Trong bóng đá hiện đại, mỗi vị trí trên sân đều có ký hiệu riêng để mô tả vai trò chiến thuật. Một trong những ký hiệu thường gặp là AM. Vậy AM là vị trí nào trong bóng đá, cùng blog bóng đá đi tìm hiểu nhé.

AM trong bóng đá là gì?

AM là viết tắt của Attacking Midfielder, dịch sang tiếng Việt là tiền vệ tấn công. Đây là cầu thủ chơi ở khu vực trung tuyến nhưng có xu hướng dâng cao, hoạt động giữa hàng tiền vệ và hàng tiền đạo.

Trong sơ đồ chiến thuật, AM thường xuất hiện ở các hệ thống như:

4-2-3-1: AM là “số 10” ở vị trí trung tâm hàng công 3 người.

4-3-1-2: AM đá ngay sau cặp tiền đạo.

4-4-1-1: AM đóng vai trò hộ công, hỗ trợ tiền đạo cắm.

Tiền vệ tấn công thường di chuyển ở khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng hậu vệ đối phương. Đây là khu vực được gọi là “khu vực số 14” – nơi rất nguy hiểm vì từ đây, cầu thủ có thể chuyền bóng, sút xa hoặc đột phá trực diện.

Họ cũng có xu hướng di chuyển linh hoạt, không cố định một vị trí, nhằm tìm khoảng trống để nhận bóng và tạo ra cơ hội tấn công.

Vai trò và nhiệm vụ của AM

Kiến tạo cơ hội: AM là người phân phối bóng cho tiền đạo hoặc các cầu thủ chạy cánh. Họ thường thực hiện các đường chuyền xuyên tuyến, chọc khe hoặc treo bóng vào vòng cấm.

Ghi bàn : Nhiều AM sở hữu khả năng sút xa tốt, tận dụng khoảng trống trước vòng cấm để ghi bàn. Một số còn di chuyển đột nhập vòng cấm để dứt điểm như một tiền đạo thứ hai.

: Nhiều AM sở hữu khả năng sút xa tốt, tận dụng khoảng trống trước vòng cấm để ghi bàn. Một số còn di chuyển đột nhập vòng cấm để dứt điểm như một tiền đạo thứ hai. Kết nối tuyến giữa và hàng công: AM giúp đội bóng chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công một cách mượt mà. Họ đóng vai trò “nhạc trưởng”, điều tiết nhịp độ trận đấu.

AM giúp đội bóng chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công một cách mượt mà. Họ đóng vai trò “nhạc trưởng”, điều tiết nhịp độ trận đấu. Tham gia pressing: Trong bóng đá hiện đại, AM không chỉ tấn công mà còn tham gia pressing tầm cao, gây áp lực để đoạt bóng ngay từ phần sân đối thủ.

Những cầu thủ AM thi đấu nổi bật

1. Kevin De Bruyne (Manchester City, Bỉ)

Mẫu AM hiện đại toàn diện: chuyền bóng chuẩn xác, sút xa uy lực, tầm nhìn chiến thuật xuất sắc. Là trung tâm sáng tạo của Manchester City, liên tục đứng đầu danh sách kiến tạo ở Ngoại hạng Anh.

2. Bruno Fernandes (Manchester United, Bồ Đào Nha)

Lối chơi năng nổ, tham gia vào mọi pha tấn công. Sở hữu khả năng sút xa, đá phạt và penalty rất tốt. Đóng góp cả kiến tạo lẫn bàn thắng đều đặn.

3. Martin Ødegaard (Arsenal, Na Uy)

Nhạc trưởng trẻ tuổi của Arsenal, nổi bật với kỹ thuật xử lý mượt mà và khả năng điều tiết nhịp độ. Khả năng di chuyển không bóng thông minh, mở ra khoảng trống cho đồng đội.

4. Bernardo Silva (Manchester City, Bồ Đào Nha)

Cầu thủ đa năng, có thể đá AM, tiền vệ cánh hoặc tiền vệ trung tâm. Sở hữu kỹ thuật rê bóng lắt léo và khả năng pressing bền bỉ.

5. Jamal Musiala (Bayern Munich, Đức)

Một trong những tài năng trẻ xuất sắc nhất thế giới. Lối chơi sáng tạo, tốc độ và khả năng rê bóng ấn tượng.

6. Mason Mount (Manchester United, Anh)

Có khả năng di chuyển rộng, pressing tích cực. Đóng góp cả ghi bàn và kiến tạo, phù hợp với lối chơi tốc độ cao.

Qua bài viết này, chắc hẳn bạn đã hiểu AM là vị trí nào trong bóng đá và tại sao vai trò này lại được coi trọng. AM không chỉ là cầu thủ hỗ trợ tấn công, mà còn là “bộ não” sáng tạo của đội bóng, kết nối mọi tuyến và tạo nên sự khác biệt trên sân. Trong tương lai, dù chiến thuật có thay đổi, AM vẫn sẽ luôn giữ một vị trí đặc biệt trong lòng người hâm mộ.