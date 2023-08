(GMT+7)

Nếu bạn yêu thích thể loại kinh dị nhưng máy tính không đủ cấu hình để có thể chơi game nặng thì có thể tải các game kinh dị nhẹ cho PC dưới đây. Livefootball.net sẽ tổng hợp 1 số tựa game kinh dị hấp dẫn cho PC cấu hình thấp.

Game kinh dị nhẹ cho pc If On A Winter’s Night, Four Travelers

If On A Winter’s Night, Four Travelers là một tựa game phiêu lưu trỏ và nhấn (point & click) hướng đến các yếu tố kinh dị. Trong game, người chơi sẽ được hòa mình vào cuộc phiêu lưu của bốn nhân vật khác nhau trong một vũ hội giấu mặt được tổ chức trên một chuyến tàu hỏa vào cuối những năm 1920.

Câu chuyện của game được xây dựng một cách rất hấp dẫn, đưa game thủ vào một thế giới đầy bí ẩn và huyền bí. Những bí mật, sự đánh đổi và những vấn đề tâm linh sẽ làm cho trải nghiệm chơi game trở nên cuốn hút và cảm giác hồi hộp không ngừng. Mỗi nhân vật có những câu chuyện riêng biệt, tạo ra sự đa dạng và thú vị trong quá trình khám phá.

Man of Medan – Game kinh dị cấu hình nhẹ

Man of Medan là một tựa game kinh dị hấp dẫn được phát triển cho PC với đồ họa đẹp mắt, mang đến trải nghiệm thú vị và kịch tính cho người chơi. Trò chơi này hỗ trợ chế độ chơi đa người, cho phép bạn và bạn bè cùng tham gia vào cuộc phiêu lưu kinh dị để giảm bớt cảm giác sợ hãi.

Cốt truyện của Man of Medan xoay quanh một nhóm người bị mắc kẹt trên một con tàu bị ma ám và bí ẩn. Nhiệm vụ của bạn là giúp nhân vật sống sót và vượt qua những cạm bẫy nguy hiểm mà họ sẽ phải đối mặt. Trong quá trình chơi, có những tình huống khiến nhân vật phải đối mặt với ảo giác và hoang tưởng, điều này có thể khiến người chơi đưa ra những quyết định không hợp lý và gây hậu quả không mong muốn.

Outlast 2 là Game kinh dị nhẹ cho pc

Outlast 2 là một tựa game kinh dị đáng chơi trên PC, được yêu thích bởi cấu hình nhẹ và mang đến trải nghiệm thú vị cho nhiều game thủ. Trò chơi này cũng được nhiều streamer yêu thích bởi tính khó chịu và kịch tính của nó, đồng thời khiến người chơi cảm thấy vừa sợ hãi vừa bực bội đến mức bất lực.

Trong Outlast 2, người chơi sẽ nhập vai vào một nhà báo đang điều tra vụ thảm sát đáng sợ. Trong cuộc điều tra, người vợ của nhân vật chính bị kẻ lạ mặt bắt cóc, và nhiệm vụ của bạn là băng qua một ngôi làng đầy ma quái để cứu vợ trước khi cô ấy gặp nguy hiểm.

Devotion là Game kinh dị Đài Loan

Devotion là một tựa game kinh dị khá nổi tiếng và quen thuộc với nhiều game thủ. Trò chơi này diễn ra trong bối cảnh ở Đài Loan, mang đến một không gian độc đáo và đầy hấp dẫn. Đặc biệt, Devotion hấp dẫn những người quan tâm đến thể loại ma quỷ, vì trong thế giới của trò chơi, bạn sẽ gặp những yếu tố kinh dị như câu thần chú, nghi lễ và những bí ẩn ma quỷ.

Điểm đáng chú ý là trò chơi đã được việt hóa, giúp người chơi dễ dàng tiếp cận và hiểu cốt truyện hơn. Bạn sẽ dần dần khám phá ra câu chuyện đằng sau bức màn và điều này giúp bạn hiểu được nội hàm và ý nghĩa sâu sắc của nội dung trò chơi.

Game kinh dị nhẹ cho pc Silent Hill

Silent Hill 2 là một tựa game kinh dị nổi tiếng và được đánh giá cao bởi sự rùng rợn và kịch tính mà nó mang lại. Được xem như một tượng đài trong dòng game kinh dị, Silent Hill 2 hấp dẫn nhiều người yêu thích thể loại này và là một trải nghiệm không thể bỏ qua.

Trò chơi diễn ra tại một thành phố của Mỹ, với người chơi nhập vai vào nhân vật tên là James Sunderland. Bối cảnh của trò chơi là một thành phố đổ nát, đầy bí ẩn và những câu chuyện kỳ ​​lạ mê hoặc, không có đầu không có cuối. Điều này làm cho Silent Hill 2 trở nên hấp dẫn và độc đáo, khiến người chơi không thể rời mắt khỏi màn hình và tạo ra cảm giác ám ảnh mạnh mẽ.

Game kinh dị nhẹ cho pc Pathologic 2

Pathologic 2 là một tựa game kinh dị khá rùng rợn và đáng sợ, không khuyến khích chơi vào ban đêm. Trong game, bạn sẽ nhập vai vào một nhân vật có 12 ngày để giải cứu một thị trấn đang chết chóc và bị bệnh dịch. Cuộc hành trình này đầy bất thường với nhiều chi tiết kỳ quái và cái chết bí ẩn.

Đồ họa trong game Pathologic 2 được thiết kế sống động, đặc biệt là những bóng ma đáng sợ mà người chơi thường thấy. Những bóng ma này là những nhân vật quái dị và ghê rợn, nhưng lại không phát ra tiếng la hét, chỉ im lặng một cách kỳ lạ, tạo nên một không khí kinh dị và căng thẳng trong trò chơi.

Trên đây là các tựa game kinh dị nhẹ cho pc mà chúng tôi tổng hợp, ban có thể tải 1 trong số game này về máy để chơi nhé.