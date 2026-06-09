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Trận Mỹ đấu với Paraguay lúc 8h hôm nay thu hút nhiều sự chú ý. Mỹ với dàn cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu được đánh giá nhỉnh hơn về chất lượng đội hình, trong khi Paraguay lại nổi bật bởi lối chơi giàu thể lực và tinh thần kỷ luật cao.

Lực lượng Mỹ vs Paraguay

Mỹ: Gần như đầy đủ lực lượng mạnh nhất

Đội tuyển Mỹ bước vào trận đối đầu với sự chuẩn bị khá thuận lợi khi HLV Mauricio Pochettino có trong tay gần như đầy đủ các trụ cột. Christian Pulisic tiếp tục là ngòi nổ quan trọng nhất trên hàng công, trong khi bộ ba Weston McKennie, Tyler Adams và Gio Reyna đảm nhiệm vai trò kiểm soát tuyến giữa. Sự trở lại của Antonee Robinson giúp hành lang cánh trái của Mỹ trở nên cân bằng hơn cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Với lực lượng hiện tại, giới chuyên môn đánh giá Mỹ có đủ chiều sâu để kiểm soát thế trận và áp đặt lối chơi.

Ở góc nhìn tổng quan, nhiều chuyên gia cũng đưa ra các phân tích liên quan đến tỷ lệ bóng đá khi đánh giá Mỹ đang ở cửa trên nhờ phong độ ổn định và chất lượng đội hình đồng đều. Tuy nhiên, vẫn có nhiều phân tích cho thấy Paraguay cũng không phải là đối thủ dễ bị đánh bại.

Paraguay: Bộ khung ổn định và giàu kinh nghiệm

Phía bên kia, HLV Gustavo Alfaro mang đến đội hình giàu tính gắn kết. Những cái tên như Gustavo Gómez, Miguel Almirón hay tài năng trẻ Julio Enciso tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất. Paraguay không gặp tổn thất đáng kể nào về lực lượng, giúp họ duy trì bộ khung từng thi đấu khá thành công ở vòng loại khu vực Nam Mỹ. Lối chơi của Paraguay vẫn dựa nhiều vào sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự và khả năng phản công nhanh.

Đội hình Mỹ vs Paraguay hôm nay

Ở trận Mỹ đấu với Paraguay, đội hình dự kiến của 2 đội như sau:

Mỹ (4-2-3-1): Matt Turner; Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Tyler Adams, Weston McKennie; Gio Reyna; Timothy Weah, Folarin Balogun và Christian Pulisic.

Paraguay (4-4-2): Gatito Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena, Omar Alderete; Andrés Cubas, Diego Gómez, Matías Galarza; Miguel Almirón, Julio Enciso và Antonio Sanabria.

Nhận định kết quả Mỹ đấu với Paraguay, 8h ngày 13/6

Mỹ đang có phong độ tương đối ổn định khi thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Họ từng vượt qua Saudi Arabia, Haiti và Guatemala, đồng thời cầm hòa Costa Rica. Trong khi đó, Paraguay cũng cho thấy sự khó chịu với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ 1 thất bại, nổi bật là chiến thắng trước Uruguay.

Mỹ có xu hướng kiểm soát bóng nhiều hơn, trong khi Paraguay sẽ chơi thấp và chờ đợi cơ hội phản công. Trận đấu được dự đoán diễn ra giằng co, đặc biệt ở khu trung tuyến, nơi cả hai đội đều sở hữu những tiền vệ giàu năng lượng.

Dự đoán tỷ số: Mỹ 1-1 Paraguay

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Trận Mỹ đấu với Paraguay, 8h này 13/6 hứa hẹn mang đến thế trận hấp dẫn và giàu tính chiến thuật. Với lực lượng mạnh và phong độ ổn định, Mỹ có phần nhỉnh hơn, nhưng Paraguay luôn là đối thủ khó chịu với lối chơi kỷ luật. Có thể đây sẽ là 1 trận đấu ngang sức ngang tài của 2 đối thủ này.