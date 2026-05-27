Cuộc đối đầu Almeria gặp Valladolid lúc 23h30 ngày 31/5 được đánh giá là trận đấu khá đáng chú ý tại giải hạng Hai Tây Ban Nha. Với lịch sử đối đầu nhiều bàn thắng cùng lối chơi thiên về tấn công, trận đấu này hứa hẹn sẽ diễn ra hấp dẫn.

Số liệu thống kê lịch sử đối đầu Almeria vs Valladolid

Trong 10 lần gặp nhau gần nhất, Valladolid nhỉnh hơn đôi chút khi thắng 4 trận, Almeria thắng 2 và hai đội hòa 4 lần. Đáng chú ý, có tới 6/10 cuộc đối đầu xuất hiện từ 3 bàn thắng trở lên.

Ở trận lượt đi mùa này diễn ra tháng 9/2025, Valladolid đánh bại Almeria với tỷ số 3-1 trên sân nhà. Trước đó, hai đội hòa nhau 0-0 tại La Liga mùa 2022/23 trong trận đấu khá chặt chẽ.

Một số kết quả đáng chú ý:

Valladolid 3-1 Almeria

Almeria 0-0 Valladolid

Valladolid 1-0 Almeria

Valladolid 2-2 Almeria

Almeria 3-1 Valladolid

Các trận đấu giữa hai đội thường có thế trận khá cởi mở. Có tới 7/10 trận xuất hiện bàn thắng trong hiệp 1 và 5 trận có tổng tỷ số từ 4 bàn trở lên.

Almeria ghi 14 bàn trong 10 lần gặp Valladolid gần nhất, trong khi Valladolid có 15 bàn. Điều này cho thấy sự cân bằng khá lớn giữa hai đội trong những mùa giải gần đây. Đáng chú ý, Valladolid bất bại ở 4/5 lần đối đầu gần nhất với Almeria, trong đó có 2 chiến thắng.

Số liệu phong độ Almeria gặp Valladolid

Phong độ gần đây của Almeria

Almeria đang có phong độ thiếu ổn định khi thắng 4 nhưng cũng thua tới 4 trong 10 trận gần nhất. Hàng công của đội bóng này chơi khá tốt với 21 bàn thắng, tuy nhiên hàng thủ lại để thủng lưới tới 18 lần.

Almeria vừa để thua Sporting Gijon 1-3 và Las Palmas 1-2 trong hai vòng gần nhất. Dù vậy, họ vẫn cho thấy khả năng bùng nổ trên sân nhà với các chiến thắng 5-1 trước Real Sociedad B hay 4-2 trước Mirandes.

Điểm mạnh của Almeria nằm ở hàng công giàu tốc độ cùng khả năng chuyển trạng thái nhanh. Tuy nhiên, hàng thủ thường xuyên mắc sai lầm khi gặp áp lực lớn.

Phong độ gần đây của Valladolid

Valladolid cũng không có phong độ tốt thời gian qua khi thua 6/10 trận gần nhất. Đặc biệt, đội bóng này thi đấu sân khách khá tệ với 4 thất bại trong 5 chuyến xa nhà gần đây.

Trong chuỗi trận vừa qua, Valladolid chỉ ghi 8 bàn nhưng thủng lưới 11 lần. Họ từng thua Racing Santander 1-4, Las Palmas 1-2 và Deportivo 0-2.

Điểm tích cực hiếm hoi là chiến thắng 2-0 trước Zaragoza và 3-0 trước Cadiz, cho thấy Valladolid vẫn có khả năng tạo đột biến khi chơi đúng phong độ.

Nhận định kết quả Almeria gặp Valladolid, 23h30 ngày 31/5

Nhìn vào tương quan lực lượng cùng lợi thế sân nhà, Almeria đang được đánh giá cao hơn trước trận đấu này. Almeria nhiều khả năng sẽ chủ động đẩy cao đội hình nhằm tận dụng sự thiếu ổn định nơi hàng thủ Valladolid. Trong khi đó, đội khách có thể lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công để tìm kiếm cơ hội. Giới chuyên môn cũng đánh giá đây là trận đấu dễ xuất hiện nhiều bàn thắng.

Dự đoán: Almeria 3-1 Valladolid

Theo phân tích trận Almeria gặp Valladolid, 23h30 ngày 31/5, đây hứa hẹn sẽ là trận đấu hấp dẫn khi cả hai đội đều sở hữu lối chơi cởi mở và không ngại đẩy cao tốc độ trận đấu. Dựa trên phong độ sân nhà khá tốt của Almeria cùng thành tích sân khách nghèo nàn của Valladolid, đội chủ nhà có nhiều cơ hội giành chiến thắng.