Không chỉ sở hữu dàn cầu thủ nổi tiếng, mà các huấn luyện viên đội tuyển Anh qua từng thời kỳ cũng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển bóng đá xứ sở sương mù. Hãy cùng blog bóng đá điểm lại danh sách những người từng dẫn dắt “Tam Sư” từ quá khứ đến hiện tại.

Huấn luyện viên đội tuyển Anh qua các thời

Walter Winterbottom (1946–1962)

Walter Winterbottom là HLV đầu tiên được FA bổ nhiệm chính thức. Trong 16 năm dẫn dắt đội tuyển Anh, ông tham dự 4 kỳ World Cup và đặt nền móng cho bóng đá quốc gia này ở cấp độ quốc tế. Dù không giành danh hiệu, nhưng Winterbottom được xem là người tạo ra cấu trúc bóng đá hiện đại cho Tam Sư.

Alf Ramsey

Sir Alf Ramsey là HLV thành công nhất lịch sử đội tuyển Anh khi giúp họ giành chức vô địch Lịch thi đấu World Cup 1966 ngay trên sân nhà. Với triết lý thi đấu thực dụng và kỷ luật, Ramsey tạo ra một trong những đội tuyển mạnh nhất mọi thời đại của nước Anh.

Ron Greenwood (1977–1982)

Greenwood được biết đến với phong cách linh hoạt, đề cao tính sáng tạo của cầu thủ. Dưới thời ông, đội tuyển Anh trở lại World Cup 1982 sau nhiều năm vắng bóng.

Bobby Robson (1982–1990)

Bobby Robson dẫn dắt Anh vào bán kết World Cup 1990, nơi họ thất bại trước Đức trên chấm luân lưu. Ông là một trong những HLV được yêu mến nhất lịch sử Tam Sư nhờ phong cách lãnh đạo thân thiện và chiến thuật thông minh.

Graham Taylor (1990–1993)

Taylor gặp nhiều chỉ trích khi không thể đưa đội tuyển Anh vượt qua vòng loại World Cup 1994. Thời kỳ của ông được xem là một giai đoạn đi xuống của Tam Sư.

Terry Venables (1994–1996)

Venables nổi tiếng khi giúp Anh lọt vào bán kết Euro 1996, giải đấu diễn ra trên sân nhà. Dù thất bại trước Đức, nhưng đội hình thời kỳ này được đánh giá là một trong những thế hệ mạnh nhất.

Glenn Hoddle (1996–1999)

Hoddle mang đến triết lý chiến thuật mới mẻ, ưa chuộng sơ đồ 3-5-2. Tuy nhiên các vấn đề ngoài sân cỏ khiến ông phải rời ghế HLV sớm.

Sven-Göran Eriksson – HLV ngoại quốc đầu tiên (2001–2006)

Eriksson là người nước ngoài đầu tiên dẫn dắt tuyển Anh. Với “thế hệ vàng” gồm Beckham, Gerrard, Lampard, Rooney, ông đưa đội tuyển vào 3 giải lớn liên tiếp nhưng đều dừng bước ở tứ kết.

Fabio Capello (2008–2012)

Capello mang đến kỷ luật sắt và giúp Anh thi đấu ổn định tại vòng loại World Cup 2010. Tuy nhiên phong độ tại vòng chung kết khá thất vọng.

Roy Hodgson (2012–2016)

Dù được kỳ vọng lớn, nhưng đội tuyển Anh dưới thời Hodgson thi đấu thiếu ổn định, đặc biệt là thất bại trước Iceland tại Euro 2016 khiến ông phải từ chức.

Gareth Southgate – Kỷ nguyên ổn định mới (2016–nay)

Gareth Southgate đang là HLV đương nhiệm của đội tuyển Anh và được đánh giá là người mang lại sự tiến bộ rõ rệt. Ông giúp Tam Sư vào bán kết World Cup 2018, chung kết Euro 2020 và duy trì phong độ ổn định với lối chơi hiện đại, kỷ luật.

Tiêu chí đánh giá HLV đội tuyển Anh xuất sắc

Thành tích tại các giải đấu lớn (World Cup & Euro)

Đội tuyển Anh không thi đấu nhiều giải trong năm như cấp CLB, vì vậy World Cup và Euro là thước đo quan trọng nhất.

Khả năng quản lý áp lực truyền thông

Anh là quốc gia có truyền thông bóng đá khắc nghiệt nhất thế giới. HLV phải biết đối phó với báo chí, giữ bình tĩnh trước các chỉ trích, tránh tạo ra những phát ngôn gây khủng hoảng. Gareth Southgate được đánh giá cao ở điểm này.

Xây dựng bản sắc và tinh thần tập thể

Nhiều HLV trước đây thất bại vì cầu thủ chia bè cánh theo câu lạc bộ, như Man United – Liverpool – Chelsea. Một HLV giỏi phải hàn gắn cái tôi, tạo ra sự đoàn kết trong phòng thay đồ.

Tư duy chiến thuật linh hoạt

HLV đội tuyển Anh cần biết thay đổi chiến thuật phù hợp từng đối thủ, không bảo thủ. Thời Eriksson hay Capello bị chỉ trích vì “cứng nhắc”, trong khi Southgate được khen nhờ thích nghi tốt với từng giải đấu.

Danh sách các huấn luyện viên đội tuyển Anh qua từng thời kỳ phản ánh sự thay đổi trong phong cách bóng đá của Tam Sư – từ thực dụng cổ điển đến chiến thuật hiện đại. Dù chỉ mới một lần vô địch thế giới, nhưng đội tuyển Anh đang ngày càng tiến bộ dưới thời Gareth Southgate và được kỳ vọng sẽ sớm giành thêm danh hiệu.