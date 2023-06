(GMT+7)

Chồng 1995 vợ 1998 có nên lấy nhau không? Liệu hai người có hạnh phúc trong hôn nhân hay không? Trong bài viết này, hãy cùng livefootball.net tìm hiểu, xem xét các yếu tố mệnh, can chi, thập nhị địa chi, cung phi bát tự và ngũ hành cung phi để có cái nhìn tổng quan về sự hợp nhau của cặp đôi này nhé.

Tổng quan về tuổi nam Ất Hợi và nữ Mậu Dần

Trước khi xét các yếu tố khác, hãy tìm hiểu về tổng quan của hai tuổi nam Ất Hợi và nữ Mậu Dần.

Nam Ất Hợi: Đây là tuổi thuộc mệnh Dương Hỏa. Những người sinh trong năm này thường có tính cách năng động, dũng mãnh và có óc sáng tạo. Họ thường rất quyết tâm và đam mê trong công việc.

Nữ Mậu Dần: Đây là tuổi thuộc mệnh Dương Thổ. Phụ nữ sinh trong năm này thường rất thông minh, quyến rũ và nhanh nhẹn. Họ có tài năng tổ chức và thích sống động, tràn đầy năng lượng.

Quẻ bói tình duyên cho chồng 1995 vợ 1998

Tổng quan chồng 1995 vợ 1998

Tiêu chí Tuổi chồng Tuổi vợ Năm sinh dương lịch 1995 1998 Mệnh Sơn đầu Hỏa Thành đầu Thổ Cung Khôn Tốn Niên mệnh năm sinh Thổ Mộc

Xét về mệnh

Cùng tìm hiểu xem quẻ theo mệnh thì chồng 1995 vợ 1998 có yên ấm, hạnh phúc khi lấy nhau không nhé.

Mệnh chồng 1995: Dương Hỏa

Mệnh vợ 1998: Dương Thổ

Theo quan niệm trong dân gian ta từ ngàn năm nay, thì trong thuyết ngũ hành Hỏa sẽ sinh Thổ. Điều này cho thấy rằng hai người có sự kết hợp tốt vì mệnh của chồng sinh năm 1995 sinh ra mệnh của vợ sinh năm 1998. Từ đó, có thể kết luận rằng chồng 1995 và vợ 1998 hợp nhau trong mặt mệnh. Nếu người nữ 1998 mà lấy được chồng 1995 thì 2 người sẽ giúp đỡ được lẫn nhau, gia đình sẽ yên ấm, hạnh phúc, tiền tài dư dả.

Xét theo can chi

Can chi chồng: Ất

Can chi vợ: Mậu

Tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét can chi của hai người để hiểu rõ hơn về sự hợp nhau trong giao tiếp và tương thích. Theo can chi thì trong Thiên can cặp Ất và Mậu được xem là bình hòa. Nghĩa là Ất và Mậu không thuộc các quẻ xấu hay tốt. Điều này có nghĩa là hai người có thể lấy nhau mà không gặp phải những trở ngại lớn trong mặt can chi. Tuy nhiên, cũng không có sự hợp nhau đặc biệt trong khía cạnh này. Mọi thứ đều tạm chấp nhận được.

Xét thập nhị địa chi

Địa chi chồng 1995: Hợi

Địa chi vợ 1998: Dần

Theo quẻ thập nhị địa chi, thì Hợi và Dần thuộc quẻ Lục phá, có tính tương khắc và chống đối lẫn nhau. Điều này có thể dẫn đến những mâu thuẫn và không hạnh phúc trong hôn nhân. Theo ông cha ta ngày xưa thường nói: Hợi mà lấy Dần thì sẽ bị Dần ăn thịt, nghĩa là người chồng tuổi hợi lấy người vợ tuổi dần thì sẽ thường xuyên bị vợ ăn hiếp, không có tiếng nói trong gia đinh, gia đình nhanh chóng tan rã. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các yếu tố khác cũng cần được xem xét để có cái nhìn toàn diện về sự hợp nhau giữa chồng 1995 và vợ 1998.

Xét cung phi bát tự

Tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét cung phi bát tự để hiểu rõ hơn về mức độ hòa hợp trong cuộc sống gia đình của hai người.

Cung phi chồng: Khôn

Cung phi vợ: Tốn

Theo quan niệm trong cung phi bát tự, cung phi Khôn và Tốn thuộc loại Lục Sát, một quẻ xấu. Nếu chồng 1995 và vợ 1998 kết hôn, có thể gặp phải những khó khăn và xung đột trong cuộc sống gia đình. Nhà cửa có thể mang sát khí và không thuận lợi cho sự hòa hợp và thịnh vượng. Gia chủ có thể gặp nạn về sông nước, cần cẩn thận.

Xét ngũ hành cung phi

Cuối cùng, chúng ta sẽ xem xét ngũ hành cung phi để hiểu rõ hơn về tương quan giữa hai người dựa trên yếu tố ngũ hành.

Niên mệnh chồng 1995: Thổ (Hợi)

Niên mệnh vợ 1998: Mộc (Dần)

Theo ngũ hành, thổ và mộc tương khắc và không hòa hợp. Vì vậy, nếu chồng sinh năm 1995 và vợ sinh năm 1998 kết hôn, có thể gặp phải những khó khăn và không hạnh phúc trong hôn nhân. Dẫn đến gia đình không được hòa thuận, yên ấm, nhanh chóng ly tan.

Tóm lại:

Mệnh: Hợp nhau

Can chi: Không có hợp hay xung

Thập nhị địa chi: Chống đối và tương khắc

Cung phi bát tự: Quẻ xấu, không lâu bền và xung đột trong cuộc sống gia đình

Ngũ hành cung phi: Tương khắc, không hạnh phúc

Kết luận

Dựa trên các yếu tố đã xem xét, có thể kết luận rằng chồng 1995 vợ 1998 không được xem là sự kết hợp lý tưởng trong hôn nhân. Mặc dù có một số khía cạnh có thể hòa hợp như mệnh, can chi, nhưng cung phi bát tự và ngũ hành cung phi cho thấy sự xung đột và không hạnh phúc trong cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, nếu như 2 người biết nhường nhịn và vun vén gia đình, thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua. Hãy xem bài viết hôm nay chỉ để tham khảo thôi nhé.