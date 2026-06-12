(GMT+7)

Borussia Dortmund là một trong những câu lạc bộ giàu truyền thống nhất của bóng đá Đức. Trong suốt lịch sử phát triển của CLB, nhiều huấn luyện viên Dortmund đã để lại dấu ấn sâu đậm bằng các danh hiệu, phong cách chơi bóng hấp dẫn và khả năng xây dựng những thế hệ cầu thủ tài năng. Họ chính là những người góp phần đưa Dortmund trở thành một thế lực lớn của bóng đá châu Âu.

Tiêu chí đánh giá huấn luyện viên Dortmund vĩ đại

Những tiêu chí để lựa chọn các HLV vĩ đại

Nhiều người hâm mộ thường theo dõi tỷ lệ bóng đá hôm nay để đánh giá sức mạnh của Dortmund trước mỗi trận đấu. Tuy nhiên, thành công của đội bóng không chỉ đến từ chất lượng cầu thủ mà còn phụ thuộc rất lớn vào năng lực của huấn luyện viên. Để đánh giá một HLV của Dortmund có thực sự vĩ đại hay không, người hâm mộ thường dựa trên nhiều yếu tố khác nhau.

Trước hết, thành tích là tiêu chí quan trọng nhất, bao gồm các chức vô địch Bundesliga, Cúp Quốc gia Đức hay những chiến công tại đấu trường châu Âu.

Bên cạnh đó, lối chơi và triết lý bóng đá cũng là yếu tố được đánh giá cao. Một HLV vĩ đại không chỉ mang về chiến thắng mà còn xây dựng được phong cách thi đấu riêng, phù hợp với bản sắc tấn công giàu năng lượng của Dortmund.

Khả năng phát triển cầu thủ là tiêu chí tiếp theo. Dortmund nổi tiếng với việc đào tạo và nâng tầm nhiều ngôi sao trẻ, vì vậy những HLV giúp cầu thủ tiến bộ vượt bậc luôn được người hâm mộ ghi nhận.

Ngoài ra, các chiến lược gia còn được đánh giá thông qua ảnh hưởng và dấu ấn lâu dài mà họ để lại. Một số HLV dù không sở hữu quá nhiều danh hiệu nhưng vẫn được nhớ đến nhờ những đóng góp mang tính nền tảng cho CLB.

Một chiến lược gia thành công không chỉ giúp đội bóng giành chiến thắng mà còn tạo nên bản sắc riêng. Điều này tương tự như cách một huấn luyện viên đội tuyển Anh hay bất kỳ đội tuyển lớn nào phải xây dựng phong cách thi đấu phù hợp với con người mình sở hữu.

Top huấn luyện viên của Dortmund nổi bật nhất lịch sử

Ottmar Hitzfeld

Thành tích: 2 Bundesliga, 2 Siêu cúp Đức, 1 UEFA Champions League, 1 Cúp Liên lục địa

Ottmar Hitzfeld được xem là một trong những huấn luyện viên của Dortmund vĩ đại nhất mọi thời đại. Ông dẫn dắt đội bóng từ năm 1991 đến 1997 và tạo nên giai đoạn hoàng kim đầu tiên trong lịch sử hiện đại của CLB.

Dưới sự chỉ đạo của Hitzfeld, Dortmund giành liên tiếp hai chức vô địch Bundesliga vào các mùa giải 1994-95 và 1995-96. Đỉnh cao là chức vô địch Champions League năm 1997 sau chiến thắng trước Juventus trong trận chung kết.

Không chỉ mang về danh hiệu, Hitzfeld còn giúp Dortmund khẳng định vị thế tại châu Âu và xây dựng nền tảng cho những thành công trong tương lai.

HLV Dortmund Jürgen Klopp

Thành tích: 2 Bundesliga, 1 Cúp Quốc gia Đức, 2 Siêu cúp Đức, Á quân Champions League 2012-13

Nhắc đến HLV Dortmund, cái tên Jürgen Klopp gần như luôn xuất hiện đầu tiên trong tâm trí người hâm mộ.

Tiếp quản đội bóng năm 2008 trong bối cảnh khó khăn về tài chính, Klopp nhanh chóng xây dựng một Dortmund trẻ trung, giàu năng lượng với lối chơi gegenpressing nổi tiếng. Dưới thời ông, những ngôi sao như Robert Lewandowski, Mario Götze, Mats Hummels hay Marco Reus đều phát triển mạnh mẽ.

Hai chức vô địch Bundesliga liên tiếp mùa 2010-11 và 2011-12 giúp Dortmund phá vỡ sự thống trị của Bayern Munich. Ngoài ra, hành trình vào chung kết Champions League năm 2013 cũng là dấu mốc đặc biệt trong lịch sử CLB.

Huấn luyện viên Dortmund Thomas Tuchel

Thành tích: 1 Cúp Quốc gia Đức.

Sau khi Klopp rời đội bóng, Thomas Tuchel tiếp quản chiếc ghế nóng vào năm 2015. Dù chịu nhiều áp lực từ việc kế nhiệm một tượng đài, ông vẫn tạo ra dấu ấn riêng.

Tuchel mang đến phong cách kiểm soát bóng hiện đại và linh hoạt hơn về chiến thuật. Dưới thời ông, Dortmund thường xuyên nằm trong nhóm dẫn đầu Bundesliga và duy trì sức cạnh tranh ở châu Âu.

Mùa giải 2016-17, đội bóng giành chức vô địch DFB-Pokal sau chiến thắng trước Eintracht Frankfurt trong trận chung kết. Đây là danh hiệu lớn đầu tiên của Dortmund kể từ khi Klopp ra đi.

HLV của Dortmund Edin Terzić

Thành tích: 1 Cúp Quốc gia Đức, Á quân Champions League 2023-24

Edin Terzić là gương mặt đại diện cho thế hệ huấn luyện viên mới của Dortmund. Là người có mối liên hệ sâu sắc với CLB từ thời còn làm trợ lý, ông hiểu rõ văn hóa và bản sắc của đội bóng.

Terzić từng giúp Dortmund giành Cúp Quốc gia Đức năm 2021 và sau đó tiếp tục tạo dấu ấn khi đưa đội bóng vào chung kết Champions League mùa giải 2023-24.

Dù chưa sở hữu bảng thành tích đồ sộ như Klopp hay Hitzfeld, ông vẫn được đánh giá là một trong những nhà cầm quân quan trọng của Dortmund trong thời kỳ hiện đại.

Xem thêm: Huấn luyện viên Kiatisak – Tiểu sử HLV của Hoàng Anh Gia Lai

Xem thêm: Huấn luyện viên Mai Đức Chung: Tiểu sử và sự nghiệp

Lịch sử thành công của Borussia Dortmund luôn gắn liền với những chiến lược gia tài năng. Từ Ottmar Hitzfeld, Jürgen Klopp cho đến Edin Terzić, mỗi huấn luyện viên Dortmund đều để lại dấu ấn riêng trong từng giai đoạn phát triển của CLB. Chính những HLV Dortmund xuất sắc này đã giúp Borussia Dortmund trở thành một trong những câu lạc bộ giàu truyền thống và được yêu mến nhất tại châu Âu.