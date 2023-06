(GMT+7)

Chồng 1987 vợ 1991 sinh con năm nào hợp? Nếu như bạn đang muốn biết sinh con năm nào hợp tuổi bố mẹ này thì có thể tham khảo những chia sẻ của livefootball.net dưới đây nhé.

Chồng 1987 vợ 1991 sinh con năm nào hợp? sinh con năm 2023 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2023 tuổi Quý Mão, tức tuổi con mèo. Thường gọi là Quá Lâm Chi Mão, tức Mèo qua rừng. Mệnh Kim – Kim Bạch Kim – nghĩa là Vàng bạch kim .

Niên mệnh

Dựa vào phân tích, xem xét mệnh của con là Kim, mệnh của bố là Hỏa và mệnh của mẹ là Thổ, ta có nhận định như sau:

Niên mệnh bố (Hỏa) tương khắc với niên mệnh con (Kim) vì Hỏa khắc Kim. Điều này có thể đánh giá là không tốt cho mệnh con, mang tính chất đại hung.

Tuy nhiên, niên mệnh mẹ (Thổ) tương sinh với niên mệnh con (Kim) vì Thổ sinh Kim. Điều này có thể đánh giá là tốt cho mệnh con, mang tính chất đại cát.

Thiên can:

Dựa vào phân tích, xem xét thiên can của bố là Đinh và thiên can của con là Quý, cũng như thiên can của mẹ là Tân, ta có nhận định như sau:

Thiên can của bố (Đinh) và thiên can của con (Quý) trực xung với nhau vì Đinh khắc Quý. Điều này đánh giá là xung khắc, có tính chất hung.

Tuy nhiên, thiên can của mẹ (Tân) bình hòa với thiên can của con (Quý). Điều này đánh giá là hòa hợp, có tính chất bình.

Địa chi:

Dựa vào địa chi, chúng ta có thông tin rằng địa chi của bố là Mão và địa chi của con là Mão, trong khi địa chi của mẹ là Mùi. Ta có nhận xét như sau:

Địa chi của bố (Mão) và địa chi của con (Mão) không xung không hợp nhau, tức là không có tương khắc hoặc tương sinh giữa chúng. Điều này được đánh giá là bình thường.

Tuy nhiên, khi xem xét địa chi của mẹ (Mùi) và địa chi của con (Mão), ta thấy chúng đạt được Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi). Tam Hợp là một yếu tố tích cực, cho thấy sự hợp nhất và tương hỗ giữa các yếu tố ngũ hành.

Dựa vào các chỉ số điểm tương hợp giữa ngũ hành, thiên can, địa chi của bố, mẹ và con trong năm 2023, ta có kết quả đánh giá trung bình là 5.5/10 điểm. Điểm này cho thấy mức độ tương hợp trung bình giữa các yếu tố này.

Chồng Đinh Mão 1987 vợ Tân Mùi 1991 sinh con năm 2024 có tốt không?

Chồng 1987 vợ 1991 sinh con năm nào hợp? Dựa vào các yếu tố ngũ hành, thiên can, địa chi của bố, mẹ và con, ta có kết quả đánh giá như sau:

Niên mệnh của con là Hỏa, niên mệnh của bố cũng là Hỏa. Do Hỏa hòa Hỏa, nên niên mệnh của con và bố được đánh giá là Bình, tức là không có sự sinh khắc hay khắc kháu giữa hai niên mệnh này. Niên mệnh của con tương sinh với niên mệnh của mẹ vì Hỏa sinh Thổ. Vì vậy, niên mệnh của con làm lợi cho mệnh của mẹ, được đánh giá là Tiểu cát.

Thiên can của bố và con đạt mức bình hòa, và cũng vậy với thiên can của mẹ và con. Vì vậy, đánh giá điểm thiên can xung hợp là 50%.

Địa chi của bố và con gặp phạm Lục Hại (Mão hại Thìn), và địa chi của mẹ và con gặp phạm Tứ Hành Xung (Thìn – Tuất – Sửu – Mùi). Do đó, đánh giá điểm địa chi xung hợp là Hung.

Dựa vào các chỉ số trên, có thể thấy rằng tổng thể tương hợp giữa ngũ hành, thiên can và địa chi của bố, mẹ và con trong năm 2024 không được lý tưởng, đạt điểm số thấp.

Chồng Đinh Mão 1987 vợ Tân Mùi 1991 sinh con năm 2025 có tốt không, sinh năm nào hợp?

Dựa vào các yếu tố ngũ hành, thiên can và địa chi của bố, mẹ và con, ta có kết quả đánh giá như sau:

Niên mệnh

Niên mệnh của con là Hỏa, niên mệnh của bố cũng là Hỏa. Do Hỏa hòa Hỏa, nên niên mệnh của con và bố được đánh giá là Bình, tức là không có sự sinh khắc hay khắc kháu giữa hai niên mệnh này.

Niên mệnh của con tương sinh với niên mệnh của mẹ vì Hỏa sinh Thổ. Vì vậy, niên mệnh của con làm lợi cho mệnh của mẹ, được đánh giá là Tiểu cát.

Thiên can

Thiên can của bố và con đạt mức bình hòa, tuy nhiên, thiên can của mẹ và con trực xung vì Ất khắc Tân. Vì vậy, đánh giá điểm thiên can xung hợp là 0.5/2 điểm.

Địa chi

Địa chi của bố và con không xung không hợp nhau, được đánh giá là Bình. Tuy nhiên, địa chi của mẹ và con đạt Tứ Đức Hợp (Tị Mùi Tứ Đức Hợp), đạt 3/4 điểm.

Dựa vào các chỉ số trên, có thể thấy rằng tổng thể tương hợp giữa ngũ hành, thiên can và địa chi của bố, mẹ và con trong năm 2025 được đánh giá ở mức trung bình, đạt điểm số là 6/10 điểm.

Chồng 1987 vợ 1991 sinh con năm nào hợp? Các năm khác sinh con hợp với hai bạn là : 2028 ( 6/10 điểm ), 2031 ( 6.5 / 10 điểm ) .

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về chồng 1987 vợ 1991 sinh con năm nào hợp, qua đâybạn đã chọn được năm sinh hợp tuổi rồi nhé.