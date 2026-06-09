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Trận Haiti đấu với Scotland lúc 08h00 hôm nay ngày 14/6 trong khuôn khổ vòng đầu World Cup 2026 thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Trận đối đầu được dự báo sẽ diễn ra hấp dẫn khi cả hai đều muốn khẳng định sức mạnh của mình.

Lực lượng Haiti vs Scotland

Haiti đặt niềm tin vào hàng công giàu tốc độ

Đội tuyển Haiti nhiều khả năng sẽ tiếp tục sử dụng bộ khung đã thi đấu khá ổn định trong thời gian gần đây. Trên hàng công, Frantzdy Pierrot vẫn là niềm hy vọng số một nhờ khả năng dứt điểm và hoạt động độc lập tốt. Hỗ trợ phía sau tiền đạo này là Ruben Providence, Louicius Deedson và Josue Casimir.

Tuyến giữa của Haiti sẽ do Jean-Ricner Bellegarde và Danley Jean Jacques đảm nhiệm. Bộ đôi này có vai trò quan trọng trong việc tranh chấp, thu hồi bóng và phát động tấn công. Những thông tin về phong độ hiện tại cũng khiến nhiều chuyên gia đưa ra các nhận định du doan bong da khá cân bằng trước giờ bóng lăn.

Scotland sở hữu dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm

Bên phía Scotland, HLV Steve Clarke có trong tay lực lượng chất lượng với nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu. Scott McTominay, John McGinn và Ryan Christie tiếp tục là những nhân tố chủ chốt nơi tuyến giữa. Khả năng kiểm soát bóng, tranh chấp và hỗ trợ tấn công của họ được đánh giá rất cao.

Hai biên của Scotland cũng rất mạnh với sự góp mặt của Andy Robertson và Aaron Hickey. Trong khi đó, hàng công nhiều khả năng sẽ là sự kết hợp giữa Che Adams và Lyndon Dykes. Với chất lượng đội hình hiện tại, Scotland được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút trên các bảng thống kê kqbd và phong độ gần đây.

Đội hình Haiti vs Scotland hôm nay

HLV Haiti nhiều khả năng sẽ lựa chọn sơ đồ 4-2-3-1 nhằm phát huy tối đa khả năng phản công nhanh. Với hệ thống này, Haiti có thể duy trì sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công, đồng thời tận dụng tốc độ của các cầu thủ tuyến trên.

Scotland được dự đoán sử dụng sơ đồ 3-5-2 quen thuộc, giúp họ kiểm soát tốt khu trung tuyến. Đây là đội hình giàu kinh nghiệm, có khả năng triển khai bóng tốt và tạo ra áp lực liên tục lên phần sân đối phương.

Đội hình dự kiến:

Haiti (4-2-3-1): Johny Placide; Markhus Lacroix, Jean-Kevin Duverne, Ricardo Ade, Carlens Arcus; Jean-Ricner Bellegarde, Danley Jean Jacques; Louicius Deedson, Ruben Providence, Josue Casimir; Frantzdy Pierrot.

Johny Placide; Markhus Lacroix, Jean-Kevin Duverne, Ricardo Ade, Carlens Arcus; Jean-Ricner Bellegarde, Danley Jean Jacques; Louicius Deedson, Ruben Providence, Josue Casimir; Frantzdy Pierrot. Scotland (3-5-2): Angus Gunn; Kieran Tierney, Grant Hanley, Dom Hyam; Andy Robertson, John McGinn, Scott McTominay, Ryan Christie, Aaron Hickey; Che Adams, Lyndon Dykes.

Nhận định kết quả Haiti đấu với Scotland, 8h ngày 14/6

Haiti thắng 3, hòa 1 và chỉ thua 1 trong 5 trận gần nhất. Không chỉ ghi được 8 bàn thắng, họ còn chỉ để thủng lưới 2 lần. Điều này cho thấy hệ thống phòng ngự của Haiti đang hoạt động khá hiệu quả.

Scotland thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần đây. Hàng công ghi được 10 bàn thắng, cho thấy khả năng tấn công khá tốt. Tuy nhiên, việc để thủng lưới tới 8 bàn trong cùng giai đoạn cho thấy hàng thủ của đội bóng châu Âu vẫn tồn tại không ít vấn đề.

Xét về chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, Scotland vẫn là đội được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, Haiti đang sở hữu phong độ tốt và có thể gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ.

Dự đoán tỷ số: Haiti 1-2 Scotland

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Trận Haiti đấu với Scotland, 8h ngày 14/6 hứa hẹn sẽ diễn ra hấp dẫn khi cả hai đội đều sở hữu những điểm mạnh riêng. Nếu tận dụng tốt các cơ hội tạo ra, đại diện châu Âu nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng, nhưng đây chắc chắn không phải là trận đấu dễ dàng đối với thầy trò Steve Clarke.