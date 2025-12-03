(GMT+7)

Villa Park là một trong những sân vận động mang tính biểu tượng nhất của bóng đá Anh. Đây là “thánh địa” của Aston Villa – một trong những câu lạc bộ giàu truyền thống nhất tại Premier League. Bài viết dưới đây của blog bóng đá sẽ giúp bạn tìm hiểu chi tiết về sân vận động Villa Park nhé.

Villa Park Stadium của đội nào?

Villa Park là sân nhà của Aston Villa, câu lạc bộ được thành lập năm 1874 và có trụ sở tại thành phố Birmingham. Sân được khánh thành vào năm 1897, là một trong những sân bóng lâu đời nhất còn hoạt động tại Anh.

Lịch sử phát triển sân vận động Villa Park

Villa Park có lịch sử gắn liền với sự phát triển của bóng đá Anh:

Giai đoạn đầu (1897 – 1920)

Ban đầu được xây dựng trên khu đất “Aston Lower Grounds”, nơi từng là công viên giải trí và triển lãm. Cấu trúc ban đầu có khán đài đơn giản, sức chứa nhỏ.

Giai đoạn hiện đại hóa (1920 – 1990)

Nhiều lần được nâng cấp để đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ. Nổi bật nhất là khán đài Trinity Road Stand một trong những thiết kế mái che đẹp nhất nước Anh thời đó. Sau thảm họa Hillsborough và cải tạo toàn bộ. Từ thập niên 90, Villa Park dần chuyển sang mô hình all-seater theo tiêu chuẩn Premier League. Sân được cải thiện về an toàn, cơ sở vật chất và trải nghiệm cho khán giả.

Sức chứa sân Villa Park

Sức chứa hiện tại của Villa Park là khoảng 42.785 chỗ ngồi.

Tuy không thuộc nhóm sân lớn nhất Premier League, nhưng Villa Park được đánh giá là một trong những sân có không khí bóng đá tuyệt vời và truyền thống lâu đời.

Các khán đài chính tại Villa Park:

Holte End – Khán đài nổi tiếng nhất, nơi tạo ra bầu không khí cuồng nhiệt.

Trinity Road Stand – Khán đài có kiến trúc đẹp, gồm nhiều hạng ghế cao cấp.

Doug Ellis Stand

North Stand – Dự kiến được nâng cấp trong những năm tới.

Những trận đấu đáng nhớ tại Villa Park

Các trận bán kết FA Cup kinh điển

Trước khi sân Wembley mới được hoàn thành, Villa Park là địa điểm quen thuộc của các trận bán kết FA Cup. Nhiều trận được đánh giá là “kinh điển” đã diễn ra tại đây:

Liverpool 4–2 Everton (1977): Một trong những trận derby Merseyside kịch tính nhất từng có trong khuôn khổ FA Cup với mức ty le keo

Sheffield Wednesday 3–1 Sheffield United (1993): Trận “Steel City Derby” hiếm hoi tại một vòng bán kết FA Cup, tạo nên bầu không khí bùng nổ.

Trận đấu tại EURO 1996 tại Villa Park

Villa Park từng là 1 trong 8 sân vận động đăng cai EURO 1996.

Tây Ban Nha 0–0 Anh (Anh thắng 4–2 pen): Trận tứ kết hấp dẫn, nơi Tam Sư đánh bại Tây Ban Nha trên loạt sút luân lưu. Đây là một trong những trận đấu đáng nhớ nhất của bóng đá Anh tại giải đấu.

Trung Quốc vs. Bulgaria (vòng bảng): Là nơi chứng kiến những màn so tài sôi động của bảng B.

Sân vận động Villa Park không chỉ là biểu tượng của Aston Villa mà còn là một phần quan trọng trong lịch sử bóng đá Anh. Với kiến trúc đẹp, truyền thống lâu đời, cùng những kế hoạch mở rộng trong tương lai, Villa Park hứa hẹn sẽ tiếp tục là một trong những sân bóng ấn tượng nhất châu Âu.