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Trận Bờ Biển Ngà gặp Ecuador lúc 6h ngày 15/6 trong khuôn khổ World Cup 2026. Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển đang sở hữu phong độ rất ổn định trong thời gian gần đây. Đại diện châu Phi có chuỗi trận thắng ấn tượng trước nhiều đối thủ mạnh, trong khi Ecuador vẫn duy trì sự khó chịu với khả năng phòng ngự chắc chắn và lối chơi giàu tính kỷ luật.

Số liệu thống kê hiệu suất ghi bàn Bờ Biển Ngà vs Ecuador

Hàng công Bờ Biển Ngà đạt hiệu suất cao

Bờ Biển Ngà đang thể hiện sức mạnh tấn công đáng nể trước khi bước vào trận đấu này. Trong 10 trận gần nhất, đội bóng châu Phi ghi được 18 bàn thắng, đạt trung bình gần 2 bàn mỗi trận.

Đặc biệt, những chiến thắng trước Hàn Quốc (4-0), Burkina Faso (3-0), Gabon (3-2) hay Pháp (2-1) cho thấy khả năng tận dụng cơ hội rất tốt của các chân sút Bờ Biển Ngà. Theo đánh giá từ các chuyên gia nhận định bóng đá, hàng công đang vào phom chính là cơ sở giúp Bờ Biển Ngà được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút trước Ecuador.

Ecuador nổi bật với sự cân bằng

Khác với đối thủ, Ecuador không quá bùng nổ trong khâu ghi bàn nhưng lại duy trì sự ổn định đáng nể. Trong 10 trận gần nhất, đại diện Nam Mỹ ghi 12 bàn và chỉ để thủng lưới 5 lần.

Những chiến thắng trước Guatemala (3-0), Saudi Arabia (2-1) hay New Zealand (2-0) cho thấy Ecuador luôn biết cách giành kết quả thuận lợi khi có cơ hội. Bên cạnh đó, việc liên tiếp cầm hòa các đội bóng mạnh như Hà Lan, Mỹ, Mexico hay Canada cũng phản ánh sự chắc chắn trong cách vận hành lối chơi.

Số liệu phong độ Bờ Biển Ngà gặp Ecuador

Bờ Biển Ngà duy trì chuỗi kết quả tích cực

Trong 10 trận gần nhất, Bờ Biển Ngà giành tới 7 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ nhận 2 thất bại. Đây là thành tích rất đáng khích lệ nếu nhìn vào chất lượng các đối thủ mà họ đã gặp.

Chiến thắng 2-1 trước Pháp hồi đầu tháng 6 là minh chứng rõ nét cho sự tiến bộ của đội bóng này. Ngoài ra, những trận thắng trước Scotland, Hàn Quốc hay Oman cho thấy Bờ Biển Ngà có khả năng thích nghi với nhiều phong cách thi đấu khác nhau.

Ecuador cho thấy sự ổn định đáng nể

Ecuador thậm chí còn sở hữu chuỗi trận ổn định hơn khi chỉ thua rất ít trong thời gian dài. Trong 10 trận gần nhất, họ thắng 4 và hòa tới 6 trận.

Đội tuyển Nam Mỹ thường xuyên gây khó khăn cho các đối thủ nhờ hệ thống phòng ngự kỷ luật và khả năng kiểm soát khu trung tuyến. Những trận hòa trước Hà Lan, Mỹ, Mexico hay Canada cho thấy Ecuador hoàn toàn đủ sức cạnh tranh với các đội tuyển hàng đầu.

Nhận định kết quả Bờ Biển Ngà gặp Ecuador, 6h ngày 15/6

Dựa trên phong độ hiện tại, đây là cặp đấu khá cân tài cân sức. Bờ Biển Ngà có ưu thế về sức mạnh thể chất và khả năng tấn công, trong khi Ecuador lại nổi bật ở tính tổ chức và khả năng phòng ngự. Tuy nhiên, Ecuador chắc chắn không dễ bị cuốn theo lối chơi của đối phương và sẽ chờ đợi cơ hội phản công.

Nếu không có sự khác biệt đến từ những khoảnh khắc cá nhân, trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra giằng co và kết thúc với tỷ số hòa.

Dự đoán tỷ số: Bờ Biển Ngà 1-1 Ecuador

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Cuộc đối đầu Bờ Biển Ngà gặp Ecuador, 6h ngày 15/6 được xem là một trong những trận đấu khó dự đoán ở lượt trận này. Với phong độ tương đồng của hai đội, kịch bản chia điểm là kết quả hợp lý và phản ánh đúng tương quan sức mạnh hiện tại.