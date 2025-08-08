Tin BĐ: Bayern buông súng trong thương vụ Nick Woltemade

(GMT+7)

Tin BĐ: Thương vụ Nick Woltemade tưởng chừng sẽ là điểm nhấn của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025 của Bayern Munich, nhưng cuối cùng lại khép lại trong bế tắc khi Stuttgart kiên quyết giữ chân ngôi sao của mình.

Kỳ chuyển nhượng đầy sóng gió của Bayern Munich

Mùa hè 2025, Bayern Munich bước vào thị trường chuyển nhượng với nhiều mục tiêu lớn nhằm củng cố sức mạnh cho tham vọng bảo vệ ngôi vương Bundesliga và chinh phục ketquabongda Champions League. Tuy nhiên, con đường tìm kiếm tân binh của “Hùm xám” lại không mấy suôn sẻ.

Ngay từ đầu, họ đã thất bại trong việc chiêu mộ Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) và Nico Williams (Athletic Bilbao) do sự cạnh tranh khốc liệt và mức giá quá cao. Chỉ đến khi thương vụ Luis Diaz từ Liverpool được hoàn tất, Bayern mới phần nào ổn định tinh thần. Thế nhưng, ban lãnh đạo đội bóng vẫn muốn bổ sung thêm một tiền đạo chất lượng để tăng chiều sâu hàng công, và Nick Woltemade – chân sút trẻ tài năng của Stuttgart – nhanh chóng lọt vào tầm ngắm.

Stuttgart kiên quyết từ chối mọi lời đề nghị

Nick Woltemade, 23 tuổi, vừa trải qua mùa giải bùng nổ cùng Stuttgart, góp công lớn giúp đội bóng này giành chức vô địch bang xep hang bong da Cúp quốc gia Đức 2024. Phong độ ấn tượng của anh khiến Bayern sẵn sàng chi đậm và thậm chí đã đạt thỏa thuận cá nhân với cầu thủ.

Tuy nhiên, phía Stuttgart lại tỏ ra vô cùng cứng rắn. Họ hoặc đưa ra mức giá rất cao, hoặc chọn cách im lặng trước mọi lời đề nghị từ Bayern. Điều này khiến cả Woltemade lẫn đội bóng xứ Bavaria không khỏi bức xúc. Theo tiết lộ, Stuttgart chỉ sẵn sàng lắng nghe thêm một đề xuất trước trận Siêu cúp Đức gặp chính Bayern vào ngày 17/8, sau đó sẽ “khóa cửa” thị trường cho trường hợp này.

Giám đốc thể thao Bayern, Max Eberl, thẳng thắn thừa nhận: “Chúng tôi đã nỗ lực hết sức, nhưng Stuttgart không có thiện chí đàm phán. Vì thế, mọi chuyện đã khép lại. Đội hình hiện tại đủ sức cạnh tranh, và chúng tôi sẽ chờ trụ cột chấn thương trở lại vào tháng 10.”

Thương vụ khép lại – Bayern chờ cơ hội mới

Dù thương vụ Woltemade đổ bể, Bayern vẫn giữ thế chủ động. Họ tin rằng với sự bổ sung Luis Diaz cùng dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm như Harry Kane, Jamal Musiala hay Leroy Sané, đội bóng hoàn toàn đủ khả năng duy trì sức mạnh ở mọi đấu trường. Ngoài ra, “Hùm xám” vẫn để mắt tới các mục tiêu khác nếu thị trường chuyển nhượng biến động trước hạn chót 1/9.

Về phần Woltemade, anh vẫn nuôi hy vọng được khoác áo Bayern trong tương lai, bởi đây là bước tiến lớn trong sự nghiệp. Tuy nhiên, với quyết tâm giữ người của Stuttgart, khả năng này sẽ phải chờ ít nhất đến mùa hè năm sau.

Thương vụ Nick Woltemade cho thấy một thực tế: ngay cả khi là “ông lớn” Bundesliga, Bayern cũng không thể dễ dàng áp đặt ý chí lên các đội bóng khác, nhất là khi đối phương đang sở hữu một ngôi sao quan trọng trong kế hoạch dài hạn. Đây có thể coi là bài học và cũng là lời nhắc nhở cho Bayern rằng, thành công trên thị trường chuyển nhượng đôi khi cần nhiều hơn là tiền bạc – đó còn là yếu tố thời điểm, mối quan hệ và sự linh hoạt trong chiến lược.

Xem thêm: Bóng đá QT 13/3: Real Madrid ký với hậu vệ 16 tuổi

Xem thêm: Bóng đá QT 31/10: Nwaneri thể hiện tốt trong màu áo Arsenal

"Xin chú ý: Thông tin được cập nhật từ các trang báo chính thống. Tuy nhiên, với thông tin dự đoán bóng đá không đảm bảo chính xác 100% theo diễn biến trận đấu, mà chỉ mang tính tham khảo. Hy vọng bạn đọc có thể tự đưa ra quan điểm của riêng mình."