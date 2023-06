(GMT+7)

Tuổi Canh Ngọ sinh con năm 2023 có tốt không? Đẻ vào tháng nào trong năm 2023 tốt? Nếu bạn có ý định sinh con trong năm nay thì không được bỏ qua bài viết của livefootball.net đâu nhé. Chúng tôi sẽ trả lời cho bạn chi tiết về câu hỏi này.

Tổng quan về tuổi Canh Ngọ 1990 và Quý Mão 2023

Dưới đây là một số thông tin về Canh Ngọ 1990 và Quý Mão 2023 mà Muaban.net muốn chia sẻ đến bạn:

Canh Ngọ 1990 Quý Mão 2023 Năm sinh (Dương lịch) Từ 27/01/1990 – 14/02/1991 Từ 27/01/2023 – 14/02/2024 Mệnh Mệnh Thổ (Lộ Bàng Thổ) Mệnh Kim (Kim Bạch Kim) Thiên Can Thiên Can: Canh Tương hợp: Ất Tương hình: Bính, Giáp Thiên Can: Quý Tương hợp: Mậu Tương hình: Kỷ, Đinh Địa Chi Địa chi Ngọ Địa chi Mão Tam Hợp Dần – Ngọ – Tuất Hợi – Mão – Mùi Tứ hành xung Tý – Mão – Ngọ – Dậu Tý – Ngọ – Mão – Dậu. Tương sinh tương khắc Tương sinh: Kim, Hỏa Tương khắc: Thủy, Mộc Tương sinh: Mệnh Thủy, Thổ Tương khắc: Mệnh Mộc, Hỏa

Luận giải tuổi Canh Ngọ sinh con năm 2023 có tốt không?

Trong quá trình lựa chọn năm sinh con, ngũ hành sinh khắc đóng vai trò quan trọng. Ngũ hành tương sinh là đại cát, không xung không hợp được gọi là tiểu cát, và xung khắc được coi là tiểu hung, hại nhất là đại hung.

Xét về niên mệnh:

Bé Quý Mão có mệnh Kim (Kim Bạch Kim), và cha mẹ của bé là Canh Ngọ có mệnh Thổ (Lộ Bàng Thổ). Với Thổ sinh Kim, tức là cha mẹ hợp mệnh với con, gọi là đại cát.

Thiên can

Tiếp theo, chúng ta xét đến thiên can xung hợp. Bé Quý Mão có thiên can là Quý, trong khi cha mẹ Canh Ngọ có thiên can là Canh. Do hai thiên can này không xung, không hợp với nhau.

Địa chi

Chúng ta cũng phân tích địa chi xung hợp, bao gồm Tương Hình, Lục Xung, Lục Hại, Tương Hợp và Lục Hợp. Địa chi con của bé là Mão, còn cha/mẹ là Ngọ. Như vậy, tứ hành xung được phát hiện (Tý Ngọ Mão Dậu).

Tổng hợp những yếu tố trên, có thể kết luận rằng tuổi Canh Ngọ sinh con năm 2023 khá hợp. Tuy nhiên, đây chỉ là một phân tích dựa trên ngũ hành và không được coi là quyết định cuối cùng. Khi chọn năm sinh con, cần xem xét nhiều yếu tố khác như tình yêu, sự chăm sóc và đặc điểm cá nhân của mỗi gia đình.

Tuổi Canh Ngọ sinh con năm 2023 tháng nào tốt nhất?

Khi bạn đã trả lời được cho câu hỏi:tuổi canh ngọ sinh con năm 2023 có tốt không thì cùng đi tìm hiểu sinh vào tháng nào tốt nhé:

Tháng 1: Trẻ sinh trong tháng này thường trải qua cuộc sống khó khăn, gian truân nhưng lại được ban phúc và may mắn.

Tháng 2: Trẻ sinh trong tháng này có thể trải qua những biến động trong tuổi trẻ, nhưng khi về già, họ sẽ hưởng nhiều phúc đức.

Tháng 3: Trẻ sinh trong tháng này bắt đầu cuộc đời mình với sự trắng tay, nhưng sẽ thành công và đạt được nghiệp lớn trong tương lai.

Tháng 4: Trẻ sinh trong tháng này có vẻ ngoài nổi bật, gặp nhiều may mắn và hưởng cuộc sống gia đình ấm cúng.

Tháng 5: Trẻ sinh trong tháng này được dự đoán sẽ có sự nghiệp thịnh vượng, cuộc sống may mắn và sở hữu tài sản dư dả.

Tháng 6: Trẻ sinh trong tháng này có khả năng đạt thành công trong mọi việc làm và sự nghiệp phát triển hưng thịnh.

Tháng 7: Cuộc sống và sự nghiệp của trẻ sẽ gặp nhiều điều tốt đẹp và thuận lợi.

Tháng 8: Trẻ sinh trong tháng này sẽ gặp nhiều may mắn và dù gặp khó khăn, họ sẽ vượt qua và đạt thành công.

Tháng 9: Số mệnh của trẻ sinh trong tháng này được cho là tốt, với gia đạo bình yên và sự phát đạt vinh hoa.

Tháng 10: Trẻ sinh trong tháng này được dự đoán sẽ có tuổi thọ cao và cuộc sống sung túc.

Tháng 11: Trẻ sinh trong tháng này thường gặp ít may mắn và không luôn có thời điểm thuận lợi trong cuộc sống.

Tháng 12: Trẻ sinh trong tháng này cần phải nỗ lực, kiên trì để đạt được thành công trong cuộc sống.

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về tuổi canh ngọ sinh con năm 2023 có tốt không, mong rằng qua đây bạn đọc đã nắm được kiến thức hữu ích.