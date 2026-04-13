Lịch sử đối đầu Liverpool vs PSG lúc 02h00 ngày 15/4. Dường như PSG đang đi lại con đường của chính họ mùa trước.

Thất bại 0-2 ở lượt đi khiến Liverpool rơi vào thế bất lợi, nhưng cơ hội vẫn còn khi họ trở về sân nhà Anfield. Ở trận đấu tại Paris, HLV Arne Slot gây bất ngờ với lối chơi thiên về phòng ngự và không sử dụng Mohamed Salah, khiến đội bóng chơi lép vế và để thua 0-2 trước Paris Saint-Germain sau các bàn thắng của Desire Doue và Khvicha Kvaratskhelia.

Dù vậy, cách biệt hai bàn vẫn mang lại hy vọng, nhất là khi Liverpool từng tạo nên màn ngược dòng lịch sử trước Barcelona tại Champions League 2018/19. Tỷ số bóng đá hôm nay 2-0 trước Fulham mới đây cùng chuỗi 4/5 trận thắng sân nhà, ghi 15 bàn, giúp họ thêm tự tin trước màn tái đấu.

Bên kia chiến tuyến, PSG có sự chuẩn bị tốt khi được nghỉ vòng đấu Ligue 1 để tập trung cho trận lượt về. Đội bóng của Luis Enrique đang đạt phong độ cao với 5 chiến thắng liên tiếp và thành tích sân khách ấn tượng, thắng 4 trận gần nhất và giữ sạch lưới 3 trận.

Với lợi thế hai bàn cùng phong độ ổn định, PSG nắm nhiều ưu thế. Trong khi đó, Liverpool dù có điểm tựa Anfield vẫn đối mặt thử thách rất lớn nếu muốn tạo nên màn lội ngược dòng.

Phong độ Liverpool: Trong 5 trận gần đây nhất, Liverpool thắng 2, hòa 0 và thua 3.

Phong độ PSG: Trong 5 trận gần đây nhất, PSG thắng 5, hòa 0 và thua 0.

Lịch sử đối đầu: Trong 5 trận đối đầu gần nhất, PSG thắng 3, hòa 0 và thua 2.

Thông tin lực lượng Liverpool vs PSG

HLV Arne Slot của Liverpool sẽ phải bỏ qua sự phục vụ của Alisson Becker, Conor Bradley, Giovanni Leoni, Stefan Bajcetic, Wataru Endo vì chấn thương.

Trong khi Luis Enrique bên phía PSG sẽ không có sự phụ vụ của Bradley Barcola, Fabián Ruiz, Quentin Ndjantou vì lý do tương tự.

Đội hình dự kiến Liverpool vs PSG

Liverpool (3-4-1-2): Mamardashvili; Konate, Van Dijk, Gomez; Frimpong, Gravenberch, Mac Allister, Kerkez; Szoboszlai; Wirtz, Ekitike.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Zaire-Emery; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

Dự đoán tỉ số Liverpool vs PSG: 1-2