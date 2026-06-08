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Jaro gặp Helsinki vào lúc 21h ngày 13/6 trong khuôn khổ giải VĐQG Phần Lan. Đây là trận đấu có sự chênh lệch khá lớn về phong độ cũng như thành tích đối đầu. Trong khi Jaro đang gặp nhiều khó khăn ở nhóm cuối bảng thì Helsinki vẫn duy trì vị thế của một trong những đội bóng mạnh nhất giải đấu.

Thống kê số liệu lịch sử đối đầu Jaro vs Helsinki

Thống kê 10 lần đối đầu gần nhất cho thấy Helsinki vượt trội hoàn toàn. Họ thắng tới 7 trận, hòa 2 trận và chỉ thua 1 trận trước Jaro. Đáng chú ý, Helsinki ghi được 23 bàn thắng trong 10 cuộc đối đầu này, trung bình 2,3 bàn/trận.

Dù Jaro từng gây bất ngờ với chiến thắng 3-2 trên sân Helsinki vào tháng 7/2025, đó cũng là chiến thắng duy nhất của họ trước đối thủ trong hơn 10 năm qua.

Trong 10 lần gặp nhau gần nhất, Jaro nhận tới 23 bàn thua và chỉ ghi được 7 bàn. Có tới 5 trận Helsinki ghi từ 3 bàn trở lên vào lưới Jaro, bao gồm các chiến thắng 5-1, 4-1, 4-0 và 3-0.

Theo nhiều chuyên gia nhận định bóng đá, lịch sử đối đầu là cơ sở quan trọng để Helsinki được đánh giá cao hơn đáng kể trước chuyến làm khách lần này.

Số liệu phong độ Jaro gặp Helsinki

Jaro thắng 2 trong 10 trận gần nhất

Phong độ của Jaro không thực sự khả quan. Trong 10 trận gần đây trên mọi đấu trường, họ chỉ thắng 2, hòa 3 và thua tới 5 trận.

Đội bóng này ghi được 13 bàn nhưng để thủng lưới tới 23 lần. Riêng 4 thất bại trước Gnistan, KuPS, Inter Turku và AC Oulu khiến Jaro nhận tổng cộng 12 bàn thua. Hàng thủ đang là vấn đề lớn khi họ thủng lưới trung bình 2,3 bàn/trận trong 10 lần ra sân gần nhất.

Điểm sáng hiếm hoi của Jaro là chiến thắng 3-0 trước IFK Mariehamn và 2-0 trước GBK Kokkola tại Cúp Phần Lan.

Helsinki sở hữu thành tích ổn định hơn

Helsinki đang có phong độ tốt hơn hẳn đối thủ. Trong 10 trận gần nhất, họ thắng 5, hòa 3 và chỉ thua 2 trận.

Đội bóng thủ đô ghi tới 25 bàn thắng và chỉ nhận 9 bàn thua. Riêng hai chiến thắng trước MYPA (11-1) và RoPS (4-0) đã mang về 15 bàn thắng.

Ngoài ra, Helsinki cũng giữ sạch lưới 5 trong 10 trận gần đây. Hàng công đạt hiệu suất 2,5 bàn/trận, cao gần gấp đôi so với Jaro.

Nhận định kết quả Jaro gặp Helsinki, 21h ngày 13/6

Jaro chỉ thắng 20% số trận gần nhất, trong khi tỷ lệ thắng của Helsinki đạt 50%. Đội chủ nhà thủng lưới 23 bàn trong 10 trận, còn Helsinki chỉ nhận 9 bàn thua. Lịch sử đối đầu cũng nghiêng hoàn toàn về phía đội khách với 7 chiến thắng trong 10 lần gặp nhau gần nhất. Đặc biệt, Helsinki đã ghi 23 bàn vào lưới Jaro trong cùng giai đoạn.

Dù được chơi trên sân nhà, Jaro vẫn bị đánh giá thấp hơn đáng kể. Trong khi đó, Helsinki đang sở hữu hàng công hiệu quả và có nhiều kinh nghiệm trong các trận đấu lớn. Nếu thi đấu đúng phong độ, đội khách hoàn toàn đủ khả năng giành trọn 3 điểm.

Dự đoán: Jaro 1-3 Helsinki

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Theo phân tích trận Jaro gặp Helsinki, 21h ngày 13/6, những thống kê hiện tại đều đang ủng hộ Helsinki trước chuyến làm khách trên sân Jaro. Đội khách thắng 7/10 lần đối đầu gần nhất, ghi 25 bàn trong 10 trận vừa qua và sở hữu hàng thủ chắc chắn hơn nhiều so với đối thủ. Nếu duy trì đúng phong độ, Helsinki nhiều khả năng sẽ tiếp tục nối dài chuỗi kết quả tích cực trước Jaro.