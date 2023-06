(GMT+7)

Chồng 1989 vợ 1996 sinh con năm nào tốt? Đây là câu hỏi của nhiều cặp vợ chồng tuổi này. Để có thể biết được thì chúng ta sẽ xem xét các yếu tố để tìm hiểu năm nào là phù hợp để họ sinh con. Cùng livefootball.net tìm hiểu ngay nhé.

Những yếu tố để luận chồng 1989 vợ 1996 sinh con năm nào

Yếu tố 1: Địa chi của chồng Kỷ Tỵ và vợ Bính Tý sinh con trai hay gái năm nào là tốt

Yếu tố 2: Thiên can năm sinh của chồng tuổi 1989 và vợ 1996 có tương sinh hay tương khắc với con hay không?

Yếu tố 3: Cung mệnh để xem vợ 1996 chồng 1989 sinh con năm nào tốt nhất

Yếu tố 4: Mệnh của cha 1989 và mẹ 1996 để xem năm nào thì sinh con hợp tuổi cha mẹ: Để xác định năm sinh con hợp tuổi cha mẹ, cần xem xét mệnh của cả cha và mẹ.

Yếu tố 5: Niên mệnh năm sinh (mệnh quái) của vợ chồng tuổi Kỷ Tỵ và Bính Tý có hợp với con hay không?

Chồng 1989 vợ 1996 sinh con năm nào hợp ?

Chồng Kỷ Tỵ 1989 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm 2023 có tốt không?

Dựa trên các yếu tố ngũ hành và thiên can được đưa ra, việc xét về tốt hay xấu của năm 2023 cho con của chồng Kỷ Tỵ 1989 và vợ Bính Tý 1996 như sau:

Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 1.5/4 điểm

Niên mệnh con tương khắc với niên mệnh bố (Kim khắc Mộc) => Tiểu hung.

Niên mệnh con tương sinh với niên mệnh mẹ (Kim sinh Thủy) => Tiểu cát.

Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 0.5/2 điểm

Thiên can của bố và con trực xung (Quý khắc Kỷ) => Hung.

Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình.

Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 1/4 điểm

Địa chi của bố và địa chi của con không xung không hợp nhau => Bình.

Địa chi của mẹ và địa chi của con không xung không hợp nhau => Bình.

Dựa trên các đánh giá trên, tổng điểm là 3/10 điểm, cho thấy có những yếu tố xung đột và hạn chế trong việc sinh con năm 2023.

Chồng Kỷ Tỵ 1989 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm 2024 có tốt không?

Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc

Trong trường hợp này, niên mệnh của con là Hỏa, niên mệnh của bố là Mộc và niên mệnh của mẹ là Thủy. Đánh giá theo nguyên tắc ngũ hành, niên mệnh của bố tương sinh với niên mệnh của con vì Mộc sinh Hỏa, điều này có ý nghĩa là mệnh bố sẽ mang lại lợi ích cho mệnh con, được gọi là Đại cát. Tuy nhiên, niên mệnh của mẹ lại tương khắc với niên mệnh của con vì Hỏa khắc Thủy, điều này có nghĩa là mệnh mẹ không có lợi cho mệnh con, được gọi là Đại hung.

Đánh giá điểm thiên can xung hợp

Khi xem xét thiên can, thiên can của bố là Kỷ và thiên can của mẹ là Bính. Trong trường hợp này, thiên can của bố và thiên can của con tương hợp vì Giáp hợp Kỷ, mang lại sự cát (tương hợp) cho con. Tuyệt đối thiên can của mẹ thì hòa hợp với thiên can của con, được gọi là Bình.

Đánh giá điểm địa chi xung hợp

Nếu xem xét địa chi, địa chi của bố là Tị và địa chi của mẹ là Tý. Trong trường hợp này, địa chi của bố và địa chi của con không có sự xung khắc hoặc hòa hợp. Tuy nhiên, địa chi của mẹ và địa chi của con đạt Tam Hợp (Thân – Tý – Thìn), tượng trưng cho sự cát (hòa hợp).

Tổng kết lại, năm 2024 là năm có những chỉ số điểm tương hợp trung bình giữa ngũ hành, thiên can và địa chi của bố, mẹ và con (6.5/10 điểm). Từ các đánh giá này, có thể nói rằng tuổi chồng Kỷ Tỵ 1989 và vợ Bính Tý 1996 hoàn toàn có thể sinh con trong năm 2024.

Chồng Kỷ Tỵ 1989 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm 2025 có tốt không?

Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc

Trong trường hợp này, niên mệnh của con là Hỏa, niên mệnh của bố là Mộc và niên mệnh của mẹ là Thủy. Theo nguyên tắc ngũ hành, niên mệnh của bố tương sinh với niên mệnh của con vì Mộc sinh Hỏa. Tuy nhiên, niên mệnh của mẹ lại tương khắc với niên mệnh của con vì Hỏa khắc Thủy.

Đánh giá điểm thiên can xung hợp

Khi xem xét thiên can, thiên can của bố là Kỷ và thiên can của mẹ là Bính. Trong trường hợp này, thiên can của bố và thiên can của con trực xung vì Kỷ khắc Ất, mang lại tình trạng hung (xung khắc) cho con. Tuy nhiên, thiên can của mẹ lại bình hòa với thiên can của con, được gọi là Bình.

Đánh giá điểm địa chi xung hợp

Nếu xem xét địa chi, địa chi của bố là Tị và địa chi của mẹ là Tý. Trong trường hợp này, địa chi của bố và địa chi của con không có sự xung khắc hoặc hòa hợp. Tuy nhiên, địa chi của mẹ và địa chi của con phạm Tứ Tuyệt (Tý tuyệt Tị), tượng trưng cho tình trạng hung.

Tổng kết lại, từ các đánh giá về ngũ hành, thiên can và địa chi, có thể nói rằng tuổi chồng Kỷ Tỵ 1989 và vợ Bính Tý 1996 không phù hợp để sinh con trong năm 2025

Các năm khác sinh con hợp với hai bạn là : 2025 (6/10 điểm) , 2027, 2028 ( 6/10 điểm ), 2033 ( 7/10 điểm ), 2040 ( 6.5 / 10 điểm ) .

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về Chồng 1989 vợ 1996 sinh con năm nào, mong rằng qua đây bạn đọc đã biết được năm nào tốt để sinh con rồi nhé.