong độ ổn định và lợi thế sân nhà, Ferencvaros có cơ sở để tạo ra thế trận khó chịu cho đối thủ.

Braga thể hiện sự ổn định tại Europa League

Dù vậy, Braga không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Đại diện Bồ Đào Nha đã có vòng bảng Europa League khá ấn tượng khi thắng ba trận đầu tiên trước Feyenoord, Celtic và Red Star Belgrade.

Sau 8 lượt trận, Braga giành được 17 điểm và kết thúc ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Thành tích này giúp họ giành vé trực tiếp vào vòng 1/8 mà không phải thi đấu vòng play-off.

Phong độ gần đây của Braga cũng rất đáng chú ý khi họ chỉ thua 1 trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Ở trận đấu mới đây, Braga còn cho thấy bản lĩnh khi cầm hòa Sporting Lisbon 2-2, trong đó Rodrigo Zalazar ghi bàn gỡ hòa ở phút 96. Nhiều chuyên gia khi phân tích tỷ lệ kèo của trận đấu này cũng đánh giá Braga nhỉnh hơn nhờ kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Thông tin lực lượng Ferencvaros vs Braga

Ferencvaros thiếu một số trụ cột

Ở trận đấu tới, Ferencvaros sẽ không có sự phục vụ của Gartenmann và Otvos do chấn thương. Đây là những thiếu vắng có thể ảnh hưởng phần nào đến chiều sâu đội hình của đội chủ nhà.

Tuy nhiên, HLV Robbie Keane vẫn còn nhiều lựa chọn đáng chú ý trên hàng công như Cadu, Joseph hay Bamidele. Những cầu thủ này có thể tạo ra sự đột biến nếu tận dụng tốt cơ hội.

Braga cũng gặp tổn thất lực lượng

Bên phía Braga, đội khách cũng chịu một số tổn thất khi Niakate, El Ouazzani, Barisic và Carvalho chưa thể trở lại do chấn thương. Ngoài ra, Gomez sẽ vắng mặt vì án treo giò.

Dù vậy, Braga vẫn sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng như Zalazar, Horta hay tiền vệ kỳ cựu Joao Moutinho. Những cái tên này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đội khách kiểm soát thế trận.

Đội hình dự kiến

Ferencvaros (3-4-3): Grof; Cisse, Raemaekers, Gomez; Makreckis, Kanichowsky, Fani, Madarasz; Cadu, Joseph, Bamidele.

Grof; Cisse, Raemaekers, Gomez; Makreckis, Kanichowsky, Fani, Madarasz; Cadu, Joseph, Bamidele. Braga (3-4-3): Hornicek; Arrey-Mbi, Oliveira, Lagerbielke; Martinez, Moutinho, Grillitsch, Dorgeles; Zalazar, Horta, Victor.

Dự đoán kết quả đối đầu Ferencvaros vs Braga

Ferencvaros đang có phong độ khá tốt và chuỗi trận ấn tượng gần đây. Tuy nhiên, Braga lại sở hữu nhiều kinh nghiệm tại đấu trường châu Âu cùng đội hình chất lượng hơn.

Nếu thi đấu đúng phong độ, đại diện Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể giành chiến thắng ngay trên sân khách để tạo lợi thế trước trận lượt về.

Dự đoán: Ferencvaros 1-2 Braga

Cuộc đối đầu giữa Ferencvaros vs Braga tại vòng 1/8 Europa League hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Ferencvaros có lợi thế sân nhà cùng phong độ cao, nhưng Braga lại được đánh giá nhỉnh hơn nhờ kinh nghiệm và sự ổn định.

Nếu tận dụng tốt cơ hội, Braga nhiều khả năng sẽ rời Hungary với một chiến thắng quan trọng. Tuy nhiên, Ferencvaros chắc chắn sẽ không dễ dàng chấp nhận thất bại khi được thi đấu trước sự cổ vũ của khán giả nhà.