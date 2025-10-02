(GMT+7)

Tottenham Hotspur là một trong những câu lạc bộ lâu đời và giàu truyền thống của bóng đá Anh. Trong hành trình phát triển của mình, “Gà trống” đã trải qua nhiều thời kỳ thăng trầm cùng hàng loạt huấn luyện viên nổi bật. Mỗi người mang đến một triết lý, một dấu ấn riêng – từ chiến thuật thực dụng, kiểm soát bóng cho đến lối đá tấn công phóng khoáng. Cùng blog bóng đá tìm hiểu rõ hơn nhé.

Những huấn luyện viên Tottenham trong quá khứ

Bill Nicholson – Huyền thoại lớn nhất của Tottenham

Bill Nicholson là người góp công lớn nhất trong việc đưa Tottenham trở thành một thế lực tại Anh. Ông dẫn dắt đội bóng từ năm 1958 đến 1974, giúp Spurs:

Giành cú đúp Premier League và FA Cup mùa 1960/61

Trở thành CLB Anh đầu tiên vô địch châu Âu với Cup Winners’ Cup năm 1963

Nicholson được xem là HLV vĩ đại nhất lịch sử Tottenham, người đặt nền móng cho triết lý bóng đá tấn công đẹp mắt mà CLB vẫn duy trì đến ngày nay.

Keith Burkinshaw – Người tiếp nối thành công thập niên 1980

Keith Burkinshaw dẫn dắt Tottenham từ năm 1976 đến 1984. Dưới thời ông, CLB giành:

2 FA Cup liên tiếp (1981, 1982)

UEFA Cup 1984

Ông được nhớ đến với việc biến Tottenham thành một đội bóng đá cống hiến nhưng đầy hiệu quả.

Terry Venables – Mang sự sáng tạo và cá tính vào đội bóng

Theo bongdaso dữ liệu Terry Venables dẫn dắt Tottenham từ 1987 đến 1991 và giúp đội giành FA Cup 1991. Dưới thời ông, Spurs nổi bật với những cầu thủ như Gary Lineker và Paul Gascoigne, tạo nên lối chơi phóng khoáng đặc trưng.

Những huấn luyện viên Tottenham thời kỳ hiện đại

Bước vào kỷ nguyên bóng đá hiện đại, Tottenham đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm dưới sự dẫn dắt của các huấn luyện viên giàu cá tính. Dù không phải ai cũng thành công về danh hiệu, nhưng họ đều góp phần định hình phong cách thi đấu và nâng tầm vị thế của Tottenham trên đấu trường quốc tế.

Harry Redknapp – Người mở ra kỷ nguyên mới

Dẫn dắt Tottenham từ năm 2008 đến 2012, Harry Redknapp là HLV đầu tiên đưa Spurs trở lại đấu trường châu Âu một cách ấn tượng. Ông giúp đội:

Lần đầu tiên trong lịch sử tham dự UEFA Champions League (2010/11)

Vào đến tứ kết, đánh bại cả Inter Milan và AC Milan

Phong cách của Redknapp là tấn công tốc độ và trực diện, dựa trên các ngôi sao như Gareth Bale và Luka Modrić.

Mauricio Pochettino – Kiến trúc sư của thế hệ vàng Tottenham

Giai đoạn 2014-2019 được xem là đỉnh cao của Tottenham trong thời đại Premier League. Dưới thời Pochettino, Spurs:

Á quân Champions League 2019

Liên tục nằm trong Top 4 Premier League

Phát triển dàn sao sáng giá như Harry Kane, Son Heung-min, Dele Alli

Ông xây dựng đội bóng với triết lý pressing mạnh mẽ, tốc độ và kỷ luật chiến thuật.

José Mourinho – Mang lại sự thực dụng và bản lĩnh

Giai đoạn 2019-2021, José Mourinho giúp Tottenham trở nên khó chịu hơn trong các trận đấu lớn. Ông đưa đội vào chung kết League Cup 2021, dù không kịp cùng đội thi đấu trận cuối.

Mourinho mang đến phong cách phòng ngự phản công sắc bén, khiến Tottenham trở nên thực dụng hơn nhưng hiệu quả hơn trong một số thời điểm.

Antonio Conte – Chiến binh với sơ đồ 3-4-3

Từ 2021 đến 2023, Antonio Conte đưa Tottenham trở lại Champions League chỉ sau nửa mùa cầm quân. Với sơ đồ 3-4-3 đặc trưng, ông khai thác triệt để khả năng phối hợp của Harry Kane và Son Heung-min, tạo nên một trong những bộ đôi đáng sợ nhất châu Âu.

Ange Postecoglou – Niềm hy vọng mới của Tottenham

Hiện tại, Tottenham đang được dẫn dắt bởi Ange Postecoglou – HLV người Úc mang triết lý tấn công kiểm soát bóng đầy phóng khoáng. Dù không còn Harry Kane, ông vẫn giúp Tottenham thi đấu đầy nhiệt huyết, tạo hy vọng về một kỷ nguyên bùng nổ.

Tottenham không chỉ có lịch sử lâu đời mà còn sở hữu nhiều huấn luyện viên mang phong cách rất riêng. Từ Bill Nicholson huyền thoại, Pochettino hiện đại, cho đến Postecoglou thời nay, tất cả đều góp phần định hình một Tottenham máu lửa – đẹp mắt – không bao giờ bỏ cuộc.