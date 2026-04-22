Tin Man City: O’Reilly quyết cùng MC xưng vương

Sau màn trình diễn ấn tượng trước Arsenal, tài năng trẻ Nico O'Reilly đã khẳng định quyết tâm cực lớn của Manchester City trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay.

Man City rút ngắn cách biệt, gây áp lực cực lớn lên Arsenal

Chiến thắng kịch tính 2-1 trước Arsenal ngay tại Etihad giúp Man City thu hẹp khoảng cách với đối thủ xuống chỉ còn 3 điểm ở Lịch thi đấu bóng đá vừa qua. Đoàn quân của Pep Guardiola thậm chí còn nắm lợi thế lớn khi vẫn còn trong tay một trận chưa đấu.

Nếu đánh bại Burnley ở vòng đấu tới, Man City hoàn toàn có thể vươn lên chiếm ngôi đầu bảng. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đua song mã đầy căng thẳng với Arsenal.

Trong trận cầu mang tính quyết định, Nico O’Reilly đã thi đấu nổi bật ở vị trí hậu vệ trái. Cầu thủ trẻ người Anh chính là người kiến tạo để Erling Haaland ghi bàn thắng quyết định trong hiệp hai.

Màn trình diễn này không chỉ giúp O’Reilly ghi điểm với ban huấn luyện mà còn chứng minh chiều sâu đội hình đáng gờm của Man City trong giai đoạn nước rút.

Chia sẻ sau trận đấu, Nico O’Reilly không giấu được tham vọng:

“Chúng tôi đang rất khao khát danh hiệu này. Toàn đội đều muốn nó và sẽ chiến đấu hết mình trong từng trận đấu.”

Thông điệp này cho thấy tinh thần quyết tâm cao độ của toàn đội Man City. Dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola, họ hiểu rằng chỉ cần duy trì sự ổn định và tập trung, cơ hội vô địch hoàn toàn nằm trong tầm tay.

Những trận “chung kết” phía trước của Man City

O’Reilly cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của trận đấu sắp tới với Burnley: “Tất cả các trận còn lại đều là chung kết. Chúng tôi cần ra sân và giành Kết quả bóng đá chiến thắng.”

Không chỉ Burnley, Man City còn phải đối đầu với những thử thách khó khăn khác như Everton, Bournemouth và Aston Villa trong giai đoạn cuối mùa.

Ở chiều ngược lại, Arsenal của Mikel Arteta cũng không có lợi thế dễ dàng. Họ sẽ chạm trán Newcastle United trên sân Emirates Stadium, trước khi bước vào những chuyến làm khách đầy rủi ro trước West Ham United và đối đầu Crystal Palace ở vòng đấu cuối.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ và tận dụng tốt lợi thế, thầy trò Pep Guardiola hoàn toàn có thể lật đổ đối thủ để bảo vệ ngôi vương. Và với những gì Nico O’Reilly thể hiện, Man City rõ ràng đang sở hữu không chỉ bản lĩnh mà còn cả những nhân tố trẻ đầy triển vọng cho tương lai.

