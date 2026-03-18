Lịch sử đối đầu AEK Larnaca vs Crystal Palace 00h45 ngày 20/3. AEK Larnaca hoàn toàn có thể đánh đòn phủ đầu đối thủ.

Sau trận hòa 0-0 ở lượt đi, màn tái đấu giữa Crystal Palace và AEK Larnaca đang ở thế cân bằng, mở ra cơ hội tạo bất ngờ cho đại diện Síp trên sân nhà. Dù kiểm soát hơn 70% thời lượng bóng và tung ra 13 cú sút ở lượt đi, Palace vẫn bế tắc trong khâu ghi bàn, nối dài chuỗi trận gây thất vọng khi tiếp tục hòa 0-0 trước Leeds United.

Dưới sự dẫn dắt của Oliver Glasner, Palace gần như an toàn ở Premier League và có thể dồn sức cho châu Âu, nhưng hiệu suất dứt điểm kém vẫn là vấn đề lớn nếu họ muốn tiến xa, nhất là khi có thể chạm trán Fiorentina hoặc Rakow Czestochowa ở tứ kết. Nhà cầm quân người Áo, từng vô địch Europa League 2022, cũng đặt mục tiêu tạo dấu ấn trước khi rời đội cuối mùa.

Ở chiều ngược lại, Javi Rozada nhanh chóng tạo hiệu ứng tích cực tại Larnaca khi giúp đội duy trì thành tích bất bại tại UEFA Europa Conference League. Đại diện Síp gây ấn tượng mạnh với hàng thủ chắc chắn, giữ sạch lưới 6 trận và chỉ thủng lưới 1 bàn. Chiến thắng gần nhất tại giải quốc nội cũng giúp họ có thêm sự tự tin.

Với lợi thế sân nhà và lối chơi kỷ luật, Larnaca hoàn toàn có thể mơ về kỳ tích. Tuy nhiên, kinh nghiệm và chất lượng đội hình của Crystal Palace vẫn là yếu tố có thể tạo nên khác biệt trong trận đấu quyết định.

Nếu là một người yêu thích bóng đá thì chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ lỡ bất cứ trận đấu nào. Vậy hãy theo dõi website của chúng tôi để cập nhật lịch thi đấu bóng đá hôm nay của tất cả các giải đấu thường xuyên nhé!

Thông tin lực lượng AEK Larnaca vs Crystal Palace

AEK Larnaca: đang có 6 ca chấn thương khác nhau.

Crystal Palace: Kporha, Cardines, Nketiah và Munoz chấn thương.

Đội hình dự kiến AEK Larnaca vs Crystal Palace

AEK Larnaca: Alomerovic, Ekpolo, Milicevic, Saborit, Roberge, Garcia; Pons, Ledes; Miramon, Bajic, Ivanovic.

Xem thêm: Lịch sử đối đầu Inter Milan vs Juventus: Đối đầu cân não

Xem thêm: Thành tích lịch sử đối đầu Messi và Ronaldo từ trước đến nay

Crystal Palace: Henderson, Richards, Lacroix, Riad; Clyne, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Guessand; Strand Larsen.

Dự đoán tỷ số AEK Larnaca vs Crystal Palace: 1-0