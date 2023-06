(GMT+7)

Trong số những yếu tố làm nên tài năng của Cr7, thì chiều cao của Ronaldo luôn là điều khiến người hâm mộ tò mò. Vậy, Ronaldo cao bao nhiêu? Hãy cùng livefootball.net khám phá chiều cao lý tưởng của siêu sao bóng đá này.

Ronaldo cao bao nhiêu?

Chiều cao của Cristiano Ronaldo là 1,87 mét ~ 187cm, tương đương với 6ft 1in theo hệ đo quốc tế. Điều này làm cho anh nổi bật hơn so với chiều cao trung bình của người Bồ Đào Nha (1,71m). So với Lionel Messi – đối thủ lâu năm của Ronaldo – với chiều cao 1,7 mét (5 ft 6 in), Ronaldo cao hơn 17cm. Tuy nhiên, anh vẫn thấp hơn đồng đội của mình ở Manchester United, Paul Pogba, với chiều cao 1,91 mét (6ft 3in).

Ronaldo có tầm vóc cao hơn so với chiều cao trung bình của người Anh và Mỹ. Nếu bạn muốn tưởng tượng, chiều cao của anh tương đương với 8,5 quả bóng Premier League xếp chồng lên nhau. Tuy nhiên, không phải là Ronaldo có chiều cao cao nhất thế giới. Gianluigi Donnarumma của Ý và Thibaut Courtois của Bỉ là hai cầu thủ đạt chiều cao 1,96 mét (6 ft 5 in) và 2 mét (6 ft 7 in) – cao hơn Ronaldo.

Với chiều cao lý tưởng như vậy, Ronaldo có thể thực hiện những cú bật nhảy đáng chú ý và vượt qua đối thủ trong không gian. Một ví dụ điển hình là vào năm 2019, anh đã đạt độ cao 2,56 mét (8 ft 5 in) để đánh đầu ghi bàn cho Juventus trong trận đấu với Sampdoria. Trong sự nghiệp của mình, Ronaldo đã ghi hơn 100 bàn thắng bằng cú đánh đầu, trong đó có khoảng 1/4 số bàn thắng quốc tế của anh cho đội tuyển Bồ Đào Nha.

Ronaldo gian lận chiều cao?

Cristiano Ronaldo luôn có xu hướng “gian lận” chiều cao của mình để tạo ấn tượng mạnh hơn và nổi bật hơn so với các đồng đội. Anh thường kiễng chân trong các bức ảnh chụp chung với đồng đội trước khi thi đấu. Thói quen này giúp Ronaldo có vẻ mạnh mẽ hơn và xuất sắc hơn so với các đồng đội.

Dù thực tế thân hình của Cristiano Ronaldo được đánh giá là tiêu chuẩn với chiều cao 1,85m và cân nặng 84kg, anh vẫn thích nhón chân để “gian lận” chiều cao khi chụp ảnh cùng đồng đội. Có thể đó là một phần vì Ronaldo muốn luôn nổi bật và được chú ý.

Ronaldo thường kiễng chân một cách nhiệt tình và triệt để khi chụp ảnh. Trong trận đấu siêu cúp châu Âu với Sevilla, một cánh phóng viên đã chụp lại hành động này của CR7. Anh ta trông cao hơn cả Benzema. Thực tế là Cristiano Ronaldo thấp hơn vài centimet so với đồng đội của mình. Trong trận chung kết Cúp C1 giữa Real Madrid và Bayern Munich, cả Alonso và Pepe cũng kiễng chân giống như Ronaldo. Mặc dù cả ba đều có chiều cao từ 1,83m đến 1,85m.

Có thể nói rằng đây đã trở thành một thói quen khó bỏ của cầu thủ tài năng này. Ronaldo luôn muốn vượt trội trên mọi mặt, bao gồm cả chiều cao. Đôi khi, nếu nhìn từ vị trí khán đài, Cristiano Ronaldo có thể trông cao đến 1,91m.

Chế độ ăn giúp cân đối chiều cao Ronaldo

Khi đã biết được ronaldo cao bao nhiêu rồi thì chúng ta cùng đi tìm hiểu chế độ ăn để cân đối chiều cao của anh nhé. Chế độ ăn chủ động và cân đối có thể giúp Cristiano Ronaldo duy trì chiều cao và sức khỏe của mình. Dưới đây là một số lưu ý về chế độ ăn phù hợp:

Xem thêm: Cầu thủ ronaldo-Cái tên vĩ đại và huyền thoại bóng đá

Xem thêm: Hiện tại ronaldo đá cho đội nào? Cùng đi tìm hiểu nhé?

Cung cấp đủ dinh dưỡng: Ronaldo cần đảm bảo cơ thể nhận đủ các chất dinh dưỡng cần thiết như protein, carbohydrate, chất béo, vitamin và khoáng chất

Chế độ ăn giàu protein: Ronaldo cần protein để duy trì và phục hồi cơ bắp. Anh có thể tăng cường tiêu thụ thực phẩm giàu protein như thịt, cá, đậu, hạt, sữa và sản phẩm sữa.

Thực phẩm giàu canxi: Canxi là một yếu tố quan trọng giúp duy trì sức khỏe xương và răng. Ronaldo có thể bổ sung canxi từ sữa, sữa chua, phô mai, cá, hạt, và rau xanh lá.

Giới hạn đường và chất béo bão hòa: Mặc dù Ronaldo cần chất béo trong chế độ ăn, nhưng anh nên hạn chế lượng chất béo bão hòa và đường tinh khiết, như đồ ngọt, đồ ăn nhanh và thực phẩm chế biến sẵn.

Đủ lượng nước: Ronaldo cần giữ cơ thể luôn được cân bằng nước. Anh nên uống đủ lượng nước hàng ngày và tránh thức uống có gas và đồ uống có nhiều đường.

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về ronaldo cao bao nhiêu, mong rằng qua đây bạn đọc đã nắm được các thông tin kiến thức liên quan tới siêu sao Bồ Đào Nha này rồi nhé.