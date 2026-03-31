Danh sách cầu thủ Anh nổi bật nhất EURO mùa giải 2024

EURO 2024 là sân chơi lớn để các ngôi sao hàng đầu châu Âu thể hiện đẳng cấp, và Tuyển Anh tiếp tục mang đến giải đấu một đội hình giàu chất lượng. Với sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, “Tam Sư” sở hữu nhiều cái tên có khả năng tạo đột biến và định đoạt trận đấu.

Danh sách cầu thủ Anh nổi bật nhất EURO 2024

Jude Bellingham – Nhạc trưởng tuyến giữa

Ở tuổi còn rất trẻ, Bellingham đã trở thành trụ cột không thể thay thế. Trong màu áo Real Madrid, anh phát triển vượt bậc cả về kỹ năng lẫn tư duy chiến thuật.

Tại EURO 2024, Bellingham đóng vai trò “box-to-box” cực kỳ toàn diện:

Khả năng thoát pressing và giữ bóng dưới áp lực cao

Tư duy di chuyển thông minh để xâm nhập vòng cấm

Sút xa và ghi bàn trong những thời điểm quan trọng

Anh chính là cầu nối giữa phòng ngự và tấn công, giúp tuyển Anh duy trì nhịp độ trận đấu và tạo ra sự khác biệt.

Harry Kane – Thủ lĩnh hàng công

Là đội trưởng và chân sút số một, Kane vẫn giữ vai trò trung tâm trên hàng công. Trong màu áo Bayern Munich, anh tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng.

Điểm mạnh của Kane không chỉ nằm ở số bàn thắng:

Khả năng làm tường và phối hợp cực tốt

Nhãn quan chiến thuật giúp kiến tạo cho đồng đội

Bản lĩnh trong các trận đấu lớn

Ở EURO 2024, Kane không chỉ là người kết thúc mà còn là “bộ não” trong cách vận hành hàng công của tuyển Anh.

Bukayo Saka – Ngòi nổ hành lang cánh

Ngôi sao của Arsenal là một trong những cầu thủ nguy hiểm nhất hành lang phải. Saka mang đến sự đột biến nhờ:

Tốc độ và khả năng rê bóng lắt léo

Khả năng cắt vào trong dứt điểm

Sự tự tin trong các tình huống 1vs1

Anh thường xuyên khiến hàng thủ đối phương bị kéo giãn, từ đó mở ra khoảng trống cho Kane và các tiền vệ băng lên.

Phil Foden – Nghệ sĩ sáng tạo

Foden là mẫu cầu thủ kỹ thuật, sáng tạo và cực kỳ linh hoạt. Trong hệ thống của Manchester City, anh đã chứng minh được đẳng cấp của mình.

Tại EURO 2024, Foden mang lại:

Những đường chuyền mang tính đột phá

Khả năng xử lý trong không gian hẹp

Sự biến hóa khi chơi ở nhiều vị trí

Anh chính là nhân tố giúp tuyển Anh đa dạng hóa lối chơi, đặc biệt trước những đối thủ chơi phòng ngự số đông.

Declan Rice – Lá chắn thép tuyến giữa

Rice là nền tảng cho sự cân bằng của đội hình. Tiền vệ của Arsenal đảm nhận vai trò phòng ngự từ xa với:

Khả năng đánh chặn và thu hồi bóng

Đọc tình huống cực tốt

Phân phối bóng an toàn và hiệu quả

Sự hiện diện của Rice giúp Bellingham và Foden thoải mái dâng cao mà không lo mất cân bằng đội hình.

John Stones – Thủ lĩnh hàng thủ

Không chỉ là một trung vệ chắc chắn, Stones còn đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai bóng từ tuyến dưới. Trong màu áo Manchester City, anh thường xuyên dâng cao như một tiền vệ.

Tại EURO 2024, Stones mang đến:

Khả năng phòng ngự chắc chắn

Kỹ năng chuyền bóng và kiểm soát nhịp trận đấu

Sự điềm tĩnh trong các tình huống áp lực

Anh là thủ lĩnh thực sự nơi hàng phòng ngự của tuyển Anh.

Trent Alexander-Arnold – “Nhạc trưởng” từ tuyến dưới

Ngôi sao của Liverpool nổi bật với khả năng chuyền bóng và kiến tạo hàng đầu thế giới.

Điểm mạnh của Trent:

Những đường chuyền dài chính xác gần như tuyệt đối

Khả năng tạo đột biến từ các tình huống cố định

Tư duy chơi bóng sáng tạo

Dù đá hậu vệ hay tiền vệ, anh luôn có thể tạo ra khoảnh khắc quyết định trận đấu.

Sức mạnh của các cầu thủ tuyển Anh tại EURO 2024

Tuyển Anh bước vào EURO 2024 với đội hình có chiều sâu ở mọi tuyến. Họ sở hữu hàng công mạnh mẽ với Kane, Saka và Foden; tuyến giữa cân bằng với Bellingham và Rice; cùng hàng thủ chắc chắn với Stones. Sự đa dạng trong chiến thuật giúp đội bóng có thể linh hoạt thay đổi lối chơi tùy theo đối thủ.

Không chỉ mạnh về chuyên môn, tuyển Anh còn có lợi thế về kinh nghiệm thi đấu quốc tế khi nhiều cầu thủ đã chinh chiến tại các giải đấu lớn trước đó. Đây là yếu tố quan trọng giúp họ giữ được sự ổn định trong hành trình dài tại EURO.

Những cầu thủ Anh nổi bật nhất EURO 2024 kể trên đều là các nhân tố quan trọng, có khả năng tạo ra khác biệt trong những thời điểm quyết định. Nếu duy trì phong độ ổn định, tuyển Anh hoàn toàn có thể tiến xa và cạnh tranh danh hiệu tại giải đấu năm nay.