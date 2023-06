(GMT+7)

Chồng 1997 vợ 2000 sinh con năm nào hợp? vợ chồng 2 tuổi này nên sinh con năm nào để mang lại may mắn thành công cho cả con cái và gia đình. Cùng livefootball.net tìm hiểu để rõ nhé.

Chồng 1997 vợ 2000 sinh con năm nào hợp, năm 2023 thì sao?

Dựa trên các yếu tố Ngũ hành sinh khắc, Thiên can xung hợp và Địa chi xung hợp, ta có thể đánh giá khả năng sinh con của cặp vợ chồng năm 2023 như sau:

Ngũ hành sinh khắc:

Ngũ hành của con là Kim, bố là Thuỷ, mẹ là Kim: Tương sinh với ngũ hành của bố, tốt; không tương sinh, không tương khắc với ngũ hành của mẹ. Đánh giá 2.5 điểm/4.

Thiên can xung hợp:

Thiên Can của con là Quý, bố là Đinh, mẹ là Canh: Tương khắc với Thiên Can của bố, không tốt; không tương sinh, không tương khắc với Thiên Can của mẹ. Đánh giá 0.5 điểm/2.

Địa chi xung hợp:

Địa chi của con là Mão, bố là Sửu, mẹ là Thìn: Không tương sinh, không tương khắc với Địa chi của bố và mẹ. Đánh giá 1 điểm/4.

Tổng cộng, cặp vợ chồng sinh con năm 2023 có tổng cộng 4 điểm trên tổng số điểm tối đa là 10 điểm. Dựa trên đánh giá này, khả năng sinh con trong trường hợp này không được đánh giá là tốt.

Chồng 1997 vợ 2000 sinh con năm 2024 có tốt không, sinh năm nào hợp?

Dựa trên các yếu tố Ngũ hành sinh khắc, Thiên can xung hợp và Địa chi xung hợp, ta có thể đánh giá khả năng sinh con của cặp vợ chồng dự kiến năm 2024 như sau:

Ngũ hành sinh khắc:

Ngũ hành của con là Hoả, bố là Thuỷ, mẹ là Kim: Không tương khắc với ngũ hành của bố và mẹ. Đánh giá 0 điểm/4.

Thiên can xung hợp:

Thiên Can của con là Giáp, bố là Đinh, mẹ là Canh: Không tương sinh, không tương khắc với Thiên Can của bố; tương khắc với Thiên Can của mẹ. Đánh giá 0.5 điểm/2.

Địa chi xung hợp:

Địa chi của con là Thìn, bố là Sửu, mẹ là Thìn: Không tương sinh, không tương khắc với Địa chi của bố và mẹ. Đánh giá 1 điểm/4.

Hai vợ chồng không nên sinh con trong năm 2024 vì sẽ không thuận lợi cho cả gia đình.

Dự kiến sinh con năm 2025

Chồng 1997 vợ 2000 sinh con năm nào hợp? Dựa trên các yếu tố Ngũ hành sinh khắc, Thiên can xung hợp và Địa chi xung hợp, ta có thể đánh giá khả năng sinh con của cặp vợ chồng dự kiến năm 2025 như sau:

Ngũ hành sinh khắc:

Ngũ hành của con là Hoả, bố là Thuỷ, mẹ là Kim: Không tương khắc với ngũ hành của bố và mẹ. Đánh giá 0 điểm/4.

Thiên can xung hợp:

Thiên Can của con là Ất, bố là Đinh, mẹ là Canh: Không tương sinh, không tương khắc với Thiên Can của bố; tương sinh với Thiên Can của mẹ. Đánh giá 1.5 điểm/2.

Địa chi xung hợp:

Địa chi của con là Tỵ, bố là Sửu, mẹ là Thìn: Tương hợp với Địa chi của bố; không tương sinh, không tương khắc với Địa chi của mẹ. Đánh giá 2.5 điểm/4.

Dự kiến sinh con năm 2026

Dựa trên các yếu tố Ngũ hành sinh khắc, Thiên can xung hợp và Địa chi xung hợp, ta có thể đánh giá khả năng sinh con của cặp vợ chồng dự kiến năm 2026 như sau:

Ngũ hành sinh khắc:

Ngũ hành của con là Thuỷ, bố là Thuỷ, mẹ là Kim: Không tương khắc với ngũ hành của bố; tương sinh với ngũ hành của mẹ. Đánh giá 2.5 điểm/4.

Thiên can xung hợp:

Thiên Can của con là Bính, bố là Đinh, mẹ là Canh: Không tương sinh, không tương khắc với Thiên Can của bố; tương khắc với Thiên Can của mẹ. Đánh giá 0.5 điểm/2.

Địa chi xung hợp:

Địa chi của con là Ngọ, bố là Sửu, mẹ là Thìn: Không tương sinh, không tương khắc với Địa chi của bố và mẹ. Đánh giá 1 điểm/4.

Tổng cộng, cặp vợ chồng dự kiến sinh con năm 2026 có tổng cộng 4 điểm trên tổng số điểm tối đa là 10 điểm. Không nên sinh con trong năm 2026 bạn nhé.

Ngoài ra để chọn năm sinh hợp với chồng 1997 vợ 2000 thì bạn có thể chọn sinh năm 2027, và 2028. Hai năm này có số điểm trên trung bình, có thể sinh được.

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về chồng 1997 vợ 2000 sinh con năm nào hợp, qua đây bạn có thể chọn được năm sinh con hợp tuổi bố mẹ rồi nhé.