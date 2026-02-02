(GMT+7)

Đối đầu Portsmouth vs Ipswich 2h45 ngày 4/2. Có cơ sở để tin rằng, Portsmouth sẽ có ít nhất 1 điểm trước đội khách Ipswich.

Đối đầu Portsmouth vs Ipswich

Ở vòng đấu gần nhất, Ipswich đã thoát thua trong gang tấc khi kịp ghi bàn quân bình 1-1 ở phút bù giờ 90+2 trong cuộc tiếp đón Preston. Kết quả này khiến The Tractor Boys tiếp tục chuỗi trận thiếu ổn định với trận không thắng thứ hai liên tiếp tại Championship, qua đó để nhóm hai đội dẫn đầu gia tăng khoảng cách lên 7 điểm.

Dù vậy, xét trên bình diện tổng thể, Ipswich vẫn cho thấy họ đang bám sát lộ trình của một đội bóng hướng đến mục tiêu thăng hạng. Điểm trừ lớn nhất lúc này nằm ở sự chênh lệch phong độ giữa sân nhà và sân khách. Trong khi Ipswich sở hữu thành tích sân nhà tốt thứ hai tại Championship mùa 2025/26, thì ở những chuyến hành quân xa, họ chỉ xếp hạng 14 với vỏn vẹn 4 chiến thắng sau 13 lần ra sân.

Đáng chú ý, phần lớn các trận sân khách, Ipswich vẫn được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ, điều càng khiến hiệu suất chiến thắng trở nên khiêm tốn. Ở vòng đấu này, thầy trò HLV Kieran McKenna sẽ làm khách trước Portsmouth – đội bóng chỉ nhỉnh hơn nhóm cầm đèn đỏ một khoảng cách mong manh. Ở lượt đi, Ipswich từng giành chiến thắng 2-1 khi được chơi trên sân nhà.

Tuy nhiên, lich bong da đối đầu lại không hoàn toàn ủng hộ đội bóng vùng Suffolk. Trong thế kỷ 21, Ipswich mới chỉ một lần duy nhất đánh bại Portsmouth ở cả hai lượt trận trong cùng một mùa giải khi hai đội thi đấu chung hạng. Bên cạnh đó, phong độ gần đây của Portsmouth là khá tích cực nếu đặt trong bối cảnh cuộc đua trụ hạng: họ chỉ nhận 1 thất bại trong 9 vòng đấu gần nhất tại Championship, và trận thua đó diễn ra trên sân khách.

Thông tin lực Portsmouth vs Ipswich

Portsmouth khủng hoảng lực lượng vì chấn thương. Họ mất Ogilvie, Waddingham, Farrell, Kosznovszky, Knight, Matthews, Pack, Bianchini. Phía Ipswich không có sự phục vụ của Clarke, Townsend, Hirst do chấn thương.

Đội hình dự kiến Portsmouth vs Ipswich

Portsmouth (4-2-3-1): Schmid; Swanson, Shaughnessy, Poole, Devlin; Dozzell, Swift; Blair, Segecic, Min-Hyeok; Kirk

Ipswich (4-2-3-1): Walton; Furlong, O’Shea, Kipre, Davis; Taylor, Matusiwa; Egeli, Nunez, Clarke; Akpom

Dự đoán tỉ số Portsmouth vs Ipswich: 2-2