(GMT+7)

Norrby gặp Oddevold vào lúc 18h ngày 14/6 trong khuôn khổ giải hạng Nhất Thụy Điển. Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng đang có phong độ tương đối trái ngược. Norrby nổi bật với khả năng giành điểm ổn định nhưng lại thiếu sự bùng nổ để chuyển hóa các trận hòa thành chiến thắng. Trong khi đó, Oddevold thi đấu thất thường hơn nhưng sở hữu hàng công khá hiệu quả.

Số liệu thống kê lịch sử đối đầu Norrby vs Oddevold

Trong 6 lần gặp nhau gần nhất, Norrby thắng 3 trận và Oddevold cũng thắng 3 trận. Không có trận đấu nào kết thúc với tỷ số hòa. Tổng cộng đã có tới 29 bàn thắng được ghi trong 6 lần đối đầu này, tương đương trung bình 4,83 bàn/trận. Đây là con số rất cao so với mặt bằng chung của giải đấu.

Một thống kê đáng chú ý là Norrby ghi được 15 bàn sau 6 lần gặp đối thủ này, đạt hiệu suất 2,5 bàn/trận. Trong khi đó, Oddevold ghi 14 bàn, tương đương 2,33 bàn/trận.

Cả 6 trận đối đầu đều xuất hiện từ 3 bàn thắng trở lên. Điều đó cho thấy đây là cặp đấu có xu hướng chơi tấn công cởi mở và thường mang đến nhiều pha lập công cho người hâm mộ.

Những người thường xuyên theo dõi tỷ lệ kèo c1 chắc chắn sẽ nhận thấy đây là mẫu trận đấu có thống kê bàn thắng rất ấn tượng.

Số liệu phong độ Norrby gặp Oddevold

Norrby hòa tới 7 trong 10 trận gần nhất

Norrby đang là một trong những đội bóng có tỷ lệ hòa cao nhất giải đấu. Trong 10 trận gần đây, họ thắng 1, hòa tới 7 và chỉ thua 2 trận. Đội bóng này ghi được 15 bàn thắng và để lọt lưới 15 bàn, đạt hiệu suất trung bình 1,5 bàn ghi được và 1,5 bàn thua mỗi trận.

Đáng chú ý, Norrby có tới 6 trận hòa với tỷ số 1-1 hoặc 2-2. Điều đó cho thấy khả năng duy trì thế trận khá tốt nhưng lại thiếu sự sắc bén để kết thúc trận đấu bằng chiến thắng. Ngoài ra, 8/10 trận gần nhất của Norrby đều có bàn thắng từ cả hai đội.

Bên cạnh cuộc đối đầu này, người hâm mộ cũng đang quan tâm tới kqbd y và các giải đấu lớn khác tại châu Âu.

Oddevold thắng 4 trong 10 trận gần nhất

Bên phía đội khách, Oddevold giành được 4 chiến thắng, 2 trận hòa và 4 thất bại trong 10 lần ra sân gần đây. Đội bóng này ghi 19 bàn thắng và nhận 17 bàn thua. Hiệu suất ghi bàn đạt 1,9 bàn/trận, cao hơn đáng kể so với Norrby.

Tuy nhiên, họ cũng để thua 4 trong 6 trận gần nhất trước các đối thủ mạnh, cho thấy sự thiếu ổn định vẫn là vấn đề lớn.

Nhận định kết quả Norrby gặp Oddevold, 18h ngày 14/6

Dù chỉ thắng 1 trong 10 trận gần đây nhưng Norrby cũng chỉ thua 2 trận. Việc thường xuyên giành điểm giúp họ duy trì được sự ổn định. Trong khi đó, Oddevold có số chiến thắng nhiều hơn nhưng cũng nhận tới 4 thất bại. Điều này khiến khả năng duy trì phong độ của đội khách bị đặt dấu hỏi.

Xét về phong độ hiện tại, Norrby đang sở hữu lợi thế sân nhà, còn Oddevold có hàng công hiệu quả hơn. Sự cân bằng giữa hai đội nhiều khả năng sẽ tạo ra một trận cầu hấp dẫn.

Dự đoán tỷ số: Norrby 2-2 Oddevold

Xem thêm: Orebro gặp Sundsvall: Đối đầu và đội hình dự kiến ngày 11/6

Xem thêm: Osasuna gặp Espanyol: Đối đầu và đội hình dự kiến ngày 18/5

Những con số thống kê ở trận Norrby gặp Oddevold, 18h ngày 14/6 cho thấy đây là một trong những cặp đấu đáng chú ý nhất vòng đấu. Norrby sở hữu chuỗi 7 trận hòa trong 10 lần ra sân gần nhất, trong khi Oddevold ghi tới 19 bàn trong cùng khoảng thời gian. Đặc biệt, lịch sử đối đầu với 29 bàn thắng sau 6 trận là minh chứng rõ ràng cho khả năng xuất hiện một màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn.